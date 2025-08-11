نسرين طافش برشاقة لافتة في أحدث ظهور.. صور

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة نسرين طافش

تألقت نسرين طافش بإطلالة جمعت بين الأناقة و البساطة وعدم المبالغة ايضا، حيث ارتدت بنطلون جينز واسع مع توب ذا أكمام مكشوفة باللون البيج.

كشفت هذه الإطلالة عن رشاقة نسرين طافش، فيما تزينت بمجموعة من الإكسسوارات والمجوهرات العصرية التي زادت من أناقتها ونالت إعجاب متابعيها.

ومن الناحية الجمالية، بدت نسرين طافش بخصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ولم تبالغ في استخدام المكياج واعتمدت على الصيحة المتناسقة مع ملامحها ولون بشرتها.