الله يسامحها شيماء مراته | منشور صادم من سما المصري عن وفاة إسماعيل الليثي
رئيس الوزراء العراقي: حكومتنا أوفت بالتزاماتها بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها
لافروف: مستعدون لأي تجارب نووية ونعد ردا انتقاميا على الاتحاد الأوروبي
رقصت بملابس خادشة.. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط بلوجر جديدة فى بولاق
نستهدف الوصول إلى 130 مليارًا .. مفاجأة من اتحاد الصناعات بشأن الصادرات
علي ماهر: سعيد بانضمام 7 لاعبين من سيراميكا كليوباترا لقائمة منتخب مصر
بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. قرار عاجل من التعليم بشأن الرحلات المدرسية
خارج اللجان الانتخابية .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين أنصار مرشحين بمجلس النواب بالأقصر
طرح 25012 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية من 400 ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية
"طالبان باكستان" تعلن مسئوليتها عن التفجير الانتحاري في إسلام آباد
مراكز الشباب يشاركون في تنظيم انتخابات مجلس النواب بعدد من المحافظات
تحطم طائرة شحن تركية في جورجيا بعد إقلاعها من أذربيجان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

التأمين الصحي الشامل يشارك في المؤتمر العالمي للسكان والصحة

التامين الصحي الشامل
التامين الصحي الشامل
عبدالصمد ماهر

تشارك الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، والمقرر انعقاده تحت رعاية فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 15، بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار: « تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص. »

وتأتي مشاركة الهيئة هذا العام بالشراكة مع شركة سمارت كير للخدمات الطبية، في إطار حرصها على تعزيز حضورها في المحافل الصحية العالمية، وتسليط الضوء على التجربة المصرية الرائدة في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، باعتباره أحد أبرز ركائز العدالة الاجتماعية وضمان التغطية الصحية العادلة لجميع المواطنين.

وتدعو الهيئة جميع الزوار والمهتمين بقطاع الصحة والتنمية، إلى زيارة جناح الهيئة رقم (B-14) على مدار أيام المؤتمر، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا، للتعرف على دور الهيئة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، والاطلاع على أحدث تطورات المنظومة، بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات والجلسات النقاشية التي ستتضمن حضورًا بارزًا لممثلي الهيئة وخبرائها.

إتاحة خدمات ذات جودة للجميع

ويُركز المؤتمر هذا العام على مجموعة من القضايا المحورية المتقاطعة مع أهداف ورؤية الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومن أبرزها: تعزيز العدالة الصحية وإتاحة خدمات ذات جودة للجميع، ودور المحددات الاجتماعية في تحسين المؤشرات الصحية، وتحقيق التغطية الصحية العادلة، فضلًا عن ترسيخ مبادئ الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية كمدخل رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، تشارك الهيئة في عدد من الجلسات النقاشية رفيعة المستوى التي تتناول سبل تعزيز الرعاية الصحية الأولية كركيزة أساسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، ودور التحول الرقمي والابتكار المبني على الأدلة في تطوير النظام الصحي الوطني ورفع كفاءة الإنفاق الصحي.

وأشارت الأستاذة/ مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، أن المشاركة في هذا الحدث العالمي تأتي تجسيدًا لالتزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الصحية كأحد أهم محاور الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن الهيئة تسعى من خلال مشاركتها إلى تبادل الخبرات الدولية واستعراض التجربة المصرية كنموذج وطني رائد للإصلاح الصحي يضع المواطن في صدارة أولوياته.

وأضافت، أن مشاركة الهيئة هذا العام تأتي بالشراكة مع شركة سمارت كير للخدمات الطبية، في إطار حرص الهيئة على تعزيز التكامل مع شركاء النجاح من القطاع الخاص، وتطوير حلول مبتكرة تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

ومن جانبه، أعرب الدكتور/ عمرو الطيب – الرئيس التنفيذي لشركة سمارت كير للخدمات الطبية، عن سعادته بالشراكة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في هذا المؤتمر، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لجهود الشركة في دعم توجه الدولة نحو بناء نظام صحي شامل ومستدام يتماشى مع المعايير الدولية ويعزز جودة حياة المواطن المصري.

وتُعد هذه المشاركة محطة جديدة في مسيرة الهيئة نحو تعزيز التكامل مع شركاء النجاح من القطاعين العام والخاص، وترسيخ مكانتها كأحد الأعمدة الرئيسية للتنمية الصحية المستدامة في مصر.

الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية PHDC الجمهورية الجديدة تمكين الأفراد العدالة الصحية

