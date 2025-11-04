طرق آمنة لتنظيف الخضروات والفواكه في المنزل.. بطرق طبيعية

يحذر خبراء سلامة الغذاء من مخاطر تناول الخضروات والفواكه دون تنظيف صحيح، خصوصًا مع انتشار الملوثات وبقايا المبيدات التي قد تلتصق بالسطح الخارجي.

طرق طبيعية وآمنة لتنظيف الخضروات والفواكه

وأشار موقع Healthline، إلى أن استخدام مواد طبيعية مثل الخل وبيكربونات الصودا، إلى جانب الماء الجاري، يُعد من أكثر الطرق أمانًا وفاعلية للتخلص من الجراثيم والأتربة وجعل الطعام أكثر سلامة للاستهلاك اليومي.

ـ البدء بغسل اليدين وتنظيف الحوض:

يوصي خبراء الأغذية بضرورة غسل اليدين جيدًا قبل التعامل مع الطعام، بالإضافة إلى تنظيف الحوض أو المصفاة لضمان عدم انتقال بكتيريا إضافية.

ـ الغسل تحت الماء الجاري:

تؤكد العديد من الدراسات، أن غالبية الفواكه والخضروات يكفيها شطف جيد تحت ماء جارٍ بارد مع فرك خفيف باليد، بينما يُفضّل استخدام فرشاة مخصّصة للأصناف ذات القشرة السميكة مثل البطاطس والتفاح والخيار.

ـ الخل الأبيض والماء:

ويوصى الخبراء باستخدام خليط من جزء خل أبيض إلى 2 أو 3 أجزاء ماء لنقع الخضروات لمدة دقائق، إذ يساعد هذا الخليط على تقليل البكتيريا وبعض بقايا المبيدات.

ـ بيكربونات الصودا والماء:

يُعد مزج ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا في كمية مناسبة من الماء وسيلة فعّالة في تنظيف السطح الخارجي للخضروات والفاكهة بعد نقعها لعدة دقائق ثم شطفها جيدًا.

ـ الشطف والتجفيف الجيد:

بعد الغسيل أو النقع، يجب شطف الخضروات والفواكه مرة أخرى بالماء الجاري للتخلص من أي بقايا للخل أو بيكربونات الصودا، ثم تجفيفها بمنشفة نظيفة أو ورق مطبخ لمنع تكاثر البكتيريا.

ـ التخزين الصحيح:

ينصح المتخصصون بتخزين المنتجات في أماكن نظيفة بعيدًا عن اللحوم النيئة، وغالبًا ما يُفضل غسل الخضروات قبل الاستخدام مباشرة لتجنب تلفها المبكر.

ملاحظات مهمة للسلامة الغذائية

ـ تجنّب استخدام الصابون أو مواد التنظيف المنزلية لأنها قد تترك آثارًا ضارة على الطعام.

ـ غسل الفواكه والخضروات يقلّل من الملوثات بشكل كبير لكنه لا يزيلها تمامًا، مما يجعل خطوات النظافة ضرورية قبل تناول أي طعام طازج.