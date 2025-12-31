قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يفجر مفاجأة بشأن المناورات الصينية حول تايوان | تفاصيل
هل تمطر في السهرة؟ خريطة الطقس ودرجات الحرارة ليلة رأس السنة 2026| فيديو
فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية غداً ..عبر هذا الرابط
هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟
منتخب مصر يبدأ تدريباته لمواجهة بنين فى دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا
التعليم تعلن دخول 10 مدارس مصرية يابانية جديدة الخدمة العام الدراسي المقبل
الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس: دافئ نهارًا وأمطار ورياح تضرب هذه المناطق خلال الأيام المقبلة
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 31-12-2025
أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش
مواجهة حاسمة بين الكاميرون وموزمبيق لحسم بطاقة التأهل في كأس الأمم الأفريقية
تجديد حبس عصابة المخدرات بمضبوطات وصلت 109 ملايين جنيه
الجزائر تبحث عن العلامة الكاملة أمام غينيا الاستوائية في ختام دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية
توك شو

كيف واجهت الصحة مراكز علاج الإدمان غير المرخصة؟ عبد المجيد يكشف

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

حذّر الكاتب الصحفي  عبد المجيد عبد الله من تفاقم ظاهرة مراكز العلاج غير المرخصة، مؤكدًا أن حادثة المريوطية ليست واقعة معزولة، بل واحدة من حوادث متكررة تنتشر في عدد من القرى، وتترك آثارًا خطيرة على الشباب وأسرهم.

التكلفة المالية وتأثيرها على الشباب
وأوضح عبد الله لبرنامج “صباح البلد” أن التكلفة المالية للعلاج داخل هذه المراكز تكون باهظة، دون أن يقابلها مستوى آمن أو مهني من الرعاية، ما يضع الشباب تحت ضغوط نفسية ومادية، ويعرّضهم لممارسات غير إنسانية في بعض الأحيان.

حادثة المريوطية ناقوس خطر

وقال إن ما حدث في المريوطية يجب أن يكون جرس إنذار للجهات المعنية، مؤكدًا أن انتشار هذه المراكز في القرى يتم بعيدًا عن الرقابة، مستغلًا حاجة الأسر للعلاج السريع وغياب المعلومات الدقيقة.

دور وزارة الصحة وشكاوى أولياء الأمور

وشدد عبد الله على ضرورة تحرك وزارة الصحة للتفتيش الدوري، موضحًا أن بدء الإجراءات غالبًا ما يتطلب تقديم شكاوى رسمية من أولياء الأمور، وهو ما يستدعي توعية الأسر بحقوقهم وآليات الإبلاغ.

تنسيق مع وزارة الداخلية لضبط المخالفات
ودعا إلى تكثيف التنسيق بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية لتنفيذ حملات تفتيشية موسعة، تستهدف المراكز غير المرخصة، وضبط المخالفين، ومنع تقديم أي علاج دون ترخيص قانوني يضمن سلامة المرضى.

وأكد عبد المجيد عبد الله أن حماية الشباب تتطلب تحركًا عاجلًا وحاسمًا، يجمع بين الرقابة الصارمة والتوعية المجتمعية، لضمان علاج آمن وإنساني، ووضع حد لتجاوزات مراكز العلاج غير المرخصة.

مراكز العلاج وزارة الداخلية دور وزارة الصحة

