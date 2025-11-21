شروط وطريقة تسجيل الأسرة في التأمين الصحي الشامل بمنصة مصر الرقمية

يبحث الكثيرون عن شروط وطريقة تسجيل الأسرة في التأمين الصحي الشامل من منصة مصر الرقمية، حيث يستهدف خفض معدلات الفقر والمرض، وكذلك العمل على توفير حماية طبية كاملة للأسرة مقابل تسديد الاشتراكات للأسرة القادرة، أما الأسرة غير القادرة تتحمل الخزانة العامة العبء المالي للتغطية الصحية نيابة عن تلك الأسر.

طريقة تسجيل الأسرة في التأمين الصحي الشامل

توفر الدولة طريقة سهلة لتسجيل الأسرة في التأمين الصحي الشامل، وإليكم الخطوات بشكل مفصل:

ـ يتوجه المواطن مع جميع أفراد أسرته إلى أقرب وحدة صحية أو مركز طب أسرة لإجراء الفحص الشامل.

ـ عليك تقديم مستندات إثبات الشخصية، مثل بطاقة رقم قومي سارية وشهادات ميلاد الأطفال المميكنة.

ـ يتم فتح ملف طبي متكامل للأسرة يتضمن جميع البيانات الأساسية والسجل الصحي والمرض لكل فرد.

ـ يضاف الأدوية التي كان يتناولها أو ما يزال يحصل عليها، مع تخصيص كود تعريفي لكل مواطن داخل المنظومة.

ـ يجري تسجيل بيانات الأسرة على قاعدة البيانات المركزية بما يتيح لأفرادها التردد على الوحدة الصحية.

ـ بالنسبة للفئات المنتظمة والخاضعة لقانون التأمين الاجتماعي، يتعين عليهم تقديم بيان بالأفراد التابعين لهم، مثل القيد العائلي، إلى الوحدة الإدارية المختصة وذلك لتحديد قيمة الاشتراكات المستحقة عليهم وفقا للوائح المنظمة.

ـ أما الفئات غير الخاضعة لقوانين التأمين الاجتماعي، فيلزمهم تقديم القيد العائلي مرفقا بالمستندات المؤيدة له إلى الهيئة، على أن يقوموا بسداد الاشتراكات المقررة بشكل ذاتي لاستكمال إجراءات انضمامهم للمنظومة.

ـ وفيما يتعلق بغير القادرين، تتولى الدولة تحمل قيمة الاشتراكات المستحقة نيابة عنهم لضمان حصولهم على الرعاية الصحية الكاملة دون أعباء مالية.

شروط تسجيل الأسرة في التأمين الصحي الشامل

عن شروط وطريقة تسجيل الأسرة في التأمين الصحي الشامل، فإنها تتضمن على ما يلي:

ـ أن يكون لدى رب الأسرة وأفرادها بطاقة رقم قومي سارية، بينما يتم تسجيل الأطفال باستخدام شهادات الميلاد المميكنة.

ـ أن تكون الأسرة مقيمة في إحدى المحافظات المطبق بها النظام، ويتم التسجيل وفقا لعنوان الإقامة المدون في بطاقة الرقم القومي.

ـ ألا يكون أفراد الأسرة مسجلين مسبقا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث لا يمكن تكرار عملية التسجيل إلا من خلال مكاتب خدمة العملاء في حالات استكمال البيانات.

ـ التزام رب الأسرة بالتوجه إلى وحدة أو مركز الرعاية الأولية الذي تم اختياره أثناء التسجيل لفتح الملف الطبي وإجراء الفحص الشامل بعد إتمام خطوات التسجيل الإلكتروني.

ـ تقديم القيد العائلي لرب الأسرة كإثبات رسمي لعدد أفراد الأسرة، وذلك لتحديد الاشتراكات المقررة وفقا للوائح التأمين الاجتماعي.

ـ بالنسبة للفئات غير الخاضعة لقوانين التأمينات الاجتماعية، يجب تقديم المستندات التي تثبت الحالة الاجتماعية والدخل، بالإضافة إلى سداده الاشتراكات ذاتيا في مراكز خدمة العملاء.

ـ أما غير القادرين فإنه يجب تقديم ما يثبت حالتهم ضمن الفئات الأولى بالرعاية، لتقوم الدولة بتحمل قيمة الاشتراكات بالكامل نيابة عنهم.

حجز موعد التأمين الصحي

عن حجز موعد التأمين الصحي، فإنه بعد تسجيل الأسرة، يتعين على رب الأسرة التوجه إلى وحدة الرعاية الأولية التي تم اختيارها مسبقا، وذلك بعد مرور 48 ساعة من التسجيل الإلكتروني.

ويتم خلال الزيارة تسديد الاشتراك واستلام الكارت التأميني الذي يتضمن رقم الملف العائلي، كما يتم إجراء الفحص المبدئي وفتح الملف الطبي للأسرة.

مع العلم أن منظومة التأمين الصحي تتيح اختيار الوحدة الأقرب لمحل السكن، كما يمكن للمواطنين بمحافظة شمال سيناء إتمام التسجيل من خلال مكاتب منظومة التأمين الصحي الشامل في الإسماعيلية أو جنوب سيناء.

التسجيل في التأمين الصحي للطلاب

بينما عن التسجيل في التأمين الصحي للطلاب، فإن الطلاب من الفئات التي يحق لها الاستفادة من خدمات التأمين الصحي الشامل بشرط وجود بطاقة رقم قومي سارية لمن هم فوق سن السادسة عشر، أو تسجيلهم ضمن ملف الأسرة في حال كانوا دون ذلك.

وفي حال نقص بعض البيانات، يتوجب على ولي الأمر التوجه إلى أقرب مكتب خدمة عملاء لاستكمال الإجراءات، على أن يتم إنهاء التسجيل من خلال المكتب.

بوابة مصر الرقمية للتأمين الصحي

تعتبر بوابة مصر الرقمية للتأمين الصحي، المنصة الرئيسية لتقديم خدمات التأمين الصحي الشامل إلكترونيا، حيث تمكن المواطنين من:

ـ تسجيل بيانات الأسرة التأمينية.

ـ إضافة مستفيدين جدد من خلال إدخال الرقم القومي واستكمال بياناتهم.

ـ تحديد وحدة الرعاية الأولية الأقرب للسكن.