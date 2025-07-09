شفاء 90%.. علاج 1500 حالة من سرطان الرحم في أورام الأقصر

تحرص مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالاقصر على تقديم أفضل الخدمات الطبية لأهالي صعيد مصر تواصل المستشفى تقديم خدمة العلاج الإشعاعي عن قرب لمرضى سرطان الرحم وعنق الرحم.



وحرصت المستشفى على توفير هذه الخدمة تحت إشراف نخبة من الاستشاريين والفيزيائيين المتخصصين، وبقيادة رئيس القسم الأستاذ الدكتور محمد محمود عبدالحكيم، وذلك على مدار السنوات الست الماضية.

وخلال هذه الفترة تم علاج أكثر من 1500 حالة من سرطان الرحم وعنق الرحم في ظل التزام صارم بالبروتوكولات العلاجية العالمية حيث كانت نسب الشفاء أكثر من 90%، كما تم نشر العديد من الأبحاث في مجلات علمية دولية مرموقة، مما يعكس التقدم الكبير الذي تحققه المستشفى في هذا المجال وحرصها على تقديم رعاية طبية متقدمة.



وأوضح الأستاذ محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن المؤسسة تدعم تنفيذ سلسلة من الأبحاث المتقدمة في مجال الأورام، من خلال مركز البحث العلمي التابع للمستشفى والذي يمثل إضافة نوعية تعزز من أداء وكفاءة الكوادر الطبية بالمؤسسة موضحا بأن المستشفى تسعى للتوسع في تقديم العلاج الإشعاعي عن قرب ليشمل أنواع إضافية من الأورام التي يمكن معالجتها بهذه التقنية.