قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز اقتراض المال بفائدة من صديقي؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
موعد طرح المرحلة الثانية من شقق الإسكان 2025 لمنخفضي ومتوسطي الدخل عبر منصة مصر العقارية
خطر إنفلونزا الطيور يثير الذعر في ألمانيا.. هل ينتشر المرض بالخارج؟
آي صاغة: الذهب يعاود الارتفاع وسط تجدد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التجاري
البرلمان العربي يستنكر مصادقة الكنيست على مشروعي قانونين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
شؤون اللاجئين" الفلسطينية ترحب بقرارات العدل الدولية الذي يلزم الاحتلال بالتعاون مع الأونروا
وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل
نتنياهو يكشف مفاجأة مدوية بشأن قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
وفدا حركتي حماس وفتح يلتقيان الآن في القاهرة
رئيس إيطاليا يفتتح معرض "كنوز الفراعنة" في روما
بن غفير يهاجم ترامب.. إسرائيل دولة ذات سيادة ومروان البرغوثي لن يفرج عنه أو يحكم غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

حالات تؤدي لرفع عداد الكهرباء.. وخطوات التعامل مع مشكلة ظهور رسالة كارت غير مقبول

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
خالد يوسف

يبحث العديد من المواطنين بشكل مستمر عن الحالات التي تؤدي إلى رفع عداد الكهرباء لتجنبها، حيث تتخذ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مجموعة من الإجراءات الصارمة لضمان التزام المواطنين بقواعد استخدام الكهرباء، بما في ذلك رفع عداد الكهرباء في بعض الحالات، كذلك خطوات التعامل مع مشكلة ظهور رسالة كارت غير مقبول على شاشة عداد الكهرباء مسبق الدفع.

حالات رفع عداد الكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن الحالات التي تؤدي إلى رفع عدادات الكهرباء عن المستخدمين، وذلك على النحو التالي:

التأخر عن سداد الفواتير

يتم رفع عداد الكهرباء إذا تأخر المستخدم عن سداد فاتورة واحدة لمدة شهر من تاريخ المطالبة.

في حالة عدم سداد فاتورتين متتاليتين، يتم رفع العداد بعد شهرين من التأخير.

إذا استمر المستخدم في عدم دفع الفواتير بشكل متكرر، يتم سحب العداد كإجراء نهائي.

الامتناع عن قراءة العداد

حال امتناع المستخدم عن السماح بقراءة عداد الكهرباء لمدة شهرين متتاليين، يتم رفع العداد لضمان دقة القياس والإدارة السليمة للاستهلاك.

طلب رفع العداد من قِبل المستخدم

قد يتقدم بعض المستخدمين بطلب رفع العداد في حالات مثل السفر الطويل إلى الخارج أو هدم المبنى وإعادة بنائه، حيث يتم تركيب عداد جديد بمقايسة جديدة.

استخدام الكهرباء بطرق غير قانونية

عند اكتشاف توصيل الكهرباء بشكل غير قانوني دون استخدام عداد أو التلاعب بالأسلاك الكهربائية أو محولات التيار.

عدم صلاحية العداد

في حالة اكتشاف أن عداد الكهرباء معطل أو غير صالح خلال فحص المختصين، يتم رفع العداد واستبداله بآخر جديد.

إجراءات تركيب عداد مسبق الدفع

في حالات عدم التزام المستخدمين بسداد الفواتير أو التلاعب بالعداد، تركب الوزارة عداد مسبق الدفع بديلًا عن العداد التقليدي، ويتم تقسيط تكاليف العداد الجديد على دفعات ميسرة، ما يضمن استمرارية الخدمة مع الالتزام بالدفع المسبق.

وحذرت وزارة الكهرباء المواطنين من التراخي في دفع الفواتير أو الامتناع عن قراءة العداد بانتظام، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان العدالة في توزيع الطاقة وتجنب انقطاع الخدمة عن المستهلكين الملتزمين.

التعامل مع ظهور رسالة «كارت غير مقبول» على شاشة عداد الكهرباء مسبق الدفع

أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، خطوات التعامل مع مشكلة ظهور رسالة كارت غير مقبول على شاشة عداد الكهرباء مسبق الدفع، وهي مشكلة فنية قد يواجهها بعض المشتركين خلال استخدام الكارت.

خطوات حل المشكلة

ـ التوجّه فورًا إلى شركة الكهرباء التابع لها العداد.

ـ طلب إعادة تنشيط الكارت من موظفي الشركة.

ـ إبلاغ الفني المختص ببيانات المشترك، وهي:

«رقم كود المشترك ـ رقم عداد الكهرباء مسبق الدفع ـ رقم الـBad الظاهر بجانب رسالة الخطأ على شاشة العداد».

أبرز الأسباب المحتملة

ـ تلف الكارت نتيجة سوء الاستخدام أو تعرضه لتلف مادي.

ـ عدم تحديث بيانات الكارت أو تنشيطه بعد الشحن.

ـ وجود رصيد غير مُفرّغ بالكارت لم يُسجَّل في العداد.

ـ استخدام كارت لا يخص شركة الكهرباء المسؤولة أو غير مطابق لنوع العداد.

قنوات التواصل مع الجهاز

يمكن للمواطنين المتضررين تقديم شكاوى أو طلب الدعم الفني عبر:

ـ الهاتف: 23421475

ـ الفاكس: 23421471

ـ الرقم البريدي: 11811

ويؤكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أن هذه الخطوات تأتي لضمان استقرار الخدمة وحماية حقوق المستهلكين.

عداد الكهرباء رفع عداد الكهرباء وزارة الكهرباء والطاقة قواعد استخدام الكهرباء عداد الكهرباء مسبق الدفع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

الذهب

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

حالة الطقس اليوم

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

صبري فواز

جمهور حقير ومنافق.. صبري فواز يرد على الهجوم على صورته مع ابنته

ترشيحاتنا

وزير النفط الكويتي طارق الرومي

وزير النفط الكويتي يكشف تأثير العقوبات ضد روسيا على الطلب

الجيش الإسرائيلي يستهدف "صواريخ دقيقة" لـ"حزب الله" في لبنان

الجيش الإسرائيلي يستهدف "صواريخ دقيقة" لـ"حزب الله" في لبنان

إيران ترحب بتوسيع التعاون الدفاعي مع بيلاروس

إيران ترحب بتوسيع التعاون الدفاعي مع بيلاروس

بالصور

دي-كاف يواصل فعاليات برنامجه المهني ويقدم 4 عروض فنية جديدة ضمن الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

فيديو

محمد صلاح

تصرف مفاجئ من محمد صلاح يثير الشكوك حول مستقبله مع ليفربول

سهام صالح

صعبان عليا.. سهام صالح ترد على عصام الحضري بعد هجومه الناري ووصفه لها بـ "نفسيات مريضة"

المتهمين

القبض على المتهمين بسحل كلب في القليوبية

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد