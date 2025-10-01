قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البلشي يدعو لانعقاد مجلس نقابة الصحفيين من جريدة الوفد.. الأحد المقبل
اعتراض الرئيس يُعيد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. و«فنجري»: جاهزون للبنية التكنولوجية خلال عام
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا حارا نهارا معتدلا ليلا
عقب إطلاق "السردية الوطنية".. رئيس الوزراء يحدد مهام الوزارات ويستعرض خطة التنمية 2030
ضربوه بالشبشب.. فيديو مثير للجدل حول اعتداء أولياء أمور على مدرس بمدرسة في المنيب
وزير العدل: بدائل الحبس الاحتياطي كافية ولا حاجة لإضافة أخرى في الإجراءات الجنائية
استخراج الشهادة الصحية للزواج 2025.. السعر والأماكن
المادة 13 تهدد الشحات.. نجم الأهلي مهدد بالإيقاف بسبب قمة الزمالك
محافظ المركزي: مؤتمر البنوك الأورومتوسطية فرصة قيّمة لتعميق أواصر التعاون بين الدول
منازل ومستشفيات غزة.. أنقاض شاهدة على جرائم الاحتلال
رئيسة المفوضية الأوروبية: لن نسمح لروسيا بزرع الشقاق والقلق في مجتمعاتنا
اكتشف علاقته بشقيقته.. سائق يجبر شابا على ارتداء ملابس حريمي بالجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استخراج الشهادة الصحية للزواج 2025.. السعر والأماكن

استخراج الشهادة الصحية للزواج
استخراج الشهادة الصحية للزواج
رشا عوني

يبحث الكثير من الشباب والفتيات المقبلين على الزواج عن طريقة استخراج الشهادة الصحية للزواج2025 ومكان استخراجها، وهي ضمن المبادارات التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان المصرية، حيث يقوم العريس والعروس بإجراء بعض الفحوصات قبل عقد القران. 

خطوات استخراج الشهادة الصحية للزواج2025

1- توجه لأقرب وحدة صحية من وحدات الفحص المخصصة للمقبلين على الزواج 

2- لا يشترط التقيد بوجود الطرف الثاني أثناء الفحص

3-تأكد من وجود بطاقة الرقم القومي الخاصة بك، وصورة بطاقة الرقم القومي للطرف الاخر

4-ادفع الرسوم المقررة لـ استخراج الشهادة الصحية للزواج وهي 220 جنيها شاملة التحاليل وطباعة الشهادة والحصول على ايصال الدفع

يمكنك الدخول على هذا الرابط للاستعلام عن طريقة استخراج الشهادة الصحية للزواج2025 بالخطوات التفصيلية .. اضغط هنـــــــا

تفاصيل شهادة الفحص الطبى للمقبلين على الزواج.. صور - اليوم السابع
استخراج شهادة الزواج

بيانات الشهادة الصحية للزواج 2024

الشهادة الصحية للزواج 2025 تشمل العديد من البيانات الأساسية للشباب والفتيات المقبلين على الزواج ، وهي ك 

  • الاسم.
  • الرقم القومي.
  • النوع.
  • الجنسية.
  • رقم الهاتف.
  • العنوان بالبطاقة.
  • عنوان سكن الزوجة.
  • الفحوصات التي تم إجراءها من وزن وطول وضغط الدم وفحص السكر والإيدز ونسبة الهيموجلوبين.
  • إقرار من الطبيب بإعلام الطرفين المقبلين على الزواج بنتيجة الفحص الطبي.
  • إقرار من الشخص نفسه بنتيجة الفحص الطبي ومعرفة التوصيات الطبية التي قدمتها الفرق الطبية المختلفة داخل الوحدة الصحية.
  • الشهادة الصحية تكون صالحة لمدة 6 أشهر.

الأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة الصحية للزواج

للمصريين:

  • بطاقة الرقم القومي للزوج.
  • صورة من بطاقة الرقم القومي للزوجة.
  • صورة شخصية 4*6.

لغير المصريين:

  • جواز السفرأو وثيقة اللجوء.
  • صورة إثبات الهوية للطرف الآخر.
شهادة الفحص الطبى للمقبلين على الزواج.. كل ما تريد معرفته عنها | تقارير ومتابعات | النهار
شهادة الفحص الطبي للزواج

فحوصات الشهادة الصحية للزواج

  • وزن وطول.
  • فحص السكر.
  • فصيلة الدم
  • الإيدز.
  • نسبة الهيموجلوبين.
  • فيروس سي.
  • فيروس بي.
  • تحليل توافق «Rh».
  • تحليل أنيميا البحر المتوسط «الثلاسيميا».

اعمل فين الشهادة الصحية لكتب الكتاب؟

من أكثر الأسئلة المتداولة على جوجل، حيث يبحث الشباب والفتيات المقبلين على الزواج عن مكان استخراج الشهادة الصحية لكتب الكتاب ، ويمكن استخراجها من أقرب إدارة صحية في المنطقة المقيم بها .

أماكن استخراج شهادة الفحص الطبي للزواج2025 

أوضحت وزارة الصحة والسكان أماكن مكاتب الصحة الرسمية التي يمكن للمقبلين على الزواج إجراء شهادة الفحص الطبي للزواج من خلالها ، ويمكنك الاستعلام عن المكان الأقرب لك في محافظتك من خلال الرابط التالي ..

https://100millionseha.eg/marriage/awareness/details/26 

استخراج الشهادة الصحية للزواج شهادة الفحص الطبي للزواج شهادة كتب الكتاب مكان استخراج شهادة الزواج سعر الشهادة الصحية للزواج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

مشغولات ذهبية

ماذا يحدث .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

يخالف القرآن.. خالد الجندي يحذر من مقولة "اعمل الخير وارمه البحر"

موضوع خطبة الجمعة غدا

شرف الدفاع عن الأوطان.. موضوع خطبة الجمعة القادمة

يوم القهوة العالمي

يوم القهوة العالمي .. لهذا السبب حرمها الفقهاء لمدة 400 سنة

بالصور

أخبار السيارات| هيونداي تودع سيارتها الشهيرة للأبد.. وهذا الزر في كيا يؤدي إلى كارثة

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

سيارة روبوتية تربك شرطة كاليفورنيا بعد مخالفة مرورية دون سائق

مركبة ذاتية القيادة
مركبة ذاتية القيادة
مركبة ذاتية القيادة

ألمانيا تحظر على الجيش الأمريكي استخدام سيارات تسلا سايبرتراك.. ما السبب؟

سايبرتراك
سايبرتراك
سايبرتراك

هدى المفتي تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

هدى المفتى تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
هدى المفتى تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
هدى المفتى تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها

فيديو

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

فيروس خطير يهدد الأطفال

ظهر في إحدى مدارس المريوطية.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترامب

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد