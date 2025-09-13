قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسبانيا.. انفجار في مقهى بمدريد يسفر عن إصابة 14 شخصا
خلدون حينا: نتنياهو لا يسعى لحلول حقيقية ويحرص على إبقاء المنطقة في حالة فوضى
موعد شهر رمضان 2026 في مصر والسعودية
القبض على سائق يقود سيارة ميكروباص تحت تأثير المواد المخدرة بالقليوبية
غلق كلي لطريق الواحات لتنفيذ أعمال الأتوبيس الترددي.. مسارات بديلة
رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين: قرار الأمم المتحدة لحل الدولتين غير ملزم
صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟
أحب أن أرتاح.. رد صادم من بسمة وهبة بشأن موعد اعتزالها
مفتاح المدينة هدية .. شرطة لاتينا الإيطالية تتدخل لإيقاف المرور بسبب محاضرة زاهي حواس
شيمي: تطوير صناعة الغزل والنسيج لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري
بتكلفة ٥ ملايين جنيه.. محافظ الإسماعيلية يتفقد تطوير مصاعد الثلاثيني وكوبري المشاة
أصل الحكاية

كل ما تريدين معرفته عن سرطان عنق الرحم.. أسبابه وأعراضه

عبد الفتاح تركي

سرطان عنق الرحم .. قال المركز الألماني لأبحاث السرطان إن سرطان عنق الرحم يعد أحد أكثر أنواع السرطان شيوعا بين النساء حول العالم، مشيرًا إلى أنه يوجد حاليا لقاح لفيروس الورم الحليمي البشري (HPV) المسبب لهذا السرطان.

أنواع سرطان عنق الرحم

وأوضح المركز، أن هناك أكثر من 200 نوع مُختلف من فيروسات الورم الحليمي البشري (HPV)، والتي تُصيب الجلد أو الأغشية المخاطية بشكل رئيسي، مشيرا إلى أن العدوى تحدث من خلال التلامس الجلدي أو الاتصال الجنسي.

أعراض سرطان الرحم

مخاطر سرطان عنق الرحم

وتُسبب معظم أنواع فيروس الورم الحليمي البشري أمراضًا غير ضارة مثل الثآليل الجلدية أو التناسلية، ومع ذلك، تحمل بعض أنواع فيروس الورم الحليمي البشري خطر الإصابة بآفات سرطانية وسرطان الأعضاء التناسلية أو البلعوم الفموي مع مرور الوقت، وفق دي بي إيه.

أعراض سرطان عنق الرحم

وتتمثل أعراض سرطان عنق الرحم في: 

- إفرازات مهبلية غير طبيعية مثل اختلاف لونها أو رائحتها

- ألم أثناء الجماع

- نزيف أثناء الجماع أو بعده

- نزيف خارج الدورة الشهرية أو بعد انقطاع الطمث

- ألم في الحوض أو أسفل الظهر

- تورم الساقين بسبب احتقان السائل اللمفاوي

- ألم عند التبول أو التبرز

سرطان الرحم

طرق علاج سرطان عنق الرحم

يجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج، وبالنسبة للنساء المصابات بسرطان عنق الرحم في مراحله المبكرة، يُجري الطبيب استئصالا جراحيًّا للرحم، وبالنسبة لبعض النساء، اللواتي يرغبن في الإنجاب، فيمكنهن أيضًا إجراء جراحة أصغر حجما للحفاظ على الرحم.

وإذا كان الورم أكبر حجمًا بالفعل، فيُوصي الأطباء بالعلاج الإشعاعي مع العلاج الكيماوي المتزامن.

سرطان عنق الرحم السرطان أنواع السرطان أكثر أنواع السرطان شيوعا أكثر أنواع السرطان شيوعا بين النساء أنواع سرطان عنق الرحم مخاطر سرطان عنق الرحم أعراض سرطان عنق الرحم طرق علاج سرطان عنق الرحم

المزيد

