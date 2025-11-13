خطوة بخطوة.. كيفية حجز كشف التأمين الصحي بسهولة؟

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي عن طريقة حجز كشف التأمين الصحي بالقاهرة باستخدام الرقم القومي، لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الطبية المختلفة ضمن منظومة التأمين الصحي.

يهدف نظام التأمين الصحي إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين عند الإصابة بالأمراض، وتوفير رعاية طبية عالية الجودة لجميع فئات المجتمع.



ما هو التأمين الصحي الشامل؟

يعد التأمين الصحي نظامًا تكافليًا اجتماعيًا توفره الدولة للمواطنين لتقديم خدمات طبية متكاملة، حيث تتكفل الدولة بالسداد للفئات غير القادرة عبر الاعتماد على الخزانة العامة.



ويهدف النظام إلى خفض معدلات المرض وتحسين جودة الحياة من خلال تقليل الأعباء المالية الناتجة عن المرض.

خطوات حجز كشف التأمين الصحي بالقاهرة بالرقم القومي

يمكن حجز كشف التأمين الصحي بالقاهرة بسهولة عبر الموقع الرسمي للهيئة، باتباع الخطوات التالية:

1- التوجه إلى موقع الهيئة العامة للتأمين الصحي لحجز الكشوف. https://reserv.hiocdis.org/hioclinicreservation.aspx

2- الضغط على أيقونة "حجز العيادات" للانتقال إلى صفحة تسجيل البيانات.

3- كتابة الرقم القومي بشكل صحيح في الحقول المخصصة.

4- اختيار الفئة الخاصة بك وفق قانون الانتفاع، ثم الضغط على أيقونة "تسجيل".

5- التوجه إلى الوحدة الصحية المحددة للاستفادة من خدمات التأمين الصحي.

رابط حجز كشف التأمين الصحي

يمكن الدخول مباشرة إلى منظومة حجز عيادات التأمين الصحي وتسجيل البيانات من خلال الرابط التالي:

رابط حجز كشف التأمين الصحي

رقم حجز كشف التأمين الصحي

أتاحت الهيئة العامة للتأمين الصحي رقمًا مباشرًا لحجز الكشوف وهو 15344، والذي يتيح للفرد تحديد موعد الكشف في أقرب وحدة صحية تابعة لنظام التأمين الصحي الخاص به.

عيادات ومستشفيات التأمين الصحي بالقاهرة

تشمل جهات الرعاية الصحية المتعاقدة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالقاهرة عدة مستشفيات ومراكز، منها:

مستشفى هليوبوليس

مستشفى الإصلاح الإسلامي

مستشفى الغيطي

مستشفى مبرة مصر القديمة

مستشفى مبرة المعادي

مستشفى معهد ناصر

مستشفى الشيخ زايد

مستشفى الهلال

مستشفى دار الشفاء

مستشفى الزيتون التخصصي

مستشفى 15 مايو

للاطلاع على جميع عيادات التأمين الصحي بالقاهرة يمكن زيارة الرابط الرسمي للهيئة.