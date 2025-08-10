ماحدش هيصدق .. صور صادمة لـ نعمة أم إبراهيم

تصدرت نعمة المعروفة بلقب "أم إبراهيم" محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد تداول صور لها في أعقاب القبض عليها على خلفية اتهامها في قضايا مثيرة للجدل.

الصور، المنتشرة على نطاق واسع، أظهرت تغييرًا كبيرًا في ملامح "أم إبراهيم" مقارنة بإطلالاتها السابقة التي اعتاد متابعوها رؤيتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار موجة واسعة من التعليقات بين مصدوم ومتعاطف وساخر.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الجهات المعنية تواصل التحقيقات مع المتهمة للكشف عن تفاصيل الاتهامات الموجهة إليها، فيما لم تصدر أي تصريحات رسمية من أسرتها حتى الآن.

جدير بالذكر أن "أم إبراهيم" كانت قد حققت شهرة واسعة على السوشيال ميديا من خلال بث مباشر ومقاطع مصورة جذبت آلاف المتابعين، قبل أن تتحول قصتها إلى قضية رأي عام.

وينتقدها الكثير بسبب عدم احترامها للطعام وللمشاهدين وتقدم ام ابراهيم محتوي عن تناولها الأطعمة المختلفة بشكل مقزز وغير لائق وكان أبرزها تناول الكرشة دون تنظيفها وهي نيئة.