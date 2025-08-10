فستان كروشيه.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

أشعلت النجمة ياسمين صبري مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها أحدث صورها من داخل أحد الفنادق الفاخرة، حيث خطفت الأنظار بفستان بنفسجي من الكروشيه الضيق المصمم بأسلوب أنثوي راقٍ أبرز رشاقتها وقوامها الممشوق.

وأكملت ياسمين إطلالتها بمجموعة مجوهرات ماسية فاخرة شملت عقداً متعدد الطبقات، أساور مرصعة وخواتم لافتة، إلى جانب ساعة ذهبية أنيقة زادت من فخامة المشهد. اعتمدت تسريحة الشعر المبلل للخلف التي أضافت جرأة عصرية، مع مكياج ناعم ارتكز على العيون المسحوبة والشفاه الوردية، لتظهر بإطلالة تجمع بين الجاذبية والرقي.

الصورة تسببت في تفاعل واسع بين متابعيها، حيث انهالت التعليقات التي تشيد بجمالها وأناقتها المعتادة، مؤكدين أنها لا تزال تتصدر قائمة النجمات الأكثر أناقة في العالم العربي.