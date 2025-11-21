قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
محافظات

صحة بني سويف: ضبط مستوصف بدون ترخيص وانتحال سيدة لصفة طبيب بالواسطى

بني سويف : محمد عبدالحليم

في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، و امتداد تلك الحملات إلى القرى والعزب، وإعداد تقارير دورية عن نتائجها لتقييم الجهود المبذولة في هذا القطاع الحيوي الذي يحظى بالأولوية ضمن خطط الدولة، وذلك في إطار خطة المحافظة لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.

وتبين من التقرير الذي أعده الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر بتنظيم حملة على المنشآت الطبية الخاصة بمركز الواسطى، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ وضمن خطة المديرية لضبط المنظومة الصحية وتحقيق الانضباط داخل المنشآت الطبية بجميع مكوناتها.

حيث أسفرت الحملة عن ضبط مستوصف غير مرخص يضم تخصصات متعددة تشمل الباطنة والأشعة والمعمل والرمد وغيرها، كما تم ضبط سيدة حاصلة على مؤهل اقتصاد منزلي تقوم بالكشف على المرضى وتقديم وصفات علاجية داخل المستوصف دون امتلاك المؤهلات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال باقي المخالفات وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004.

شارك في تنفيذ الحملة أعضاء إدارة العلاج الحر: د.كريم أحمد، د.ناردين عبد الحاكم، د.فاطمة مصطفى، د.لبنى محمد، مساعدو مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة

بني سويف صحة بني سويف الواسطي

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
السيارات الكهربائية
الكونجرس الأمريكي
سيارات البنزين
