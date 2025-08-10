تؤثر على الصحة الإنجابية أبرزها .. 3 أدوات مطبخ يومية ضارة بالصحة

قد تأكل بشكل صحي وتمارس الرياضة بانتظام أيضا، ولكن بصرف النظر عن ذلك، هناك بعض الأشياء التي قد تطرد مستويات لياقتك من المخططات.

قد لا يكون اتباع نظام غذائي جيد مفيدا لك على الإطلاق إذا كنت لا تطبخ أو تعد الطبق في أواني قد تكون سامة لصحتك.

في الآونة الأخيرة، شارك الدكتور سوراب سيثي، MPH، MD، أخصائي الجهاز الهضمي المعتمد من مجلس الإدارة، وأخصائي الكبد وأخصائي التنظير التدخلي المدرب في AIIMS، 3 عناصر سامة في مطبخك يجب أن تفكر في التخلص منها في أسرع وقت ممكن.

3 عناصر مطبخ يومية ضارة بالصحة

1. أواني الطهي البلاستيكية

هذا نحن جميعا على دراية به جيدا. مع مرور الوقت، يمكن أن تتحلل الأواني البلاستيكية، خاصة عندما تتعرض للحرارة العالية، هذا يطلق مواد كيميائية ضارة مثل BPA (بيسفينول أ). وبالتالي، يجب على المرء دائما اختيار الأواني المصنوعة من مواد أكثر أمانا مثل السيليكون والفولاذ المقاوم للصدأ والخيزران.

وفقا للمعهد الوطني لعلوم الصحة البيئية، أفاد المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية للفترة 2003-2004 (NHANES III) الذي أجرته مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أن هناك مستويات يمكن اكتشافها من BPA في 93٪ من 2517 عينة بول من أشخاص ست سنوات فما فوق.

2. ألواح تقطيع بلاستيكية

يتحلل البلاستيك الموجود على هذه الألواح أيضا بمرور الوقت ويطلق ببطء المواد البلاستيكية الدقيقة في طعامك، هذا هو السبب في أنه من الآمن دائما التبديل إلى ألواح التقطيع الخشبية.

3. المقالي غير اللاصقة المخدوشة أو المتكسرة

غالبا ما تتكون هذه من PFAS (مواد perfluoroalkyl وpolyfluoroalkyl)، والتي يقال إنها تؤدي إلى مشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط الدم والصحة الإنجابية ومشاكل الكوليسترول، يمكن للمقالي التالفة غير اللاصقة أيضا إطلاق كل هذه الجسيمات السامة في طعامك. لذلك، فإن أفضل طريقة للخروج هي تبديل المقالي دائما بمجرد أن تبدأ في التقطيع، أو يمكنك ببساطة الذهاب إلى مواد أخرى مثل الفولاذ المقاوم للصدأ، الحديد الزهر أو المقالي الخزفية بالكامل.

المصدر: timesnownews