محافظ الأقصر يعقد اجتماعا للوقوف على آخر مستجدات مشروعات حياة كريمة

عقد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اجتماعًا للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذى لأعمال مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة، والتى يتم تنفيذ مرحلتها الأولى بقرى مركزى إسنا وأرمنت، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة".



وتم خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام محافظة الأقصر، مناقشة الموقف التفصيلى لمشروعات الصرف الصحى لكل قرية بمركزى إسنا وأرمنت ضمن أعمال المبادرة، حيث تم متابعة الموقف التنفيذى لمحطات الرفع، وخطوط الطرد، ومحطات المعالجة، وموقف تنفيذ وصلات الصرف الصحى المنزلية ، وكذا متابعة كافة منشآت حياة كريمة .

ومن جانبه شدد المحافظ خلال الاجتماع، على تكثيف الجهود لإنهاء الأعمال المتبقية من مشروعات المبادرة وفقًا للجداول الزمنية المقررة، والتنسيق بين كافة الجهات لإزالة أى عقبات قد تواجه تنفيذ المشروعات، والإسراع فى معدلات تنفيذ أعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحى المتبقية، مؤكدًا على المتابعة الميدانية وعمل خطة زيارات لمتابعة موقف القرى المخطط وافتتاح المشروعات المقررة حسب الجدول الزمنى.

حضر الأجتماع أحمد وزيرى السكرتير العام للمحافظة ، واللواء دكتور هشام الشيمى السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء أ.ح. مهندس أحمد رمضان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والمهندس عبدالله بكرى مدير التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، وعدد من قيادات الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة.