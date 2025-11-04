قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضربة لمبيعات السيارات في أمريكا لسبب صادم
تصنيع محلي 100%.. الصحة تعلن عن توطين صناعة أدوية علاج الأورام المتقدمة
الإعلامي ربيع هنيدي يعلن زواج آمال ماهر من رجل أعمال مصري
سفارة الدنمارك بالقاهرة: تأثرنا بالدفء والمحبة التي أظهرها المصريون للملكة ماري
4 مشروبات طبيعية تدعم صحة الكلى وتقي من أمراضها .. بدائل آمنة إلى جانب شرب الماء
شاهد| الجماهير تقبّل أحمد الكاس بعد فوز منتخب مصر للناشئين على هاييتي
4 عبادات أجرها مثل قيام الليل.. لا تحرم نفسك من ثوابها
رونالدو: آرسنال الأقرب للتتويج بالدوري الإنجليزي هذا الموسم
الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون يعطي الحكومة صلاحيات أوسع على الإعلام
مسئول بالمتحف الكبير: طوابير غفيرة من مصريين وسياح .. وشعور بالفخر يعم الأجواء
كاللؤلؤ المنثور.. تكريم 1030 من حفظة القرآن الكريم بقرية غمازة الكبرى بالصف| صور
إنجاز عالمي جديد لجامعة عين شمس يضيء اسم مصر في منظمة الصحة العالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

4 مشروبات طبيعية تدعم صحة الكلى وتقي من أمراضها .. بدائل آمنة إلى جانب شرب الماء

مشروبات طبيعية تساهم في تعزيز صحة الكلى
مشروبات طبيعية تساهم في تعزيز صحة الكلى
آية التيجي

تُعدّ الكلى من أهم أعضاء الجسم، إذ تعمل على تنقية الدم من السموم والحفاظ على توازن السوائل، ومع التقدم في العمر وسوء التغذية وبعض العادات الصحية الخاطئة، قد تتراجع كفاءة الكلى تدريجيًا، مما يزيد خطر الإصابة بمرض الكلى المزمن. 

مشروبات طبيعية تساهم في تعزيز صحة الكلى 

ورغم أن شرب الماء يظل الوسيلة الأساسية لدعم وظيفة الكلى، يقدم موقع ND-TV أربعة مشروبات طبيعية تساهم في تعزيز صحة الكلى وحمايتها من الالتهاب والإجهاد التأكسدي، وهي :

- مشروب الزنجبيل والنعناع:

يُعد الزنجبيل المنقوع مع النعناع مشروبًا فعالًا لتحسين الهضم وصحة الجهاز البولي.

يحتوي الزنجبيل على مركب الجينجرول المضاد للالتهاب، والذي يخفف تورم الكلى ويساعد في تهدئة الانزعاج.

يعمل النعناع على تخفيف تهيج المسالك البولية وتحسين تدفق البول.

يُعالج هذا المزيج الإجهاد التأكسدي، أحد الأسباب الرئيسية لأمراض الكلى، كما يُعزز تدفق الدم الضروري للحفاظ على وظائف الكلى.

يمكن إضافة شريحة ليمون للحصول على جرعة إضافية من فيتامين C ومضادات الأكسدة.
ويُعد المشروب خيارًا مناسبًا لمن يعانون من التهابات خفيفة في المسالك البولية أو شعور بعدم الراحة في الكلى.

الزنجبيل

- الشاي الأخضر:

الشاي الأخضر من أغنى المشروبات بالبوليفينولات، وهي مضادات أكسدة توفر حماية قوية لخلايا الكلى.

تشير الأبحاث إلى أن شرب الشاي الأخضر بانتظام يقلل من خطر تكوّن حصوات الكلى.

يحتوي على مركب EGCG الذي يحدّ من التلف الناجم عن ارتفاع الجلوكوز، مما يحمي الكلى من الالتهاب والتسمم.

يعزز معدل الترشيح الكلوي ويدعم صحة القلب وتوازن السوائل.

يحتوي على قدر معتدل من الكافيين، يمنح الطاقة دون إرهاق للكلى.
يُنصح بتناوله باعتدال لتجنب الإفراط في الكافيين.

