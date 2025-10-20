قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

إزاي أعمل شهادة صحية لكتب الكتاب؟.. السعر والأماكن

الشهادة الصحية للزواج2025
رشا عوني

استخراج الشهادة الصحية للزواج.. من أهم الأوراق المطلوبة للعروسين قبل كتب الكتاب، حيث يتم استخراج الشهادة الصحية من مكاتب وزارة الصحة على مستوى الجمهورية ، ويتم إجراء بعض الفحوصات للزوجين قبل عقد القران، واستلام الشهادة بعد حوالي أسبوع من الفحوصات.

فحوصات الشهادة الصحية للزواج

  • وزن وطول.
  • فحص السكر.
  • فصيلة الدم
  • الإيدز.
  • نسبة الهيموجلوبين.
  • فيروس سي.
  • فيروس بي.
  • تحليل توافق «Rh».
  • تحليل أنيميا البحر المتوسط «الثلاسيميا».
ماذا يحدث في حالة فقد شهادة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج؟.. «الصحة» تُجيب
فحص المقبلين على الزواج

أماكن استخراج شهادة الفحص الطبي للزواج2025 

أوضحت وزارة الصحة والسكان أماكن مكاتب الصحة الرسمية التي يمكن للمقبلين على الزواج إجراء شهادة الفحص الطبي للزواج من خلالها ، ويمكنك الاستعلام عن المكان الأقرب لك في محافظتك من خلال الرابط التالي ..

https://100millionseha.eg/marriage/awareness/details/26 

طريقة استخراج الشهادة الصحية للزواج2025

1- توجه لأقرب وحدة صحية من وحدات الفحص المخصصة للمقبلين على الزواج 

2- لا يشترط التقيد بوجود الطرف الثاني أثناء الفحص

3-تأكد من وجود بطاقة الرقم القومي الخاصة بك، وصورة بطاقة الرقم القومي للطرف الاخر

4-ادفع الرسوم المقررة لـ استخراج الشهادة الصحية للزواج وهي 350 جنيها شاملة التحاليل وطباعة الشهادة والحصول على ايصال الدفع

طريقة استخراج شهادة كتب الكتاب2025

يمكنك الدخول على هذا الرابط للاستعلام عن طريقة استخراج الشهادة الصحية للزواج2025 بالخطوات التفصيلية .. اضغط هنـــــــا

أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في القاهرة والمحافظات (السعر والمستندات المطلوبة)
استخراج الشهادة الصحية للزواج

الأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة الصحية للزواج

  • بطاقة الرقم القومي للزوج.
  • صورة من بطاقة الرقم القومي للزوجة.
  • صورة شخصية 4*6
شهادة الفحص الطبى للمقبلين على الزواج.. كل ما تريد معرفته عنها | تقارير ومتابعات | النهار
الشهادة الصحية للزواج


ازاي اعمل شهادة صحية لكتب الكتاب؟

يمكنك التوجه لأقرب مستشفى حكومي أو مكتب صحة تابع لمنطقتك، وطلب استخراج الشهادة الصحية للزواج، ودفع الرسوم المقررة وهي 350 جنيها، وإجراء بعض الفحوصات السريعة منها فحص دم والوزن والطول والتاريخ المرضي وبيانات الزوج والزوجة مع بطاقة الرقم القومي للطرفين .

وبعد اسبوع توجه لنفس المكان لاستلام الشهادة الصحية، واحرص على توفير صورة شخصية 4 في 6 عند استلام الشهادة .

اعمل فين الشهادة الصحية لكتب الكتاب؟

من أكثر الأسئلة المتداولة على جوجل، حيث يبحث الشباب والفتيات المقبلين على الزواج عن مكان استخراج الشهادة الصحية لكتب الكتاب ، ويمكن استخراجها من أقرب إدارة صحية في المنطقة المقيم بها .

فحوصات المقبلين على الزواج.. أكذوبة العام وكل عام | المنصة
الشهادة الصحية لكتب الكتاب

فحص المقبلين على الزواج2025

الشهادة الصحية للزواج 2025 تشمل العديد من البيانات الأساسية للشباب والفتيات المقبلين على الزواج ، وهي ك 

  • الاسم.
  • الرقم القومي.
  • النوع.
  • الجنسية.
  • رقم الهاتف.
  • العنوان بالبطاقة.
  • عنوان سكن الزوجة.
  • الفحوصات التي تم إجراءها من وزن وطول وضغط الدم وفحص السكر والإيدز ونسبة الهيموجلوبين.
  • إقرار من الطبيب بإعلام الطرفين المقبلين على الزواج بنتيجة الفحص الطبي.
  • إقرار من الشخص نفسه بنتيجة الفحص الطبي ومعرفة التوصيات الطبية التي قدمتها الفرق الطبية المختلفة داخل الوحدة الصحية.
  • الشهادة الصحية تكون صالحة لمدة 6 أشهر.
الشهادة الصحية لكتب الكتاب الشهادة الصحية للزواج سعر الشهادة الصحية للزواج2025 شهادة المقبلين على الزواج فحص المقبلين على الزواج

