قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجب على الجائع تأخير الصلاة حتى يتناول الطعام؟.. أمين الفتوى يرد
النيابة العامة بالإسكندرية تباشر التحقيقات في واقعة مقـ.تل مهندس بكرموز
وزير الخارجية السوري يرفع علم بلاده فوق سفارة سوريا في بريطانيا
سرايا القدس وكتائب القسام تسلم جثة أحد الأسرى لسلطات الاحتلال
السيسي: الرياضة ليست مجرد نشاط بل هي أسلوب حياة يجب أن نغرسه في جيلنا القادم
تفاصيل 3 صفقات سوبر لـ الأهلي في الميركاتو الشتوي
الدافع شخصي.. الكشف عن هوية المجــ ــني عليه في واقعة القــ ــتل بكرموز
تسوية محتملة.. واشنطن تتحرك لاحتواء أزمة مقاتلي حماس العالقين في رفح
الرئيس السيسي: الشباب هم الأمل في تحقيق التغيير الإيجابي
بالإنفوجراف..الهلال الأحمر المصري يقود جسر الإغاثة الإنسانية إلى غزة
"عدم استقرار".. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية اليوم وزيادة حدتها على هذه المناطق
الرئيس السيسي: الشباب ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

خطوة بخطوة.. كيفية حجز كشف التأمين الصحي بسهولة؟

كشف التأمين الصحي
كشف التأمين الصحي
عبد العزيز جمال

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي عن طريقة حجز كشف التأمين الصحي بالقاهرة باستخدام الرقم القومي، لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الطبية المختلفة ضمن منظومة التأمين الصحي.

يهدف نظام التأمين الصحي إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين عند الإصابة بالأمراض، وتوفير رعاية طبية عالية الجودة لجميع فئات المجتمع.

ما هو التأمين الصحي الشامل؟

يعد التأمين الصحي نظامًا تكافليًا اجتماعيًا توفره الدولة للمواطنين لتقديم خدمات طبية متكاملة، حيث تتكفل الدولة بالسداد للفئات غير القادرة عبر الاعتماد على الخزانة العامة. 
 

ويهدف النظام إلى خفض معدلات المرض وتحسين جودة الحياة من خلال تقليل الأعباء المالية الناتجة عن المرض.

خطوات حجز كشف التأمين الصحي بالقاهرة بالرقم القومي

يمكن حجز كشف التأمين الصحي بالقاهرة بسهولة عبر الموقع الرسمي للهيئة، باتباع الخطوات التالية:
1- التوجه إلى موقع الهيئة العامة للتأمين الصحي لحجز الكشوف. https://reserv.hiocdis.org/hioclinicreservation.aspx 
2- الضغط على أيقونة "حجز العيادات" للانتقال إلى صفحة تسجيل البيانات.
3- كتابة الرقم القومي بشكل صحيح في الحقول المخصصة.
4- اختيار الفئة الخاصة بك وفق قانون الانتفاع، ثم الضغط على أيقونة "تسجيل".
5- التوجه إلى الوحدة الصحية المحددة للاستفادة من خدمات التأمين الصحي.

رابط حجز كشف التأمين الصحي

يمكن الدخول مباشرة إلى منظومة حجز عيادات التأمين الصحي وتسجيل البيانات من خلال الرابط التالي:
رابط حجز كشف التأمين الصحي

رقم حجز كشف التأمين الصحي

أتاحت الهيئة العامة للتأمين الصحي رقمًا مباشرًا لحجز الكشوف وهو 15344، والذي يتيح للفرد تحديد موعد الكشف في أقرب وحدة صحية تابعة لنظام التأمين الصحي الخاص به.

عيادات ومستشفيات التأمين الصحي بالقاهرة

تشمل جهات الرعاية الصحية المتعاقدة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالقاهرة عدة مستشفيات ومراكز، منها:

مستشفى هليوبوليس

مستشفى الإصلاح الإسلامي

مستشفى الغيطي

مستشفى مبرة مصر القديمة

مستشفى مبرة المعادي

مستشفى معهد ناصر

مستشفى الشيخ زايد

مستشفى الهلال

مستشفى دار الشفاء

مستشفى الزيتون التخصصي

مستشفى 15 مايو

للاطلاع على جميع عيادات التأمين الصحي بالقاهرة يمكن زيارة الرابط الرسمي للهيئة.

https://reserv.hiocdis.org/hioclinicreservation.aspx  
 

طريقة حجز كشف التأمين الصحي الرقم القومي الخدمات الطبية منظومة التأمين الصحي خطوات حجز كشف التأمين الصحي بالقاهرة رابط حجز كشف التأمين الصحي التأمين الصحي الشامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

الزمالك

هل يتم تجميد مجلس لبيب بعد التفتيش على الزمالك.. الشباب والرياضة ترد

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

حامد حمدان

معك للنهاية.. حامد حمدان يوجه رسالة بالأبيض إلى بتروجيت بعد مفاوضات الأهلي

سعد الصغير

صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

ترشيحاتنا

استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد لمواجهة موجة الطقس غير المستقر

محليات بورسعيد تواصل كسح مياه الأمطار عقب تعرض أحياء للغرق | صور

التامين الصحي

المنوفية: افتتاح صيدليات جديدة لخدمة التأمين الصحي بحي غرب شبين الكوم

كأس محافظ بني سويف

انطلاق دوري كأس محافظ بني سويف لكرة القدم بمشاركة 16 فريقاً

بالصور

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد