قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الريال السعودي اليوم في مصر .. استقرار قبل موسم العمرة
في ذكراه .. قصة فيلم لعب نور الشريف بطولته بدلا من محمود الخطيب
بدء حجز شقق الإعلان الأول من مبادرة سكن لكل المصريين 7 غدا.. اعرف الأماكن
أول تعليق من شوبير بعد شكوى الزمالك ضده
تعرف على مجموعتي الأهلي والزمالك في قرعة بطولة العالم للأندية لكرة اليد
لكل الشرائح .. تفاصيل زيادات الإيجار القديم السكني والإداري والتجاري
مريضة تتساءل: هل يحق لي أخذ المال من وراء أهلي للعلاج؟.. الأزهر يجيب
والد زيزو يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد جماهير الزمالك
ننفرد بنشر قرار النيابة العامة في قضية البلوجر حسناء شعبان
واقعة تهز القلوب.. تفاصيل حادث كورنيش الشاطبي المروع
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 40
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أسرع 5 طرق للتخلص من بقايا الحرق على سطح المكواة بدون مجهود

بمواد من مطبخك.. نظفي المكواة من آثار الملابس المحترقة بسهولة
بمواد من مطبخك.. نظفي المكواة من آثار الملابس المحترقة بسهولة
أسماء عبد الحفيظ

يلاحظ الكثير من الأشخاص بإلتصاق بقع ملابس محترقة فى المكواة أثناء الكي، هذه البقع لا تؤثر فقط على نظافة المكواة، بل قد تنتقل إلى ملابس أخرى وتتلفها، لحسن الحظ، هناك عدة حيل منزلية وأفكار مبتكرة تساعدك في تنظيف المكواة والتخلص من آثار الحروق بدون شراء منتجات تنظيف خاصة أو إتلاف الجهاز.

أبرز الطرق المجربة والفعالة لتنظيف المكوة

بمواد من مطبخك.. نظفي المكواة من آثار الملابس المحترقة بسهولة

إليك أبرز الطرق المجربة والفعالة لتنظيف المكوة، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1. الخل الأبيض وصودا الخبز بيكربونات الصوديوم

  • امزج ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
  • سيحدث فوران خفيف، استخدم قطعة قماش أو إسفنجة ناعمة لفرك الخليط على سطح المكواة بارد طبعًا.
  • امسح البقايا بقطعة قماش نظيفة مبللة بالماء.
  • هذه الطريقة تذيب البقع العنيدة بلطف دون خدش السطح المعدني.

2. الملح الخشن وورق الجرائد

  • شغّل المكواة على حرارة متوسطة بدون بخار.
  • ضع كمية من الملح الخشن على ورقة جرائد أو قطعة قماش سميكة.
  • مرّر المكواة فوق الملح كأنك تكوي القماش.
  • ستلاحظ أن البقع المحترقة تبدأ بالاختفاء تدريجيًا.
بمواد من مطبخك.. نظفي المكواة من آثار الملابس المحترقة بسهولة

3. معجون الأسنان الأبيض غير الجيل

  • ضع كمية صغيرة من معجون الأسنان الأبيض على المكواة الباردة.
  • افرك السطح بقطعة قماش مبللة أو إسفنجة ناعمة.
  • امسح المعجون جيدًا ثم سخّن المكواة قليلاً وشغّل البخار لبضع ثوانٍ لطرد أي بقايا.

4. الأسيتون أو مزيل طلاء الأظافر

  • في حال كانت البقعة صعبة ومتماسكة، يمكن استخدام كمية صغيرة من الأسيتون على قطعة قطن.
  • افرك المنطقة المتسخة بالمكواة الباردة بلطف.
  • امسح بعدها بقطعة قماش مبللة لتجنّب بقاء أي آثار كيميائية.

5. شمع الشمعة أو ورق الشمع

  • مرّر شمعة بيضاء غير معطرة على المكواة الساخنة.
  • سيتكوّن طبقة شمعية، امسحها مباشرة بقطعة قماش سميكة.
  • ستساعد الحرارة على إذابة بقايا الحرق، وسينزلق الشمع حاملاً معه البقع.

