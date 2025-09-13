كل ما تريدين معرفته عن سرطان عنق الرحم.. أسبابه وأعراضه

سرطان عنق الرحم .. قال المركز الألماني لأبحاث السرطان إن سرطان عنق الرحم يعد أحد أكثر أنواع السرطان شيوعا بين النساء حول العالم، مشيرًا إلى أنه يوجد حاليا لقاح لفيروس الورم الحليمي البشري (HPV) المسبب لهذا السرطان.

أنواع سرطان عنق الرحم

وأوضح المركز، أن هناك أكثر من 200 نوع مُختلف من فيروسات الورم الحليمي البشري (HPV)، والتي تُصيب الجلد أو الأغشية المخاطية بشكل رئيسي، مشيرا إلى أن العدوى تحدث من خلال التلامس الجلدي أو الاتصال الجنسي.

واقرأ أيضًا:

مخاطر سرطان عنق الرحم

وتُسبب معظم أنواع فيروس الورم الحليمي البشري أمراضًا غير ضارة مثل الثآليل الجلدية أو التناسلية، ومع ذلك، تحمل بعض أنواع فيروس الورم الحليمي البشري خطر الإصابة بآفات سرطانية وسرطان الأعضاء التناسلية أو البلعوم الفموي مع مرور الوقت، وفق دي بي إيه.

أعراض سرطان عنق الرحم

وتتمثل أعراض سرطان عنق الرحم في:

- إفرازات مهبلية غير طبيعية مثل اختلاف لونها أو رائحتها

- ألم أثناء الجماع

- نزيف أثناء الجماع أو بعده

- نزيف خارج الدورة الشهرية أو بعد انقطاع الطمث

- ألم في الحوض أو أسفل الظهر

- تورم الساقين بسبب احتقان السائل اللمفاوي

- ألم عند التبول أو التبرز

طرق علاج سرطان عنق الرحم

يجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج، وبالنسبة للنساء المصابات بسرطان عنق الرحم في مراحله المبكرة، يُجري الطبيب استئصالا جراحيًّا للرحم، وبالنسبة لبعض النساء، اللواتي يرغبن في الإنجاب، فيمكنهن أيضًا إجراء جراحة أصغر حجما للحفاظ على الرحم.

وإذا كان الورم أكبر حجمًا بالفعل، فيُوصي الأطباء بالعلاج الإشعاعي مع العلاج الكيماوي المتزامن.