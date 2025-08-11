سبب غير متوقع وراء تجنب جوز الهند والموز لمرضى الكلى

إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى، فعليك توخي الحذر عند تناول جوز الهند والموز، إذ إنهما غنيان بالبوتاسيوم، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستوياته، مسببًا فرط بوتاسيوم الدم، هذه الحالة تهدد الحياة، وتسبب ضعفًا في العضلات، ومشاكل في القلب، وإرهاقًا.

تؤدي كليتاك وظائف بالغة الأهمية لصحتك، تشمل تصفية الفضلات والسوائل الزائدة من الجسم وإخراجها عبر البول، كما أنهما المسؤولتان الأساسيتان عن تنظيم توازن المعادن في الجسم وإنتاج هرمون يحفز إنتاج خلايا الدم الحمراء.

ومع ذلك، عندما تعاني من مرض الكلى، تتراكم الفضلات في الدم، وقد يوصي الأطباء بتغييرات في النظام الغذائي لإدارة الحالة مع دعم وظائف الكلى.

البوتاسيوم معدن أساسي لوظائف الجسم في انقباض العضلات، ووظائف الأعصاب، والحفاظ على انتظام ضربات القلب. عادةً، تحافظ الكلى على مستويات البوتاسيوم في مستوياتها الطبيعية، حيث تقوم بتصفية ما لا يحتاجه الجسم. ومع ذلك، قد يكون الأشخاص الذين يعانون من ضعف أو قصور في الكلى في خطر، لأن الأطعمة اليومية تؤدي إلى ارتفاع مستويات البوتاسيوم. ووفقًا للدكتور بارويز، أخصائي المسالك البولية في معهد AIIMS، فإن الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل جوز الهند والموز، قد تكون شديدة الخطورة على مرضى الكلى.

لماذا يعتبر جوز الهند والموز خطيرين على الكلى؟

لمن يعانون من مشاكل في الكلى، يُعدّ تناول الموز وجوز الهند وصفةً مثاليةً لفرط بوتاسيوم الدم، وهي حالةٌ تؤدي إلى ارتفاع مستوى البوتاسيوم في الدم، ينبغي أن تتراوح مستويات البوتاسيوم الطبيعية بين 3.5 و5.0 مليمول/لتر، ويُعرّف فرط بوتاسيوم الدم عمومًا بأنه ارتفاع مستويات البوتاسيوم عن 5.5 مليمول/لتر. ووفقًا للخبراء، فرغم أن فرط بوتاسيوم الدم الخفيف قد لا يُصاحبه أي أعراض، إلا أن الحالات الشديدة تُسبب اضطراباتٍ خطيرةً في نظم القلب وضعفًا في العضلات.

قال الدكتور بارويز على حسابه على إنستجرام: "عندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح، يصبح التخلص من البوتاسيوم صعبًا، وعندما يرتفع مستوى البوتاسيوم في الدم، يزيد خطر الإصابة بنوبة قلبية". وأضاف: "وفي مثل هذه الحالات، فإن تناول أطعمة غنية بالبوتاسيوم، مثل الموز أو جوز الهند، أو تناولهما معًا، قد يُشكل خطرًا كبيرًا على الجسم".

وبالإضافة إلى عدم تناولهما معًا، طلب الدكتور برويز أيضًا من الأشخاص الامتناع عن تناول الفاكهتين بشكل منفصل إذا كانوا يعانون من أمراض الكلى.

ماذا يحدث في حالة ارتفاع بوتاسيوم الدم؟

إذا كان لديك الكثير من البوتاسيوم في جسمك، فقد لا تتمكن كليتيك من إزالته بالكامل، مما يتراكم ببطء في دمك.

يؤدي ارتفاع البوتاسيوم في الدم إلى تلف القلب، والشعور بخفقان القلب، بل وحتى الإصابة بنوبة قلبية، لا يُمكنك دائمًا تحديد متى تكون مستويات البوتاسيوم لديك مرتفعة.

علامات وأعراض فرط بوتاسيوم الدم

وفقًا للأطباء، إذا كنت تعاني من فرط بوتاسيوم الدم الخفيف، فقد لا تظهر عليك أي أعراض، والتي غالبًا ما تظهر وتختفي أو قد تتطور تدريجيًا على مدار أسابيع أو أشهر، قد تشمل بعض علامات فرط بوتاسيوم الدم ما يلي:

ألم في البطن

إسهال

الغثيان والقيء

ألم صدر

خفقان القلب

ضعف العضلات

يمكن أن تؤثر مستويات البوتاسيوم المرتفعة بشكل خطير على قلبك وتسبب مشاكل مفاجئة تهدد الحياة.

طرق علاج ارتفاع بوتاسيوم الدم

يختلف علاج فرط بوتاسيوم الدم وفقًا لمستويات البوتاسيوم لديك، ومنها ما يلي:

مدرات البول، التي تحتوي على المزيد من الإلكتروليتات مثل الصوديوم والبوتاسيوم، تجعلك تتبول بشكل متكرر.

يمكن لأدوية خفض ضغط الدم وبعض الأدوية الأخرى أن ترفع مستويات البوتاسيوم لديك.

تساعد روابط البوتاسيوم على خفض مستويات البوتاسيوم لديك عن طريق ربط البوتاسيوم الزائد بالبراز، والذي يخرج من جسمك عند استخدام الحمام.

قد يقدم لك طبيبك العلاج الوريدي أو الوريدي إذا كان لديك مستويات مرتفعة للغاية من البوتاسيوم.

قد تحتاج إلى غسيل الكلى إذا لم تنجح العلاجات الأخرى في خفض مستويات البوتاسيوم لديك أو إذا كنت تعاني من الفشل الكلوي.

ما هي الفواكه الآمنة للأكل؟

تتضمن بعض الفواكه التي تساعد على نمو الكلى ما يلي:

التفاح

التوت - الفراولة والتوت الأزرق

العنب

الكمثرى

الأناناس

المصدر: timesnownews