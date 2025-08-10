قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

سعر فستان ياسمين صبري يثير الجدل .. لن تصدق

ياسمين صبري
ياسمين صبري
هاجر هانئ

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.


سعر فستان ياسمين صبري 


لفتت ياسمين صبري الأنظار في الصور بإطلالة راقية كعادتها، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بالتريكو ذو اللون الموف.


قد حمل فستان ياسمين صبري توقيع دار الأزياء العالمية Dolce and Gabbana، وبلغ سعره 5245 دولار أمريكي مما أثار الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.


تزينت ياسمين صبري بمجموعة من المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت إعجاب متابعيها على الإنستجرام.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري على الشعر المرفوع، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

ياسمين صبري فستان ياسمين صبري سعر فستان ياسمين صبري

