صحة بني سويف: ضبط مستوصف بدون ترخيص وانتحال سيدة لصفة طبيب بالواسطى

في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، و امتداد تلك الحملات إلى القرى والعزب، وإعداد تقارير دورية عن نتائجها لتقييم الجهود المبذولة في هذا القطاع الحيوي الذي يحظى بالأولوية ضمن خطط الدولة، وذلك في إطار خطة المحافظة لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.

وتبين من التقرير الذي أعده الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر بتنظيم حملة على المنشآت الطبية الخاصة بمركز الواسطى، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ وضمن خطة المديرية لضبط المنظومة الصحية وتحقيق الانضباط داخل المنشآت الطبية بجميع مكوناتها.

حيث أسفرت الحملة عن ضبط مستوصف غير مرخص يضم تخصصات متعددة تشمل الباطنة والأشعة والمعمل والرمد وغيرها، كما تم ضبط سيدة حاصلة على مؤهل اقتصاد منزلي تقوم بالكشف على المرضى وتقديم وصفات علاجية داخل المستوصف دون امتلاك المؤهلات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال باقي المخالفات وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004.

شارك في تنفيذ الحملة أعضاء إدارة العلاج الحر: د.كريم أحمد، د.ناردين عبد الحاكم، د.فاطمة مصطفى، د.لبنى محمد، مساعدو مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة