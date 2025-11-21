محافظ بني سويف ينيب رؤساء المدن في افتتاح مسجدي الكريم والرحمن ببلفيا والشنطور

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية لمركزي بني سويف وسمسطا في افتتاح مسجدين بقرى بليفيا والشنطور، ضمن خطة وزارة الأوقاف بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة دور العبادة، وعمارة بيوت الله



افتتح محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف مسجد الكريم بقرية بليفيا، " إنشاء جديد" على مساحة 250 متراً، وبتكلفة 3 ملايين جنيه "جهود ذاتية"، حيث تمت أعمال البناء والتجهيز وفق الاشتراطات المعتمدة بوزارة الأوقاف، وشهد الافتتاح حضور مسؤولي الدعوة بمديرية أوقاف بني سويف، وأقيمت شعائر صلاة الجمعة عقب افتتاح المسجد.

كما افتتح اللواء أسامة يونس رئيس مركز ومدينة سمسطا مسجد الرحمن بعزبة مجلي التابعة لمجلس قروي دشطوط، وذلك عقب انتهاء أعمال الإحلال والتجديد التي شملت رفع كفاءة المبنى بالكامل على مساحة 400 متر، وبتكلفة 4 ملايين جنيه بجهود ذاتية أيضاً، وقد أُديت صلاة الجمعة بالمسجد عقب افتتاحه.