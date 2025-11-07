السياحة الصحية تتصدر فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والتنمية البشرية

تعلن وزارة الصحة والسكان عن افتتاح المنتدى الأول للسياحة الصحية ضمن أجندة فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، والذي يأتي تعزيزًا لدور مصر كمركز إقليمي رائد في السياحة الصحية والشفاء الطبيعي.



وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار أن المنتدى يهدف إلى عرض التجارب الرائدة في هذا المجال، ومناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في مجال الاستشفاء والطب الوقائي والسياحة الصحية المستدامة، بما يعكس توجه الدولة نحو دمج السياحة الصحية في منظومة التنمية الشاملة، من خلال تسليط الضوء على الموارد الطبيعية والطبية المصرية المتميزة.

مصر مركز صاعد للسياحة الصحية:



وفي سياق متصل، تستعرض جلسة “مصر مركز صاعد للسياحة الصحية: من قصص النجاح إلى فرص المستقبل” تجربة مصر الرائدة في مجال السياحة الصحية والاستشفاء الطبيعي.



وتسلط الجلسة الضوء على الموارد الطبيعية والمشروعات الرائدة والتجارب الناجحة في مصر، واستعراض الخطط المستقبلية لمواءمة الخدمات مع المعايير الدولية للسياحة الصحية، كما تفتح المجال لمناقشة الفرص والتحديات المستقبلية في هذا القطاع الحيوي، بما يعزز مكانة مصر كوجهة إقليمية متميزة للسياحة الصحية.



وتدعو وزارة الصحة والسكان السادة المشاركين والخبراء والمستثمرين والإعلاميين إلى حضور فعاليات المنتدى الأول للسياحة الصحية ضمن فعاليات المؤتمر.