استخراج الشهادة الصحية للزواج 2025.. السعر والأماكن

يبحث الكثير من الشباب والفتيات المقبلين على الزواج عن طريقة استخراج الشهادة الصحية للزواج2025 ومكان استخراجها، وهي ضمن المبادارات التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان المصرية، حيث يقوم العريس والعروس بإجراء بعض الفحوصات قبل عقد القران.

خطوات استخراج الشهادة الصحية للزواج2025

1- توجه لأقرب وحدة صحية من وحدات الفحص المخصصة للمقبلين على الزواج

2- لا يشترط التقيد بوجود الطرف الثاني أثناء الفحص

3-تأكد من وجود بطاقة الرقم القومي الخاصة بك، وصورة بطاقة الرقم القومي للطرف الاخر

4-ادفع الرسوم المقررة لـ استخراج الشهادة الصحية للزواج وهي 220 جنيها شاملة التحاليل وطباعة الشهادة والحصول على ايصال الدفع

يمكنك الدخول على هذا الرابط للاستعلام عن طريقة استخراج الشهادة الصحية للزواج2025 بالخطوات التفصيلية .. اضغط هنـــــــا

استخراج شهادة الزواج

بيانات الشهادة الصحية للزواج 2024

الشهادة الصحية للزواج 2025 تشمل العديد من البيانات الأساسية للشباب والفتيات المقبلين على الزواج ، وهي ك

الاسم.

الرقم القومي.

النوع.

الجنسية.

رقم الهاتف.

العنوان بالبطاقة.

عنوان سكن الزوجة.

الفحوصات التي تم إجراءها من وزن وطول وضغط الدم وفحص السكر والإيدز ونسبة الهيموجلوبين.

إقرار من الطبيب بإعلام الطرفين المقبلين على الزواج بنتيجة الفحص الطبي.

إقرار من الشخص نفسه بنتيجة الفحص الطبي ومعرفة التوصيات الطبية التي قدمتها الفرق الطبية المختلفة داخل الوحدة الصحية.

الشهادة الصحية تكون صالحة لمدة 6 أشهر.

الأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة الصحية للزواج

للمصريين:

بطاقة الرقم القومي للزوج.

صورة من بطاقة الرقم القومي للزوجة.

صورة شخصية 4*6.

لغير المصريين:

جواز السفرأو وثيقة اللجوء.

صورة إثبات الهوية للطرف الآخر.

شهادة الفحص الطبي للزواج

فحوصات الشهادة الصحية للزواج

وزن وطول.

فحص السكر.

فصيلة الدم

الإيدز.

نسبة الهيموجلوبين.

فيروس سي.

فيروس بي.

تحليل توافق «Rh».

تحليل أنيميا البحر المتوسط «الثلاسيميا».

اعمل فين الشهادة الصحية لكتب الكتاب؟

من أكثر الأسئلة المتداولة على جوجل، حيث يبحث الشباب والفتيات المقبلين على الزواج عن مكان استخراج الشهادة الصحية لكتب الكتاب ، ويمكن استخراجها من أقرب إدارة صحية في المنطقة المقيم بها .

أماكن استخراج شهادة الفحص الطبي للزواج2025

أوضحت وزارة الصحة والسكان أماكن مكاتب الصحة الرسمية التي يمكن للمقبلين على الزواج إجراء شهادة الفحص الطبي للزواج من خلالها ، ويمكنك الاستعلام عن المكان الأقرب لك في محافظتك من خلال الرابط التالي ..

https://100millionseha.eg/marriage/awareness/details/26