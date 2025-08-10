لمواجهة الحر.. أقمشة صيفية تمنحك البرودة دون أن تفقد أناقتك

مع ارتفاع درجات الحرارة، خاصة يصبح اختيار الأقمشة المناسبة عاملاً حاسماً للراحة والأناقة، يؤكد الخبراء أن القماش الخفيف واللون الفاتح ليسا مجرد خيار جمالي، بل وسيلة فعالة لتقليل الشعور بالحر.

تقول بيلي درادي، نائب الرئيس التنفيذي والمدير الإبداعي لشركة Summit Golf Brands، إن الألوان الفاتحة تعكس أشعة الشمس، بينما تمتصها الداكنة، مما يزيد الإحساس بالحرارة، أما من حيث الخامات، يقول أن القطن يمنح إحساساً بالبرودة، لكنه يحتفظ بالرطوبة، في حين توفر الألياف الصناعية مثل النايلون والبوليستر قدرة أعلى على طرد العرق وتجفيفه سريعاً.



أقمشة تتناسب مع ارتفاع الحرارة



خبيرة الأزياء سوزان فينيك توضح مزايا وعيوب أكثر الأقمشة شيوعاً في الصيف:

الكتان: شديد التهوية ومضاد للروائح، لكنه يتجعد بسهولة ويجف ببطء.

القطن: مريح وسهل العناية، لكنه يمتص العرق.

الحرير: خفيف وفاخر، لكنه يحتفظ بالرائحة ويتطلب عناية خاصة.

الرايون: أنيق وسريع الجفاف، لكنه يحتاج للتنظيف الجاف.

المودال: يمتص العرق بكفاءة أعلى من القطن.

شامبراي: يمنح مظهراً شبيهاً بالدنيم مع تهوية جيدة.

صوف الميرينو: قابل للتنفس وطارد للرطوبة، لكنه قد يسبب الحكة.

البوليستر والنايلون: خفيفان وسريعا الجفاف، لكنهما عرضة للاحتفاظ بالروائح.

ويضيف الخبراء أن نسيج القماش نفسه يلعب دوراً في الشعور بالبرودة؛ فالتريكو المحكم يقلل من ملامسة القماش للبشرة، مما يساعد على تهوية أفضل.

المصدر: today

