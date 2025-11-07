قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إماراتي وأوروبي.. طاقم تحكيم مباريات السوبر المصري
الحوثي: أسقطنا لأمريكا 22 طائرة إم كيو-9 بسبب مساندتها للاحتلال
نقيب الموسيقيين في المنيا يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثي
من برلين إلى بريتوريا.. رسائل حاسمة من الرئيس السيسي تحدد ملامح التعاون مع 6 دول
رئيس اتحاد الإعاقات الذهنية: مصر في حتة تانية بتنظيمها البطولات الدولية
محافظ الإسكندرية يتابع حادث حريق بمخزن ملابس بمساكن الناصرية
مصر علي موعد مع إنجاز طبي جديد .. تفاصيل إنشاء مستشفى النيل للأطفال
أشرف عبد الغني: «علم الروم» نقلة نوعية اقتصاديًا واجتماعيًا
تعرف على موعد ومكان عزاء والد محمد رمضان
أحمد الكاس يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة فنزويلا بكأس العالم تحت 17
الزمالك يؤدي مرانه في الجيمانزيوم استعدادا لمواجهة الأهلي بـ نهائي السوبر
بعثة الأهلي تصل فندق الإقامة في أبوظبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من القاهرة إلى جيبوتي.. قافلة أمل مصرية لضعاف السمع بالقارة السمراء

..قافلة طبية مصرية في جيبوتي
..قافلة طبية مصرية في جيبوتي
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اختتام أعمال القافلة الطبية المصرية في جمهورية جيبوتي، والتي انطلقت مطلع الأسبوع الجاري، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وجيبوتي، ودعم القطاع الصحي الجيبوتي من خلال القوافل العلاجية والمبادرات الطبية المشتركة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القافلة استمرت على مدى أربعة أيام متتالية، قامت خلالها بفحص وتركيب سماعات طبية للمرضى ضعاف السمع في جيبوتي، من بينهم 34 طفلًا، وذلك ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفحص ضعاف السمع في أفريقيا، وامتدادًا لجهود دعم المنظومة الصحية في جيبوتي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن القافلة تمكنت من فحص جميع الحالات المستهدفة بإجمالي 90 مريضًا، كما قامت بصيانة وتوريد قوالب للسماعات الطبية التي جرى تركيبها خلال الزيارة الأولى في شهر مايو من العام الجاري، والتي تم خلالها تسليم 120 سماعة طبية، ضمن خطة الدعم الفني المستمر للمبادرة الرئاسية.

وأضاف أن هذه الجهود تأتي استكمالًا لمسار التعاون الصحي بين البلدين، وخاصة عقب زيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جيبوتي في شهر أبريل الماضي، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون الصحي وتدشين المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج ضعاف السمع بدولة جيبوتي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السفير عبدالرحمن رأفت،سفير مصر لدى جيبوتي، قام بزيارة أعضاء القافلة الطبية أثناء أداء مهامهم، وأشاد بما قدموه من خدمات طبية متخصصة ضمن المبادرات الرئاسية المصرية، مؤكدًا تقدير حكومة جيبوتي لهذا الدعم المصري المستمر.

تنسيق مشترك بين وزارة الصحة المصرية ووزارة الخارجية

وأوضح «عبدالغفار» أن تنظيم أعمال القافلة جرى في إطار تنسيق مشترك بين وزارة الصحة المصرية ووزارة الخارجية، وبالتعاون مع البعثة الدبلوماسية المصرية في جيبوتي ووزارة الصحة الجيبوتية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الشراكات الصحية مع الدول الأفريقية وتعزيز الأمن الصحي الإقليمي.

وأكد المتحدث الرسمي أن الوزارة تواصل التنسيق الفني والتقني مع الجانب الجيبوتي لمتابعة الحالات التي تم فحصها، واستكمال مراحل العمل المشترك، في سياق ترسيخ التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الصحي.

الصحة القافلة الطبية المصرية ضعاف السمع أفريقيا جيبوتي الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

560 جنيها نزولًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

حادث اسماعيل الليثي

العربية اتعجنت.. أول صورة لسيارة إسماعيل الليثي بعد الحادث

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

إصابة الفنان إسماعيل الليثي

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور

إسماعيل الليثي

تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

ترشيحاتنا

المنتدي الوزاري لدول الحزام والطريق للتعاون الدولي

التنمية المحلية: تبادل الخبرات والتكنولوجيا في الحد من الكوارث بين مصر والصين

الوطنية للانتخابات تشكر وزارة الخارجية على افتتاح المقرات الانتخابية الجديدة لتصويت المصريين بالخارج

الوطنية للانتخابات تشكر الخارجية على افتتاح المقرات الجديدة لتصويت المصريين بالخارج

سفير أستراليا لغرفة الوطنية للانتخابات: يجب على المصريين أن يستفيدوا باستحاق التصويت بانتخابات مجلس النواب لصالح مصر

سفير أستراليا: يجب على المصريين أن يستفيدوا من استحاق التصويت بانتخابات النواب لصالح مصر

بالصور

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عددا من عقود الاتفاق مع القومية للأنفاق والبحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عدد من عقود الإتفاق مع الهيئة القومية للأنفاق وشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عدد من عقود الإتفاق مع الهيئة القومية للأنفاق وشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عدد من عقود الإتفاق مع الهيئة القومية للأنفاق وشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات

السائقون فقدوا الرؤية.. استدعاء أكثر من مليون سيارة تويوتا

تسلا
تسلا
تسلا

أبواب تسلا تثير الذعر حول العالم بعد احتجاز أطفال بداخلها

تسلا
تسلا
تسلا

هوندا تستبدل مشروع السيارات الكهربائية بمحرك V6 هجين

هوندا
هوندا
هوندا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد