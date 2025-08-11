نقص فيتامين د هو نقص شائع يُسبب مشاكل في العظام والعضلات، يُصيب عادةً الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا وأصحاب البشرة الداكنة، كما يُمكن الوقاية منه وعلاجه.

ووفقا لموقع بولد سكاى،يمكن الوقاية من نقص فيتامين د من خلال الحصول على كميات كافية منه في النظام الغذائي والتعرض الآمن لأشعة الشمس.

خطوات بسيطة للوقاية من نقص فيتامين د..

أولاً: النظام الغذائي:

احرص على تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د، وأهمها (من الأكثر إلى الأقل محتوى):

-الاسماك الدهنية مثل: التونة، والسلمون، والسردين، والسلمون المرقط.

-زيت كبد الحوت.

-الفطر (المشروم).

-منتجات الألبان، خاصة المدعمة بفيتامين د.

-البيض الكامل وصفار البيض.

-كبد البقر.

-عصير البرتقال المدعم.

-الحبوب المدعمة.

ثانياً: التعرض للشمس:

اقضِ من 5 إلى 30 دقيقة يوميًا في الخارج بدون واقى الشمس، فهذه المدة تساعد جسمك على إنتاج فيتامين د دون زيادة خطر الإصابة بحروق الشمس أو سرطان الجلد.

ثالثاً: المكملات الغذائية:

إذا لم تحصل على كفايتك من فيتامين د من الطعام وأشعة الشمس، قد تحتاج إلى مكمل غذائي، ويصف الطبيب الجرعة المناسبة لك.