أسرع 5 طرق للتخلص من بقايا الحرق على سطح المكواة بدون مجهود

يلاحظ الكثير من الأشخاص بإلتصاق بقع ملابس محترقة فى المكواة أثناء الكي، هذه البقع لا تؤثر فقط على نظافة المكواة، بل قد تنتقل إلى ملابس أخرى وتتلفها، لحسن الحظ، هناك عدة حيل منزلية وأفكار مبتكرة تساعدك في تنظيف المكواة والتخلص من آثار الحروق بدون شراء منتجات تنظيف خاصة أو إتلاف الجهاز.

أبرز الطرق المجربة والفعالة لتنظيف المكوة

بمواد من مطبخك.. نظفي المكواة من آثار الملابس المحترقة بسهولة

إليك أبرز الطرق المجربة والفعالة لتنظيف المكوة، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1. الخل الأبيض وصودا الخبز بيكربونات الصوديوم

امزج ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

سيحدث فوران خفيف، استخدم قطعة قماش أو إسفنجة ناعمة لفرك الخليط على سطح المكواة بارد طبعًا.

امسح البقايا بقطعة قماش نظيفة مبللة بالماء.

هذه الطريقة تذيب البقع العنيدة بلطف دون خدش السطح المعدني.

2. الملح الخشن وورق الجرائد

شغّل المكواة على حرارة متوسطة بدون بخار.

ضع كمية من الملح الخشن على ورقة جرائد أو قطعة قماش سميكة.

مرّر المكواة فوق الملح كأنك تكوي القماش.

ستلاحظ أن البقع المحترقة تبدأ بالاختفاء تدريجيًا.

3. معجون الأسنان الأبيض غير الجيل

ضع كمية صغيرة من معجون الأسنان الأبيض على المكواة الباردة.

افرك السطح بقطعة قماش مبللة أو إسفنجة ناعمة.

امسح المعجون جيدًا ثم سخّن المكواة قليلاً وشغّل البخار لبضع ثوانٍ لطرد أي بقايا.

4. الأسيتون أو مزيل طلاء الأظافر

في حال كانت البقعة صعبة ومتماسكة، يمكن استخدام كمية صغيرة من الأسيتون على قطعة قطن.

افرك المنطقة المتسخة بالمكواة الباردة بلطف.

امسح بعدها بقطعة قماش مبللة لتجنّب بقاء أي آثار كيميائية.

5. شمع الشمعة أو ورق الشمع

مرّر شمعة بيضاء غير معطرة على المكواة الساخنة.

سيتكوّن طبقة شمعية، امسحها مباشرة بقطعة قماش سميكة.

ستساعد الحرارة على إذابة بقايا الحرق، وسينزلق الشمع حاملاً معه البقع.

6. تنظيف فتحات البخار

لا تنسَ تنظيف الفتحات الصغيرة الموجودة على سطح المكواة باستخدام أعواد القطن المبللة بالخل.

أحيانًا تتراكم البقايا داخل هذه الفتحات، ما يؤثر على كفاءة البخار.

نصائح إضافية