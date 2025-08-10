لا تتجاهلها.. طبيبة بيطرية تكشف البروتوكول الجديد لعلاج السعار

نشرت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد البيطري، بصفحتها بالفيسبوك تعديلا جديدا في بروتوكول علاج مرض السعار، والذي يهدف إلى تحسين كفاءة العلاج وتخفيف عدد الجرعات للحالات التي لا تستدعي كامل البرنامج العلاجي.

وقالت نوح في منشورها " إن البروتوكول القديم كان يعتمد على إعطاء خمس جرعات من اللقاح، سواء كان الحيوان المسبب للإصابة من الحيوانات المنزلية أو الضالة. أما التعديل الجديد فينص على أن الشخص المصاب بخدش أو عقر من حيوان منزلي يتلقى ثلاث جرعات فقط خلال سبعة أيام، مع متابعة حالة الحيوان.

فإذا ظهرت عليه أعراض مرضية، تُستكمل الجرعة الرابعة، أما إذا كان الحيوان سليمًا، تُكتفى بالجرعات الثلاث.

وأضافت أن الإصابات الناتجة عن حيوان ضال – حتى وإن كان متواجدًا في مدخل العمارة أو على السلم – تتطلب تلقّي أربع جرعات من اللقاح.

وأوضحت نوح أن هناك حالات خاصة تتطلب تدخلاً إضافيًا، مثل الإصابات في الوجه أو الرقبة أو المناطق الحساسة، أو الجروح العميقة والمتهتكة، حيث تُحوَّل الحالة إلى المستشفيات التي توفر المصل المضاد للسعار. وأكدت أن صرف المصل يخضع لتقييم طبي دقيق، إذ لا يتم إعطاؤه لجميع الحالات.

وأشارت إلى أن إجراءات التسجيل أصبحت إلكترونية، حيث يحصل المصاب على كود تسجيل بعد الإجابة على مجموعة من الأسئلة، ويُشترط وجود هذا الكود قبل التحويل لمستشفيات المصل. وعند الوصول للمستشفى، يُعاد تقييم الحالة لتحديد مدى الحاجة إلى المصل.

واختتمت الدكتورة سماح نوح بالتأكيد على ضرورة تلقي اللقاح في حال التعرض لأي خدش أو عقر من أي حيوان ثدي، حفاظًا على الصحة العامة والوقاية من مرض السعار القاتل.