نيرمين الفقي تبهر متابعيها بإطلالتها في أحدث ظهور.. صور

حرصت الفنانة نيرمين الفقي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.



إطلالة نيرمين الفقي



تألقت نيرمين الفقي في الصور بإطلالة صيفية ملفتة، حيث ارتدت شورة قصير للغاية باللون البيج مع بلوزة أنيق ذا أكمام مكشوفة واتسمت بعض الرسومات المميزة.



انتعلت نيرمين الفقي حذاء مسطح باللون البيج مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون البني، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية التي منحتها إطلالة متكاملة.



ومن الناحية الجمالية، بدت نيرمين الفقي بخصلات شعرها البني المنسدله، ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمالها الطبيعي.



