دراسة صادمة .. مُكملات غذائية تؤثر على الدماغ والسلوك بنسبة 28%
بعد منافسة قوية مع «أندرو كومو».. فوز زهران ممداني بمنصب حاكم ولاية نيويورك
انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء
وفاة مدرب أثناء مباراة بالدوري الصربي وسط انهيار اللاعبين
زلزال قوي يضرب جزيرة سولاويزي الإندونيسية بقوة 6.2 درجة
واعد وممكن يتخطي أسماء كبيرة.. إعلامي يتغنى بأداء لاعب الأهلي محمد عبد الله
اللجان بوظت الكورة.. «الغندور» يعلّق على أزمة مدرب حراس الزمالك الجديد بعد تدريبه لنادٍ صهيوني
الطقس: أمطار رعدية على هذه المناطق.. وتحذير من شبورة كثيفة ورمال مثارة صباحا.. تفاصيل
حكم طهارة وصلاة العامل في محطات البنزين
خبير لوائح: إيقاف قيد الزمالك «نهائي».. ومستحقات فرجاني ساسي أصبحت 880 ألف دولار
وزير الحرب الأمريكي: قتيلان في ضربة للجيش على قارب بالمحيط الهادئ
مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في تحطم طائرة شحن أمريكية
بالصور

كيف تؤثر مكملات أوميجا 3 على العدوانية ؟
آية التيجي

أظهرت دراسة علمية واسعة أن مكملات أوميجا 3 المعروفة بزيت السمك قد تلعب دورًا مهمًا في تقليل السلوك العدواني لدى الأطفال والبالغين، وهو ما يعزز الأدلة المتزايدة حول تأثير التغذية على الدماغ والصحة العقلية. 

ووفقًا لتقرير موقع ساينس أليرت، فإن تناول هذه الأحماض الدهنية لا يفيد القلب والمناعة وحسب، بل يُساهم أيضًا في تهدئة السلوك وتقليل ردود الفعل العدوانية بنسبة 28%.

وتأتي هذه النتائج بعد عقود من الأبحاث التي ربطت بين نقص التغذية واضطراب كيمياء الدماغ، وبين أوميغا 3 والوقاية من اضطرابات نفسية مثل الفصام، ما دفع علماء جامعة بنسلفانيا لإجراء تحليل موسع هو الأكبر من نوعه.

نتائج الدراسة

وراجع الباحثون 29 تجربة عشوائية محكمة أُجريت بين عامي 1996 و2024، وضمّت أطفالًا ومراهقين وبالغين حتى عمر 60 عامًا، ما يجعل النتائج أكثر شمولاً وقوة.

وأظهرت جميع التجارب تحسنًا واضحًا في السلوك العدواني على المدى القصير، بغضّ النظر عن العمر أو الجنس أو الجرعة، وهو تأثير وصفه العلماء بـ"الملحوظ والمستقر".

تأثير على العدوانية

لأول مرة، يثبت الباحثون أن أوميجا 3 يقلل من: العدوانية التفاعلية (رد الفعل على الاستفزاز)، والعدوانية الاستباقية (التخطيط لسلوك عدواني).

دور أوميجا 3 في دعم الدماغ وتقليل الالتهاب

يرجّح الباحثون أن انخفاض الالتهاب وتحسين التواصل بين خلايا الدماغ هما سبب تأثير أوميجا 3 على السلوك، إذ تدعم هذه الأحماض الدهنية استمرارية العمليات الحيوية داخل الجهاز العصبي.

دعوة لتطبيق أوسع في المدارس والعيادات

قال أدريان راين، استشاري الأعصاب والمشارك في الدراسة: «حان الوقت لتطبيق مكملات أوميجا 3 للحد من العدوانية، سواء في المجتمع أو المدارس أو حتى نظام العدالة الجنائية».

فوائد إضافية 

وتشير أبحاث أخرى إلى أن زيت السمك يساعد في تقليل خطر النوبات القلبية، والسكتات الدماغية، ومشكلات القلب المزمنة مما يعزز دوره كأحد أهم المكملات الداعمة للصحة العامة.

ويرى الباحثون أن إضافة حصتين من السمك أسبوعيًا إلى غذاء الأطفال قد يحسّن سلوكهم، إلى جانب أي علاج سلوكي أو نفسي يحصلون عليه.

أوميغا ٣ زيت السمك العدوانية فوائد أوميغا 3 الصحة العقلية سلوك الأطفال مكملات غذائية الدماغ التغذية والسلوك

دراسة صادمة .. مُكملات غذائية تؤثر على الدماغ والسلوك بنسبة 28%

حادثة صعق البرق

ثلاث ضحايا وإصابة سيدة ونفوق دابة بسبب صعق البرق في قرى البحيرة

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

