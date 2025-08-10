قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يوجه بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري
مطاردة في الشارع.. أهالي يحاصرون "ميكروباص" بتهمة النصب باسم الهجرة غير الشرعية
ستاندرد تشارترد: تفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري وتحسن الجنيه وتباطؤ التضخم
الجيش اللبناني تحت الضغط| انفجار غامض ينهي حياة 6 جنود.. والتحقيقات تتواصل
حقيقة فيديو العثور على بطاقات خاصة بانتخابات الشيوخ بالطريق الصحراوى في أسوان
محافظ القليوبية: خطة لتأمين ميدان المؤسسة وإزالة الأكشاك والإشغالات
شوبير ينتقد أداء أفشة ويكشف عن خطا نجله مع الأهلي
صرف معاش تكافل وكرامة 15 سبتمبر.. وبرلماني: القانون يضمن استمرار صرفه دائمًا
إسرائيل تمنح وزير الحرب صلاحية استدعاء نحو نصف مليون جندي احتياط
منال عوض: نبحث سبل الاستفادة من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية
منه تيسير توضح حقيقة استبعادها من منصب نائب مدير مهرجان المهن التمثيلية
لا تتجاهلها.. طبيبة بيطرية تكشف البروتوكول الجديد لعلاج السعار

السعار
السعار
ريهام قدري

نشرت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد البيطري، بصفحتها بالفيسبوك  تعديلا جديدا في بروتوكول علاج مرض السعار، والذي يهدف إلى تحسين كفاءة العلاج وتخفيف عدد الجرعات للحالات التي لا تستدعي كامل البرنامج العلاجي.

وقالت نوح في منشورها "  إن البروتوكول القديم كان يعتمد على إعطاء خمس جرعات من اللقاح، سواء كان الحيوان المسبب للإصابة من الحيوانات المنزلية أو الضالة. أما التعديل الجديد فينص على أن الشخص المصاب بخدش أو عقر من حيوان منزلي يتلقى ثلاث جرعات فقط خلال سبعة أيام، مع متابعة حالة الحيوان.

 فإذا ظهرت عليه أعراض مرضية، تُستكمل الجرعة الرابعة، أما إذا كان الحيوان سليمًا، تُكتفى بالجرعات الثلاث.

وأضافت أن الإصابات الناتجة عن حيوان ضال – حتى وإن كان متواجدًا في مدخل العمارة أو على السلم – تتطلب تلقّي أربع جرعات من اللقاح.

وأوضحت نوح أن هناك حالات خاصة تتطلب تدخلاً إضافيًا، مثل الإصابات في الوجه أو الرقبة أو المناطق الحساسة، أو الجروح العميقة والمتهتكة، حيث تُحوَّل الحالة إلى المستشفيات التي توفر المصل المضاد للسعار. وأكدت أن صرف المصل يخضع لتقييم طبي دقيق، إذ لا يتم إعطاؤه لجميع الحالات.

وأشارت إلى أن إجراءات التسجيل أصبحت إلكترونية، حيث يحصل المصاب على كود تسجيل بعد الإجابة على مجموعة من الأسئلة، ويُشترط وجود هذا الكود قبل التحويل لمستشفيات المصل. وعند الوصول للمستشفى، يُعاد تقييم الحالة لتحديد مدى الحاجة إلى المصل.

واختتمت الدكتورة سماح نوح بالتأكيد على ضرورة تلقي اللقاح في حال التعرض لأي خدش أو عقر من أي حيوان ثدي، حفاظًا على الصحة العامة والوقاية من مرض السعار القاتل.