الشاي الأخضر 

- عصير الكرفس الطازج:

يعمل الكرفس كمدر طبيعي للبول، ما يساعد الكلى على التخلص من السموم بشكل أكثر كفاءة.

غني بمضادات الأكسدة التي تقلل الالتهاب وتعزز عملية التطهير الذاتي للكلى.

وفق دراسة نُشرت في مجلة PMIPA، يساعد مستخلص الكرفس في تقليل التوتر والبيلة البروتينية (زيادة البروتين في البول).

كوب يومي من عصير الكرفس قد يساهم في الوقاية من الحصوات عبر الحد من تراكم البلورات.

كما يغذي عصير الكرفس المسالك البولية ويحافظ على رطوبتها.
يفضل تناوله في الصباح على معدة فارغة للحصول على أفضل نتيجة.

عصير الكرفس

- مشروب جذر الهندباء:

مشروب جذر الهندباء من أقوى المشروبات الطبيعية المدرة للبول.

يساعد الجسم على التخلص من السوائل الزائدة والسموم عبر البول.

يدعم وظائف الكلى والكبد بفضل خصائصه المضادة للالتهابات.

تُشير مجلة Nutrients (المغذيات) إلى أن مستخلص الهندباء يحمي خلايا الكلى ويقلل من احتباس السوائل.

شربه بانتظام يعزز تدفق البول ويحسن كفاءة الكلى تدريجيًا.
ويُعد خيارًا مناسبًا لمن يعانون من احتباس الماء أو ضعف خفيف في وظائف الكلى.

مشروب حذر الهندباء
مشروبات لصحة الكلى تحسين وظائف الكلى تنظيف الكلى طبيعيًا مشروبات مدرة للبول الشاي الأخضر عصير الكرفس الزنجبيل والنعناع مشروب جذر الهندباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

جانب من الحريق

أصحاب المحال المتضررين من حريق مول العبور: بيوتنا اتخربت والخسائر تخطت 10 ملايين جنيه

ترشيحاتنا

منتخب مصر لـ الناشئين

لا يعرف المستحيل| تصريحات الكاس بعد فوز منتخب مصر للناشئين أمام تاهيتي

فتحي سند

تعليق مثير من فتحي سند على إيقاف قيد الزمالك

الزمالك

جمل فنية وخططية في مران الزمالك استعدادًا لمواجهة بيراميدز

بالصور

4 مشروبات طبيعية تدعم صحة الكلى وتقي من أمراضها .. بدائل آمنة إلى جانب شرب الماء

مشروبات طبيعية تساهم في تعزيز صحة الكلى
مشروبات طبيعية تساهم في تعزيز صحة الكلى
مشروبات طبيعية تساهم في تعزيز صحة الكلى

كاللؤلؤ المنثور.. تكريم 1030 من حفظة القرآن الكريم بقرية غمازة الكبرى بالصف| صور

كاللؤلؤ المنثور.. تكريم 1030 من حفظة القرآن الكريم بقرية غمازة الكبرى بالصف| صور
كاللؤلؤ المنثور.. تكريم 1030 من حفظة القرآن الكريم بقرية غمازة الكبرى بالصف| صور
كاللؤلؤ المنثور.. تكريم 1030 من حفظة القرآن الكريم بقرية غمازة الكبرى بالصف| صور

طرق آمنة لتنظيف الخضروات والفواكه في المنزل.. بطرق طبيعية

طرق طبيعية وآمنة لتنظيف الخضروات والفواكه
طرق طبيعية وآمنة لتنظيف الخضروات والفواكه
طرق طبيعية وآمنة لتنظيف الخضروات والفواكه

مشروبات شهيرة تسبّب اصفرار الأسنان.. طرق طبيعية لاستعادة بياضها

مشروبات تسبب اصفرار الأسنان
مشروبات تسبب اصفرار الأسنان
مشروبات تسبب اصفرار الأسنان

فيديو

واقعة فيصل

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

اغلى مرحاض

مرحاض ذهبي للبيع بـ10 ملايين دولار

زينه

خبر مفاجئ أم مشهد كواليس .. حقيقة زواج زينة وعمرو المهدي

دولاب المصري القديم

رحلة في دولاب المصري القديم.. ماذا كان يرتدي أجدادنا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد