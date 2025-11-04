10 فوائد مذهلة لاستخدام الخل في الغسيل .. إزالة الروائح والبقع بفاعلية

يُعدّ الخل الأبيض واحدًا من أكثر المكونات المنزلية فعالية في تنظيف الملابس وإزالة الروائح العالقة، خصوصًا الملابس الرياضية والمناشف، بفضل قدرته على إذابة بقايا المنظفات والتخلص من العفن والروائح المزعجة.

فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس

وتشير توصيات خبراء التنظيف إلى أن الخل الأبيض يعتبر خيارًا آمنًا واقتصاديًا لمعظم أنواع الغسالات، بشرط استخدامه بالطرق الصحيحة وتجنب بعض الأخطاء الشائعة التي قد تضر بالأقمشة أو مكونات الغسالة.

وكشف موقع goodhousekeeping، عن أهم فوائد إستخدام الخل الأبيض في غسل الملابس، ومن أبرزها ما يلي:

ـ القضاء على الروائح الكريهة:

إضافة كوبين من الخل الأبيض إلى دورة غسيل بالماء الساخن يساعد بفاعلية على إزالة روائح العرق والعفن، مع تشغيل دورة ثانية بالمنظف لضمان النظافة التامة.

ـ إذابة بقايا الصابون والمنظفات:

يحتوي الخل على حمض الأسيتيك الذي يزيل تراكمات المنظفات داخل الأقمشة، ويُستخدم نصف كوب منه في درج منعم الأقمشة أو ضمن دورة الشطف.

ـ تفتيح الملابس البيضاء:

يمكن إعادة لمعان المناشف والجوارب البيضاء بغليها مع خليط من كوب خل ولتر ماء، ثم نقعها طوال الليل قبل وضعها في الغسالة.

ـ تنعيم الأقمشة طبيعيًا:

يعمل الخل كمنعم طبيعي للأقمشة، ويزيل بقايا الصابون والعرق، ويُستخدم نصف كوب منه في دورة الشطف النهائية بدلًا من المنعمات الكيميائية.

ـ تقليل الوبر وشعر الحيوانات:

يساعد الخل في منع التصاق الوبر وشعر الحيوانات، وذلك بإضافة نصف كوب منه أثناء دورة الشطف.

ـ إزالة رائحة العرق والبقع:

رش الخل مباشرة على منطقة الإبط في الملابس البيضاء، وتركه لمدة 10 دقائق قبل الغسيل، يساهم في التخلص من الروائح ومنع اصفرار القماش.

ـ إخفاء آثار الخياطة والتفصيل:

يمكن استخدام قطعة قماش مبللة بالخل أثناء الكي لإخفاء علامات الخياطة الناتجة عن تعديل الملابس.

ـ الحفاظ على سواد الملابس:

يعمل الخل على إزالة بقايا الصابون المسببة لبهتان الملابس الداكنة، ويُضاف نصف كوب منه إلى دورة الشطف للحفاظ على عمق اللون.

ـ التخلص من الروائح القوية:

مثل روائح السجائر والدهون والحيوانات، وذلك بنقع الملابس في ماء دافئ مع كوب أو اثنين من الخل طوال الليل قبل الغسل.

ـ تنظيف الغسالة من الداخل:

يمكن تشغيل دورة فارغة بماء ساخن وكوبين من الخل لتنظيف حوض الغسالة والأنابيب أربع مرات سنويًا.

متى يجب تجنب استخدام الخل في الغسيل؟

ـ عدم خلط الخل مع الكلور لأنه ينتج غازًا سامًا.

ـ عدم خلطه مع بيروكسيد الهيدروجين لتجنب تكون حمض مهيج.

ـ عدم استخدام الخل القوي المخصص للتنظيف بدلًا من الخل الأبيض الخاص بالطعام.

ـ تجنب الاستخدام المتكرر على الملابس الرياضية حتى لا يتلف المطاط.

ـ عدم وضع الخل غير مخفف على الملابس الداكنة لتفادي البهتان.