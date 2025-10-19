قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اللي خان هيخون تاني| أحمد موسى: اللي شتم الجيش في 2011 مش هصدقه ولو طاف الكعبة
صندوق النقد: توقعات بنمو اقتصاد إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 4.1 % في 2025
وزير الأوقاف يستقبل وزير خارجية المالديف لبحث تعزيز التعاون الدعوي والتدريبي
للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل بسبب فيديوهات منافية للآداب
أحمد موسى: نتنياهو لن يستمر في عملية السلام ويريد العودة للحرب وغلق المعابر
أحمد شوبير: ليفربول في أزمة حقيقية.. والموسم مهدد بأن يكون للنسيان
الأهلي براند.. ياسين منصور: الأحمر يستحق اللعب في أوروبا
خطوات ورسوم استخراج البطاقة الشخصية 2025.. دليلك الشامل
أحمد موسى: على مدار 40 سنة لم تهتم فرنسا بتأمين متحف اللوفر
تعرف علي برنامج الأهلي استعدادا لمواجهة الإتحاد السكندري
بقوة 737 حصانًا.. انطلاق الوحش الصيني BYD ليوبارد 8
بعد سرقة متحف اللوفر.. أحمد موسى: المخدرات والآثار أسرع حاجتين يحققوا ربح سريع
خدمات

بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته

خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته الكاملة
عبد العزيز جمال

في إطار خطة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة ضمن مشروع "مصر الرقمية"، أطلقت الحكومة مشروع الكارت الموحد لعام 2025 في محافظة بورسعيد بشكل تجريبي، والذي يعد نقلة نوعية في تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات للمواطنين. 

يهدف الكارت الموحد إلى دمج جميع البطاقات الخدمية مثل التموين والمعاشات والتأمين الصحي والدعم النقدي في بطاقة واحدة ذكية تتيح وصولًا أسرع وأكثر شفافية للخدمات الحكومية، مما يجعله خطوة استراتيجية لتحقيق العدالة الاجتماعية والشمول المالي.

خطوات استخراج الكارت الموحد 2025

تتم عملية استخراج الكارت الموحد من خلال مجموعة من الخطوات المنظمة التي وضعتها الحكومة لتسهيل الإجراءات وضمان دقة البيانات، وتتمثل في:

الكارت الموحد

  • فتح حساب بريدي: يبدأ المواطن بفتح حساب شخصي في الهيئة القومية للبريد ليكون مؤهلًا للحصول على الكارت.
  • تسجيل الرقم القومي: إدخال الرقم القومي ضمن النظام الإلكتروني الحكومي لتوثيق بيانات المواطن.
  • تسجيل رقم الهاتف المحمول: يجب أن يكون الرقم مسجلًا باسم المواطن في قاعدة بيانات الحكومة.
  • إعداد البصمة الذكية: تجهيز الكارت بالبصمة الإلكترونية لضمان أعلى درجات الأمان في الاستخدام.
  • انتظار الإخطار: بعد الانتهاء من التسجيل، يتلقى المواطن رسالة نصية تحتوي على موعد ومكان استلام الكارت.

تأتي هذه الخطوات في إطار سعي الدولة إلى تبسيط الحصول على الخدمات وربط قواعد البيانات بين المؤسسات المختلفة لتحقيق تكامل رقمي شامل.

أماكن توزيع الكارت الموحد في مصر 2025

حددت الحكومة عدة أماكن لتوزيع الكارت الموحد تسهيلًا على المواطنين وضمان وصول الخدمة إلى جميع المحافظات، وتشمل:

  • مكاتب البريد المصري: والتي تُعد الجهة الأساسية لتسليم الكروت الجديدة نظرًا لانتشارها الواسع.
  • مكاتب التموين: لتسهيل استلام الكارت خاصةً للأسر المستفيدة من الدعم التمويني.
  • وحدات التأمين الصحي الشامل: حيث سيتم تسليم الكارت ضمن منظومة التأمين الصحي المتكاملة.
  • ديوان عام محافظة بورسعيد: باعتبارها أول محافظة يتم تطبيق المشروع فيها بشكل تجريبي.
  • ويُشترط على المواطن استلام الكارت خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار، مع منحه مهلة إضافية شهرًا آخر قبل أن يتم إلغاء البطاقة تلقائيًا.

    الكارت الموحد

مميزات الكارت الموحد في مصر 2025

مشروع الكارت الموحد يقدم مجموعة كبيرة من المميزات التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الحكومية ودعم التحول الرقمي، ومن أبرزها:

  • دمج الخدمات الحكومية: يجمع الكارت بين خدمات التموين، التأمين الصحي، الدعم النقدي، والمعاشات في بطاقة واحدة.
  • المعاملات المالية الإلكترونية: يمكن استخدام الكارت للسحب أو الشراء من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) ونقاط البيع المنتشرة.
  • فتح حساب مالي مجاني: يتيح للمواطن فتح حساب مصرفي في البريد المصري دون أي رسوم إضافية.
  • تعزيز الشمول المالي: يشجع المواطنين على استخدام الخدمات الإلكترونية بدلًا من التعاملات النقدية التقليدية.
  • أمان المعاملات: يحتوي الكارت على بصمة ذكية تضمن أن الدعم يصل فقط إلى مستحقيه، ما يعزز الشفافية ويقلل من حالات التلاعب.
    الكارت الموحد

ماهي استخدامات الكارت الموحد ؟

يُستخدم الكارت الموحد في العديد من المجالات التي تمس حياة المواطن مباشرة، حيث يتيح صرف التموين والخبز بشكل إلكتروني، والمشاركة في منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب إمكانية سداد الرسوم الحكومية إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه للمصالح الإدارية. كما يمكن استخدام الكارت لإجراء التحويلات المالية بين الأفراد بطريقة آمنة وسريعة، وهو ما يعزز من ثقافة التعامل المالي الرقمي في المجتمع.

الكارت الموحد خطوة نحو مصر الرقمية

يمثل الكارت الموحد ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة للتحول إلى "مصر الرقمية"، إذ يسهم في بناء قاعدة بيانات موحدة للمواطنين، تساعد الحكومة في اتخاذ قرارات دقيقة بشأن سياسات الدعم والتأمين. 

كما يعكس المشروع رؤية مستقبلية لتطوير منظومة الخدمات العامة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الإلكتروني وتيسير حياة المواطنين.

 

الكارت الموحد مشروع الكارت الموحد خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 مميزات الكارت الموحد في مصر مميزات الكارت الموحد في مصر 2025 استخدامات الكارت الموحد ماهي استخدامات الكارت الموحد مصر الرقمية

