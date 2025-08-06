تلقى طعـ نة قاتـ لة في بريطانيا.. الصلاة على الطالب محمد القاسم في الحرم المكي الجمعة

قالت قناة “الإخبارية” السعودية، مساء اليوم، إنه من المقرر أن يصل غدا الخميس جثمان الطالب السعودي محمد بن يوسف القاسم، الذي قتل في مدينة كامبريدج البريطانية.

وأعلنت أسرة الطالب المقتول أن الصلاة عليه ستقام يوم الجمعة 8 أغسطس، عقب صلاة الجمعة في المسجد الحرام بمكة المكرمة، على أن يوارى الثرى في مقبرة الشهداء بضاحية الشرايع.

وكان القاسم لقي حتفه إثر اعتداء مميت باستخدام آلة حادة في أحد شوارع كامبريدج، حيث أكد التقرير الطبي البريطاني أن الطعنة أصابت منطقة قاتلة، وأن الجاني كان في كامل وعيه لحظة ارتكاب الجريمة.

وباشرت محكمة "كامبريدج كراون" البريطانية النظر في القضية، حيث وجهت للمتهم تشاز كوريجان تهمتي القتل العمد وحيازة سلاح أبيض في مكان عام.

وخلال أولى الجلسات، أنكر المتهم التهم الموجهة إليه مدعيا الدفاع عن النفس، على أن تستكمل المحاكمة في 8 سبتمبر المقبل.