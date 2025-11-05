دراسة صادمة .. مُكملات غذائية تؤثر على الدماغ والسلوك بنسبة 28%

أظهرت دراسة علمية واسعة أن مكملات أوميجا 3 المعروفة بزيت السمك قد تلعب دورًا مهمًا في تقليل السلوك العدواني لدى الأطفال والبالغين، وهو ما يعزز الأدلة المتزايدة حول تأثير التغذية على الدماغ والصحة العقلية.

كيف تؤثر مكملات أوميجا 3 على العدوانية ؟

ووفقًا لتقرير موقع ساينس أليرت، فإن تناول هذه الأحماض الدهنية لا يفيد القلب والمناعة وحسب، بل يُساهم أيضًا في تهدئة السلوك وتقليل ردود الفعل العدوانية بنسبة 28%.

وتأتي هذه النتائج بعد عقود من الأبحاث التي ربطت بين نقص التغذية واضطراب كيمياء الدماغ، وبين أوميغا 3 والوقاية من اضطرابات نفسية مثل الفصام، ما دفع علماء جامعة بنسلفانيا لإجراء تحليل موسع هو الأكبر من نوعه.

نتائج الدراسة

وراجع الباحثون 29 تجربة عشوائية محكمة أُجريت بين عامي 1996 و2024، وضمّت أطفالًا ومراهقين وبالغين حتى عمر 60 عامًا، ما يجعل النتائج أكثر شمولاً وقوة.

وأظهرت جميع التجارب تحسنًا واضحًا في السلوك العدواني على المدى القصير، بغضّ النظر عن العمر أو الجنس أو الجرعة، وهو تأثير وصفه العلماء بـ"الملحوظ والمستقر".

تأثير على العدوانية

لأول مرة، يثبت الباحثون أن أوميجا 3 يقلل من: العدوانية التفاعلية (رد الفعل على الاستفزاز)، والعدوانية الاستباقية (التخطيط لسلوك عدواني).

دور أوميجا 3 في دعم الدماغ وتقليل الالتهاب

يرجّح الباحثون أن انخفاض الالتهاب وتحسين التواصل بين خلايا الدماغ هما سبب تأثير أوميجا 3 على السلوك، إذ تدعم هذه الأحماض الدهنية استمرارية العمليات الحيوية داخل الجهاز العصبي.

دعوة لتطبيق أوسع في المدارس والعيادات

قال أدريان راين، استشاري الأعصاب والمشارك في الدراسة: «حان الوقت لتطبيق مكملات أوميجا 3 للحد من العدوانية، سواء في المجتمع أو المدارس أو حتى نظام العدالة الجنائية».

فوائد إضافية

وتشير أبحاث أخرى إلى أن زيت السمك يساعد في تقليل خطر النوبات القلبية، والسكتات الدماغية، ومشكلات القلب المزمنة مما يعزز دوره كأحد أهم المكملات الداعمة للصحة العامة.

ويرى الباحثون أن إضافة حصتين من السمك أسبوعيًا إلى غذاء الأطفال قد يحسّن سلوكهم، إلى جانب أي علاج سلوكي أو نفسي يحصلون عليه.