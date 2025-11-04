4 مشروبات طبيعية تدعم صحة الكلى وتقي من أمراضها .. بدائل آمنة إلى جانب شرب الماء

تُعدّ الكلى من أهم أعضاء الجسم، إذ تعمل على تنقية الدم من السموم والحفاظ على توازن السوائل، ومع التقدم في العمر وسوء التغذية وبعض العادات الصحية الخاطئة، قد تتراجع كفاءة الكلى تدريجيًا، مما يزيد خطر الإصابة بمرض الكلى المزمن.

مشروبات طبيعية تساهم في تعزيز صحة الكلى

ورغم أن شرب الماء يظل الوسيلة الأساسية لدعم وظيفة الكلى، يقدم موقع ND-TV أربعة مشروبات طبيعية تساهم في تعزيز صحة الكلى وحمايتها من الالتهاب والإجهاد التأكسدي، وهي :

- مشروب الزنجبيل والنعناع:

يُعد الزنجبيل المنقوع مع النعناع مشروبًا فعالًا لتحسين الهضم وصحة الجهاز البولي.

يحتوي الزنجبيل على مركب الجينجرول المضاد للالتهاب، والذي يخفف تورم الكلى ويساعد في تهدئة الانزعاج.

يعمل النعناع على تخفيف تهيج المسالك البولية وتحسين تدفق البول.

يُعالج هذا المزيج الإجهاد التأكسدي، أحد الأسباب الرئيسية لأمراض الكلى، كما يُعزز تدفق الدم الضروري للحفاظ على وظائف الكلى.

يمكن إضافة شريحة ليمون للحصول على جرعة إضافية من فيتامين C ومضادات الأكسدة.

ويُعد المشروب خيارًا مناسبًا لمن يعانون من التهابات خفيفة في المسالك البولية أو شعور بعدم الراحة في الكلى.

الزنجبيل

- الشاي الأخضر:

الشاي الأخضر من أغنى المشروبات بالبوليفينولات، وهي مضادات أكسدة توفر حماية قوية لخلايا الكلى.

تشير الأبحاث إلى أن شرب الشاي الأخضر بانتظام يقلل من خطر تكوّن حصوات الكلى.

يحتوي على مركب EGCG الذي يحدّ من التلف الناجم عن ارتفاع الجلوكوز، مما يحمي الكلى من الالتهاب والتسمم.

يعزز معدل الترشيح الكلوي ويدعم صحة القلب وتوازن السوائل.

يحتوي على قدر معتدل من الكافيين، يمنح الطاقة دون إرهاق للكلى.

يُنصح بتناوله باعتدال لتجنب الإفراط في الكافيين.

الشاي الأخضر

- عصير الكرفس الطازج:

يعمل الكرفس كمدر طبيعي للبول، ما يساعد الكلى على التخلص من السموم بشكل أكثر كفاءة.

غني بمضادات الأكسدة التي تقلل الالتهاب وتعزز عملية التطهير الذاتي للكلى.

وفق دراسة نُشرت في مجلة PMIPA، يساعد مستخلص الكرفس في تقليل التوتر والبيلة البروتينية (زيادة البروتين في البول).

كوب يومي من عصير الكرفس قد يساهم في الوقاية من الحصوات عبر الحد من تراكم البلورات.

كما يغذي عصير الكرفس المسالك البولية ويحافظ على رطوبتها.

يفضل تناوله في الصباح على معدة فارغة للحصول على أفضل نتيجة.

عصير الكرفس

- مشروب جذر الهندباء:

مشروب جذر الهندباء من أقوى المشروبات الطبيعية المدرة للبول.

يساعد الجسم على التخلص من السوائل الزائدة والسموم عبر البول.

يدعم وظائف الكلى والكبد بفضل خصائصه المضادة للالتهابات.

تُشير مجلة Nutrients (المغذيات) إلى أن مستخلص الهندباء يحمي خلايا الكلى ويقلل من احتباس السوائل.

شربه بانتظام يعزز تدفق البول ويحسن كفاءة الكلى تدريجيًا.

ويُعد خيارًا مناسبًا لمن يعانون من احتباس الماء أو ضعف خفيف في وظائف الكلى.