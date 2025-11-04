قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الغلط بيتصلح .. كيف تسترجع أموالك المحولة بالخطأ على إنستاباى؟
ماكرون يعلن إطلاق سراح فرنسيين كانا محتجزين في إيران منذ عام 2022
السماني عوض الله: الرئيس السيسي حريص على دعم السودان
مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة: استولوا على 370 قطعة .. خاص
فاروق حسني: كنت على يقين باستكمال الرئيس السيسي للمتحف الكبير
مفاجأة | قنوات إسرائيلية تبث مباريات السوبر المصري .. واتحاد الكرة يرد
شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لعودة علي معلول
الأسفلت بقى بقع زيت | شاهد حادث سيارة نقل سلع تموينية بأبو زعبل
مصرع شخصين وإصابة 5.. ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سيارتين بالخانكة
مشاهدة الحرام حرام.. أمين الإفتاء: تجسيد الأنبياء والصحابة في الدراما لا يجوز إطلاقا
أحمد موسى: المتحف الكبير مش مجرد مكان دا تجربة بتخلي كل زائر يخرج فخور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

10 فوائد مذهلة لاستخدام الخل في الغسيل .. إزالة الروائح والبقع بفاعلية

فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس
فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس
آية التيجي

يُعدّ الخل الأبيض واحدًا من أكثر المكونات المنزلية فعالية في تنظيف الملابس وإزالة الروائح العالقة، خصوصًا الملابس الرياضية والمناشف، بفضل قدرته على إذابة بقايا المنظفات والتخلص من العفن والروائح المزعجة. 

فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس

وتشير توصيات خبراء التنظيف إلى أن الخل الأبيض يعتبر خيارًا آمنًا واقتصاديًا لمعظم أنواع الغسالات، بشرط استخدامه بالطرق الصحيحة وتجنب بعض الأخطاء الشائعة التي قد تضر بالأقمشة أو مكونات الغسالة.

وكشف موقع goodhousekeeping، عن أهم فوائد إستخدام الخل الأبيض في غسل الملابس، ومن أبرزها ما يلي:

ـ القضاء على الروائح الكريهة:
إضافة كوبين من الخل الأبيض إلى دورة غسيل بالماء الساخن يساعد بفاعلية على إزالة روائح العرق والعفن، مع تشغيل دورة ثانية بالمنظف لضمان النظافة التامة.

ـ إذابة بقايا الصابون والمنظفات:
يحتوي الخل على حمض الأسيتيك الذي يزيل تراكمات المنظفات داخل الأقمشة، ويُستخدم نصف كوب منه في درج منعم الأقمشة أو ضمن دورة الشطف.

فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس

ـ تفتيح الملابس البيضاء:
يمكن إعادة لمعان المناشف والجوارب البيضاء بغليها مع خليط من كوب خل ولتر ماء، ثم نقعها طوال الليل قبل وضعها في الغسالة.

ـ تنعيم الأقمشة طبيعيًا:
يعمل الخل كمنعم طبيعي للأقمشة، ويزيل بقايا الصابون والعرق، ويُستخدم نصف كوب منه في دورة الشطف النهائية بدلًا من المنعمات الكيميائية.

ـ تقليل الوبر وشعر الحيوانات:
يساعد الخل في منع التصاق الوبر وشعر الحيوانات، وذلك بإضافة نصف كوب منه أثناء دورة الشطف.

فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس

ـ إزالة رائحة العرق والبقع:
رش الخل مباشرة على منطقة الإبط في الملابس البيضاء، وتركه لمدة 10 دقائق قبل الغسيل، يساهم في التخلص من الروائح ومنع اصفرار القماش.

ـ إخفاء آثار الخياطة والتفصيل:
يمكن استخدام قطعة قماش مبللة بالخل أثناء الكي لإخفاء علامات الخياطة الناتجة عن تعديل الملابس.

ـ الحفاظ على سواد الملابس:
يعمل الخل على إزالة بقايا الصابون المسببة لبهتان الملابس الداكنة، ويُضاف نصف كوب منه إلى دورة الشطف للحفاظ على عمق اللون.

فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس

ـ التخلص من الروائح القوية:
مثل روائح السجائر والدهون والحيوانات، وذلك بنقع الملابس في ماء دافئ مع كوب أو اثنين من الخل طوال الليل قبل الغسل.

ـ تنظيف الغسالة من الداخل:
يمكن تشغيل دورة فارغة بماء ساخن وكوبين من الخل لتنظيف حوض الغسالة والأنابيب أربع مرات سنويًا.

فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس

متى يجب تجنب استخدام الخل في الغسيل؟

ـ عدم خلط الخل مع الكلور لأنه ينتج غازًا سامًا.

ـ عدم خلطه مع بيروكسيد الهيدروجين لتجنب تكون حمض مهيج.

ـ عدم استخدام الخل القوي المخصص للتنظيف بدلًا من الخل الأبيض الخاص بالطعام.

ـ تجنب الاستخدام المتكرر على الملابس الرياضية حتى لا يتلف المطاط.

ـ عدم وضع الخل غير مخفف على الملابس الداكنة لتفادي البهتان.

الخل الأبيض فوائد الخل في الغسيل إزالة الروائح الكريهة تنظيف الملابس التخلص من البقع استخدام الخل في الغسالة تبييض الملابس الخل والملابس الداكنة

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

جانب من الحريق

أصحاب المحال المتضررين من حريق مول العبور: بيوتنا اتخربت والخسائر تخطت 10 ملايين جنيه

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

الإيجار القديم

تحرك حكومي جديد بشأن زيادة أجرة الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟

ملتقى الأزهر

ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة يناقش نظرة الإسلام إلى الآثار والحضارات القديمة

رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرضا للكتاب

رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرضا للكتاب بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات

الشيخ رمضان عبدالمعز

ده أدب النبوة.. رمضان عبدالمعز: النبي كان أكثر الناس تواضعًا رغم أنه سيد الخلق

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة
أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة
أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة

10 فوائد مذهلة لاستخدام الخل في الغسيل .. إزالة الروائح والبقع بفاعلية

فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس
فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس
فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس

تحذيرات خطيرة من اللانشون والسلامي.. مكونات خفية تهدد صحة الأطفال والكبار

مكونات صناعية في اللانشون والإسلامي تحمل مخاطر صحية
مكونات صناعية في اللانشون والإسلامي تحمل مخاطر صحية
مكونات صناعية في اللانشون والإسلامي تحمل مخاطر صحية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

واقعة فيصل

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

اغلى مرحاض

مرحاض ذهبي للبيع بـ10 ملايين دولار

زينه

خبر مفاجئ أم مشهد كواليس .. حقيقة زواج زينة وعمرو المهدي

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

