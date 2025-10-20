إزاي أعمل شهادة صحية لكتب الكتاب؟.. السعر والأماكن

استخراج الشهادة الصحية للزواج.. من أهم الأوراق المطلوبة للعروسين قبل كتب الكتاب، حيث يتم استخراج الشهادة الصحية من مكاتب وزارة الصحة على مستوى الجمهورية ، ويتم إجراء بعض الفحوصات للزوجين قبل عقد القران، واستلام الشهادة بعد حوالي أسبوع من الفحوصات.

فحوصات الشهادة الصحية للزواج

وزن وطول.

فحص السكر.

فصيلة الدم

الإيدز.

نسبة الهيموجلوبين.

فيروس سي.

فيروس بي.

تحليل توافق «Rh».

تحليل أنيميا البحر المتوسط «الثلاسيميا».

فحص المقبلين على الزواج

أماكن استخراج شهادة الفحص الطبي للزواج2025

أوضحت وزارة الصحة والسكان أماكن مكاتب الصحة الرسمية التي يمكن للمقبلين على الزواج إجراء شهادة الفحص الطبي للزواج من خلالها ، ويمكنك الاستعلام عن المكان الأقرب لك في محافظتك من خلال الرابط التالي ..

https://100millionseha.eg/marriage/awareness/details/26

طريقة استخراج الشهادة الصحية للزواج2025

1- توجه لأقرب وحدة صحية من وحدات الفحص المخصصة للمقبلين على الزواج

2- لا يشترط التقيد بوجود الطرف الثاني أثناء الفحص

3-تأكد من وجود بطاقة الرقم القومي الخاصة بك، وصورة بطاقة الرقم القومي للطرف الاخر

4-ادفع الرسوم المقررة لـ استخراج الشهادة الصحية للزواج وهي 350 جنيها شاملة التحاليل وطباعة الشهادة والحصول على ايصال الدفع

طريقة استخراج شهادة كتب الكتاب2025

يمكنك الدخول على هذا الرابط للاستعلام عن طريقة استخراج الشهادة الصحية للزواج2025 بالخطوات التفصيلية .. اضغط هنـــــــا

استخراج الشهادة الصحية للزواج

الأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة الصحية للزواج

بطاقة الرقم القومي للزوج.

صورة من بطاقة الرقم القومي للزوجة.

صورة شخصية 4*6

الشهادة الصحية للزواج



ازاي اعمل شهادة صحية لكتب الكتاب؟

يمكنك التوجه لأقرب مستشفى حكومي أو مكتب صحة تابع لمنطقتك، وطلب استخراج الشهادة الصحية للزواج، ودفع الرسوم المقررة وهي 350 جنيها، وإجراء بعض الفحوصات السريعة منها فحص دم والوزن والطول والتاريخ المرضي وبيانات الزوج والزوجة مع بطاقة الرقم القومي للطرفين .

وبعد اسبوع توجه لنفس المكان لاستلام الشهادة الصحية، واحرص على توفير صورة شخصية 4 في 6 عند استلام الشهادة .

اعمل فين الشهادة الصحية لكتب الكتاب؟

من أكثر الأسئلة المتداولة على جوجل، حيث يبحث الشباب والفتيات المقبلين على الزواج عن مكان استخراج الشهادة الصحية لكتب الكتاب ، ويمكن استخراجها من أقرب إدارة صحية في المنطقة المقيم بها .

الشهادة الصحية لكتب الكتاب

فحص المقبلين على الزواج2025

