إذا كانت لك حاجة عند الله.. «الإفتاء»: بهذا العمل تجد مطلبك
ترامب: الإغلاق الحكومي سبب خسارة «الجمهوريين» انتخابات الولايات
لا ترميها بعد اليوم .. قشور فاكهة تحمل قوة خارقة ضد السرطان | تعرف عليها
لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة
للي بيفهموا في الكورة .. «الغندور» يطرح تساؤلًا لجمهور الأهلي
انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السنوى بتمريض القاهرة.. اليوم
حكم الانتقال في كفارة اليمين من الإطعام عند العجز إلى الصيام
عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟
ارتفاع حصيلة ضحايا تحطّم طائرة شحن أمريكية إلى 18 قتيلاً ومصابًا
تحذير عاجل من الأرصاد: شبورة مائية كثيفة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة
دعاء للميت بعد الفجر .. بـ 14 كلمة تبشره الملائكة في قبره
بالصور

لا ترميها بعد اليوم .. قشور فاكهة تحمل قوة خارقة ضد السرطان | تعرف عليها

قشور الرمان درع طبيعي ضد السرطان
قشور الرمان درع طبيعي ضد السرطان
آية التيجي

رغم أن الكثيرين يتخلصون من قشور الفواكه مباشرة داخل سلة المهملات، ظنًا أنها بلا قيمة غذائية تُذكر، إلا أن تقارير طبية حديثة كشفت عن مفاجأة صحية مذهلة، بأن بعض هذه القشور يمتلك قدرات مضادة للسرطان تفوق ما تحتويه الفاكهة نفسها، وعلى رأسها قشور الرمان.

قشور الرمان درع طبيعي ضد السرطان

وبحسب موقع Healthline، تشكّل قشور الرمان الحمراء قرابة 50% من حجم الفاكهة، وتحتوي على كمية من مضادات الأكسدة أعلى من الموجودة في العصير. 

وتلعب المركبات القوية في الرمان دورًا بارزًا في مكافحة الالتهاب والبكتيريا، إضافة إلى تأثير مباشر على وقف نمو الخلايا السرطانية، ومن أبرز فوائدها ما يلي:

- غنية بمواد مضادة للأكسدة أقوى من العصير:

تحتوي قشور الرمان على نسب مرتفعة من البوليفينولات، وخاصة البونيكالاجين، وهي مركبات ثبتت فعاليتها في الحد من نمو الخلايا السرطانية.

قشور الرمان درع طبيعي ضد السرطان

- فعالة ضد عدة أنواع من السرطان:

أظهرت دراسات مخبرية أن مستخلص قشور الرمان قادر على: قتل خلايا سرطان البروستاتا، إبطاء نمو خلايا سرطان الثدي، والفم، والقولون، ما يجعلها عنصرًا طبيعيًا قد يساهم في منع انتشار الخلايا السرطانية.

- دور محتمل في مكافحة سرطان الكبد:

تشير تقارير بحثية إلى أن قشر الرمان قد يساعد في علاج سرطان الكبد، لاحتوائه على نسب عالية من مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الجسم من التلف.

قشور الرمان درع طبيعي ضد السرطان

- فوائد إضافية لصحة الجسم:

إلى جانب خصائصه المضادة للسرطان، تساهم قشور الرمان في تحسين: ضغط الدم، مستويات السكر، والكوليسترول

قشور الرمان درع طبيعي ضد السرطان

طريقة بسيطة للحصول على الفوائد

ينصح الخبراء بتجفيف قشور الرمان وطحنها للحصول على بودرة القشر، التي يمكن غليها وشربها مثل الشاي للاستفادة من مركباتها الفعالة.