6. تنظيف فتحات البخار

  • لا تنسَ تنظيف الفتحات الصغيرة الموجودة على سطح المكواة باستخدام أعواد القطن المبللة بالخل.
  • أحيانًا تتراكم البقايا داخل هذه الفتحات، ما يؤثر على كفاءة البخار.

نصائح إضافية

  • دائمًا افصل المكواة عن الكهرباء قبل بدء التنظيف.
  • لا تستخدم أدوات حادة أو ليف خشن كي لا تخدش السطح.
  • للوقاية من تكرار المشكلة، استخدم قطعة قماش عازلة مثل قماش الكي الشفاف عند كي الملابس الحساسة.
  • تأكد من اختيار درجة الحرارة المناسبة لكل نوع قماش لتجنّب الاحتراق من البداية.
بقايا الملابس المحترقة بقايا الملابس المحترقة العالقة بالمكواة أبرز الطرق المجربة والفعالة لتنظيف المكوة تنظيف المكوة تنظيف المكواة تنظيف المكواة والتخلص من آثار الحروق نظافة المكواة صودا الخبز المكواة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم عدادات الكهرباء

من 22 إلى270 جنيها.. رسوم خصم عداد الكهرباء أبو كارت

أرشيفية

حليت في عنيه.. لص يتحـ.رش بفتاة أثناء سرقة شقتها بأكتوبر

تقليل الاغتراب 2025

تبدأ في هذا الموعد.. 8 شروط في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

مكافأة نهاية الخدمة

قانون العمل الجديد | مكافأة شهر عن كل سنة خدمة .. اعرف موعد التطبيق

جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة

جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات .. الأماكن والأوراق المطلوبة

البلوجر لوليتا

بعد إخلاء سبيلها| مفاجأة في التقرير الشامل بحجم المعاملات المالية للبلوجر لوليتا

طريقة الحصول على معاش المطلقات

500 جنيه شهريا معاش للمطلقات.. الخطوات والأوراق المطلوبة

ترشيحاتنا

فيديو متداول على تيك توك

10 ملايين مشاهدة.. شاب يوثق موهبة والدته في صناعة العرائس ويكتسح تيكتوك

ضربة الشمس

الحرارة ارتفعت.. كيف تحمى نفسك من ضربة الشمس

سكر الدم

اكتشف أعراض انخفاض سكر الدم في الجسم

بالصور

بدون تأنيب ضمير.. حمص محمّص بالبهارات في الفرن سناك دايت مقرمش وصحي

حمص محمّص بالبهارات في الفرن سناك دايت مقرمش وصحي
حمص محمّص بالبهارات في الفرن سناك دايت مقرمش وصحي
حمص محمّص بالبهارات في الفرن سناك دايت مقرمش وصحي

أسرع 5 طرق للتخلص من بقايا الحرق على سطح المكواة بدون مجهود

بمواد من مطبخك.. نظفي المكواة من آثار الملابس المحترقة بسهولة
بمواد من مطبخك.. نظفي المكواة من آثار الملابس المحترقة بسهولة
بمواد من مطبخك.. نظفي المكواة من آثار الملابس المحترقة بسهولة

احذر.. عدم تنظيف أسنانك قبل النوم يعرضك لمرض قاتل

احذر.. عدم تنظيف أسنانك قبل النوم يعرضك لمرض قاتل
احذر.. عدم تنظيف أسنانك قبل النوم يعرضك لمرض قاتل
احذر.. عدم تنظيف أسنانك قبل النوم يعرضك لمرض قاتل

طريقة عمل سناك الشوفان بزبدة الفول السوداني والكاكاو بدون سكر مضاف

سناك الشوفان بزبدة الفول السوداني والكاكاو بدون سكر مضاف
سناك الشوفان بزبدة الفول السوداني والكاكاو بدون سكر مضاف
سناك الشوفان بزبدة الفول السوداني والكاكاو بدون سكر مضاف

فيديو

البلوجر منولى

تفاصيل القبض على البلوجر منولى بالتجمع

صفحة المتهم

عايز يزود مشاهدات .. الداخلية تكشف حقيقة بيع شخص كليته لبلوجر

المتهمين

القبض على شخصين قادا دراجة نارية برعونة بالإسكندرية

المتهم

حاول سرقة قرطها الذهبى.. القبض على عاطل تعدى على فتاة بالضرب في أسيوط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

المزيد