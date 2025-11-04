قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: خطة عاجلة لتطوير مستشفى رأس الحكمة وعرضها خلال أسبوع
صفعة "سوشيال" وصلح "في قعدة"| كواليس تصالح مسن السويس.. حكاية شقة في كمبوند وحقيقة تجهيز ابنته
الإسكان الاجتماعي يرسل رسائل لحاجزي «سكن لكل المصريين 7».. ما القصة؟
الرئيس الكولومبي: سأزور غزة يوما ما إذا سنحت لي الفرصة
حقيقة احتجاز هيئة قناة السويس للناقلة DIGNITY
رمضان عبدالمعز: هذا العمل يجعلك أقرب الناس مجلسا من رسول الله يوم القيامة
أول ظهور لـ إمام عاشور في التدريبات الجماعية للأهلي
محمود عصمت: 35 مليار جنيه تكلفة نقل الكهرباء لمشروعات الدلتا الجديدة
رسميا .. ملك بريطانيا يمنح بيكهام لقب فارس
وزير الكهرباء: 16 محطة محولات لتوفير الطاقة لمشروعات الدلتا الجديدة .. صور
إزاي أروح المتحف المصري الكبير بالمترو؟.. التفاصيل الكاملة
انطلاقة قوية لمصر في كأس العالم للناشئين .. 3 أهداف مقابل 1 ضد هايتي في الشوط الأول
سر تنظيف المكواة من الأوساخ العالقة لتعود جديدة في دقائق بدون مجهود

سر تنظيف المكواة من الأوساخ العالقة لتعود جديدة في دقائق بدون مجهود
سر تنظيف المكواة من الأوساخ العالقة لتعود جديدة في دقائق بدون مجهود
أسماء عبد الحفيظ

سر تنظيف المكواة من الأوساخ العالقة لتعود جديدة في دقائق بدون مجهود، تعتبر المكواة من الأدوات الأساسية في كل منزل فهي المسؤولة عن أناقة الملابس ومظهرها المرتب ولكن مع الاستخدام المتكرر تتجمع الأوساخ والترسبات على سطحها مما يجعلها تفقد كفاءتها وتترك بقعًا غير مرغوبة على الأقمشة وهنا تبدأ المعاناة في محاولة تنظيفها وإعادتها كما كانت لذلك نقدم لك اليوم حيلة بسيطة وسريعة لتنظيف المكواة وإزالة كل الأوساخ العالقة دون الحاجة إلى مواد كيميائية أو جهد كبير.

سر تنظيف المكواة من الأوساخ العالقة لتعود جديدة في دقائق بدون مجهود

سر تنظيف المكواة من الأوساخ العالقة لتعود جديدة في دقائق بدون مجهود

قالت خبيرة الإقتصاد المنزلى زهرة جلال، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الأوساخ التي تلتصق بسطح المكواة قد تكون ناتجة عن كي الملابس الصناعية أو احتراق بعض الأقمشة أو تراكم بقايا البخار والمعادن من الماء ومع الوقت تتحول هذه البقع إلى طبقة لزجة داكنة تؤثر على أداء المكواة وتجعلها غير ناعمة على القماش.

مكونات الحيلة السحرية لتنظيف المكواة

سر تنظيف المكواة من الأوساخ العالقة لتعود جديدة في دقائق بدون مجهود
  • ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم
  • ملعقة من الخل الأبيض
  • قطعة قماش قطنية نظيفة
  • عود تنظيف أو عود أذن صغير
  • القليل من الماء الدافئ

طريقة التنظيف الفعالة

افصلي المكواة عن الكهرباء واتركيها تبرد قليلًا حتى تكون دافئة وليست ساخنة تمامًا
في وعاء صغير اخلطي بيكربونات الصوديوم مع القليل من الخل حتى يتكون معجون خفيف القوام
ضعي القليل من الخليط على قطعة القماش وابدئي بمسح سطح المكواة بلطف بحركات دائرية حتى تبدأ البقع بالزوال تدريجيًا
استخدمي عود التنظيف لإزالة الأوساخ المتراكمة داخل فتحات البخار الصغيرة
امسحي سطح المكواة مرة أخرى بقطعة قماش مبللة بالماء الدافئ حتى تختفي بقايا الخليط تمامًا
شغلي المكواة لثوانٍ قصيرة حتى تجف ثم مرريها على قطعة قماش قديمة للتأكد من نظافتها الكاملة

نصائح مهمة للحفاظ على نظافة المكواة

  • استخدمي الماء المفلتر بدلًا من ماء الصنبور لتقليل تراكم الأملاح داخل فتحات البخار
  • احرصي على تنظيف المكواة مرة كل أسبوع إذا كنت تستخدمينها يوميًا
  • لا تتركي المكواة ملامسة للملابس وهي ساخنة لفترة طويلة لتجنب احتراق القماش والتصاقه بالسطح

فوائد هذه الطريقة

  • طريقة آمنة وسهلة بدون أي مواد ضارة 
  • تعيد للمكواة بريقها ولمعانها
  • تحافظ على عمر المكواة وتمنع تلف الأقمشة
  • نتيجتها فورية من أول استخدام
