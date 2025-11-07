اكشفي فوراً .. أعراض مبكرة لسرطان عنق الرحم

نشرت وزارة الصحة والسكان ، من خلال صفحتها الرسمية مجموعة من النصائح والمعلومات الهامة ، حول أعراض مرض سرطان عنق الرحم والأعراض الشائعة لهذا المرض.

أعراض الإصابة بسرطان عنق الرحم

تكرار الإفرازات المهبلية

ألم أو نزول دم أثناء العلاقة الزوجية

عدم انتظام الدورة الشهرية

نزول دم بين الدورات الشهرية

آلام أسفل الحوض

نزول دم أثناء التبول

وناشدت وزارة الصحة والسكان ، السيدات بضرورة الكشف والإطمئنان علي صحتهن بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية

أسباب الإصابة بسرطان عنق الرحم

التدخين

نقص المناعة

التوتر

فيروس الورم البشري الحليمي HPV

طرق علاج سرطان عنق الرحم

يجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج، وبالنسبة للنساء المصابات بسرطان عنق الرحم في مراحله المبكرة، يُجري الطبيب استئصالا جراحيًّا للرحم، وبالنسبة لبعض النساء، اللواتي يرغبن في الإنجاب، فيمكنهن أيضًا إجراء جراحة أصغر حجما للحفاظ على الرحم.

وإذا كان الورم أكبر حجمًا بالفعل، فيُوصي الأطباء بالعلاج الإشعاعي مع العلاج الكيماوي المتزامن.