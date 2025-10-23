حالات تؤدي لرفع عداد الكهرباء.. وخطوات التعامل مع مشكلة ظهور رسالة كارت غير مقبول

يبحث العديد من المواطنين بشكل مستمر عن الحالات التي تؤدي إلى رفع عداد الكهرباء لتجنبها، حيث تتخذ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مجموعة من الإجراءات الصارمة لضمان التزام المواطنين بقواعد استخدام الكهرباء، بما في ذلك رفع عداد الكهرباء في بعض الحالات، كذلك خطوات التعامل مع مشكلة ظهور رسالة كارت غير مقبول على شاشة عداد الكهرباء مسبق الدفع.

حالات رفع عداد الكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن الحالات التي تؤدي إلى رفع عدادات الكهرباء عن المستخدمين، وذلك على النحو التالي:

التأخر عن سداد الفواتير

يتم رفع عداد الكهرباء إذا تأخر المستخدم عن سداد فاتورة واحدة لمدة شهر من تاريخ المطالبة.

في حالة عدم سداد فاتورتين متتاليتين، يتم رفع العداد بعد شهرين من التأخير.

إذا استمر المستخدم في عدم دفع الفواتير بشكل متكرر، يتم سحب العداد كإجراء نهائي.

الامتناع عن قراءة العداد

حال امتناع المستخدم عن السماح بقراءة عداد الكهرباء لمدة شهرين متتاليين، يتم رفع العداد لضمان دقة القياس والإدارة السليمة للاستهلاك.

طلب رفع العداد من قِبل المستخدم

قد يتقدم بعض المستخدمين بطلب رفع العداد في حالات مثل السفر الطويل إلى الخارج أو هدم المبنى وإعادة بنائه، حيث يتم تركيب عداد جديد بمقايسة جديدة.

استخدام الكهرباء بطرق غير قانونية

عند اكتشاف توصيل الكهرباء بشكل غير قانوني دون استخدام عداد أو التلاعب بالأسلاك الكهربائية أو محولات التيار.

عدم صلاحية العداد

في حالة اكتشاف أن عداد الكهرباء معطل أو غير صالح خلال فحص المختصين، يتم رفع العداد واستبداله بآخر جديد.

إجراءات تركيب عداد مسبق الدفع

في حالات عدم التزام المستخدمين بسداد الفواتير أو التلاعب بالعداد، تركب الوزارة عداد مسبق الدفع بديلًا عن العداد التقليدي، ويتم تقسيط تكاليف العداد الجديد على دفعات ميسرة، ما يضمن استمرارية الخدمة مع الالتزام بالدفع المسبق.

وحذرت وزارة الكهرباء المواطنين من التراخي في دفع الفواتير أو الامتناع عن قراءة العداد بانتظام، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان العدالة في توزيع الطاقة وتجنب انقطاع الخدمة عن المستهلكين الملتزمين.

التعامل مع ظهور رسالة «كارت غير مقبول» على شاشة عداد الكهرباء مسبق الدفع

أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، خطوات التعامل مع مشكلة ظهور رسالة كارت غير مقبول على شاشة عداد الكهرباء مسبق الدفع، وهي مشكلة فنية قد يواجهها بعض المشتركين خلال استخدام الكارت.

خطوات حل المشكلة

ـ التوجّه فورًا إلى شركة الكهرباء التابع لها العداد.

ـ طلب إعادة تنشيط الكارت من موظفي الشركة.

ـ إبلاغ الفني المختص ببيانات المشترك، وهي:

«رقم كود المشترك ـ رقم عداد الكهرباء مسبق الدفع ـ رقم الـBad الظاهر بجانب رسالة الخطأ على شاشة العداد».

أبرز الأسباب المحتملة

ـ تلف الكارت نتيجة سوء الاستخدام أو تعرضه لتلف مادي.

ـ عدم تحديث بيانات الكارت أو تنشيطه بعد الشحن.

ـ وجود رصيد غير مُفرّغ بالكارت لم يُسجَّل في العداد.

ـ استخدام كارت لا يخص شركة الكهرباء المسؤولة أو غير مطابق لنوع العداد.

قنوات التواصل مع الجهاز

يمكن للمواطنين المتضررين تقديم شكاوى أو طلب الدعم الفني عبر:

ـ الهاتف: 23421475

ـ الفاكس: 23421471

ـ الرقم البريدي: 11811

ويؤكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أن هذه الخطوات تأتي لضمان استقرار الخدمة وحماية حقوق المستهلكين.