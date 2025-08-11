قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نيوزيلندا: ندرس خيار الاعتراف بدولة فلسطين
3 أيام متواصلة.. إجازة المولد النبوي2025 للموظفين
أستراليا: سنعترف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة
علي جمعة: التصوف في عصرنا الحاضر تاه بين الأعداء والأدعياء
وزير الخارجية: نرفض سياسة التجويع والقـ.تل الممنهج للشعب الفلسطيني في غزة
500 جنيه شهريا معاش للمطلقات.. الخطوات والأوراق المطلوبة
حدث ليلا| ارتفاع عدد شهداء غارة الاحتلال على خيمة الصحفيين أمام مستشفى الشفاء إلى سبعة..هبوط أرضي أعلى خط صرف صحي بمحور جامعة السادات.. وائل عبد العزيز: ندمت على دوري فى فيلم ريكلام
بعد إخلاء سبيلها| مفاجأة في التقرير الشامل بحجم المعاملات المالية للبلوجر لوليتا
الإستعانة بمعلمي الحصة لسد أي عجز طارئ بالمدارس في العام الدراسي الجديد
الدولار يواصل تراجعه.. أسعار العملات الأجنبية بمستهل تعاملات الإثنين
حكم قول سيدنا على النبي في الأذان والتشهد خلال الصلاة.. الإفتاء تجيب
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مبتكرة ولذيذة.. طريقة عمل بيكاتا دجاج

بيكاتا دجاج
بيكاتا دجاج
ريهام قدري

بيكاتا الدجاج من الوصفات الإيطالية السهلة والسريعة، وتتميز بطعم الليمون والزبدة والمشروم. إليك طريقة عملها خطوة بخطوة:

المكونات (تكفي 3–4 أشخاص)

500 جم صدور دجاج شرائح رفيعة (أو تُدق بالمطرقة لتصبح رفيعة)
2 ملعقة كبيرة دقيق
2 ملعقة كبيرة زبدة
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو نباتي
1 كوب مشروم طازج مقطع شرائح
2 فص ثوم مفروم
1 كوب مرق دجاج (أو ماء مع مكعب مرقة)
عصير نصف ليمونة (يمكن زيادته حسب الرغبة)
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
بقدونس مفروم للتزيين

الخطوات

تحضير الدجاج

تبّلي شرائح الدجاج بالملح والفلفل.
غلفيها بخفة في الدقيق، وتخلصي من الدقيق الزائد.

التسوية الأولى

سخني الزبدة والزيت في طاسة كبيرة على نار متوسطة.
ضعي شرائح الدجاج حتى تحمر من الجانبين (حوالي 3–4 دقائق لكل جانب).
ارفعي الدجاج واتركيه جانباً.

تحضير الصوص

في نفس الطاسة، أضيفي الثوم ثم المشروم وقلبي حتى يطرى المشروم ويتغير لونه.
أضيفي مرق الدجاج واتركيه يغلي دقيقة.
أضيفي عصير الليمون، وقلبي.

الدمج

أعيدي الدجاج للطاسة، وخفّضي النار واتركيه في الصوص 5 دقائق حتى يتشرب النكهات.

التقديم

قدميها ساخنة مع الباستا أو الأرز الأبيض أو الخضار السوتيه.
رشي البقدونس المفروم على الوجه.

بيكاتا دجاج بيكاتا طريقة عمل بيكاتا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 هنا.. رابط سريع

موعد صرف مرتبات اغسطس2025

جدول مرتبات أغسطس2025 رسمياً .. هتقبض كام بعد الزيادة؟

زلزال

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب شمال مرسي مطروح

تنسيق الجامعات 2025

ذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9% وبيطري84.7 وعلوم 81.2.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

أنغام

الموضوع مش بسيط .. محمود سعد يكشف تطورات الحالة الصحية لأنغام

محمد يوسف

قرار صارم لـ محمد يوسف بعد تعادل الأهلي أمام مودرن سبورت

أسعار الدواجن

هبوط حاد .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين بالأسواق

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

ترشيحاتنا

الشيخ عويضة عثمان

يحمل الخراب.. أمين الإفتاء: إطعام الأبناء من الحرام يعدّ عقوقًا لله

الكلمة

أمين الفتوى: الكلمة قد تكون كسب حلال أو حرام

الإفتاء

حكم الدردشة مع صحابي بالموبايل في الحمام؟.. أمين الإفتاء تجيب

فيديو

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

وائل عبد العزيز: ندمت على دوري فى فيلم "ريكلام" بعد نصيحة سامح الصريطي .. فيديو

تامر عبد المنعم

كأنه الزعيم.. تامر عبد المنعم ينقذ موقفا ويجسد دور عادل أمام

حقيقة مونلي صديق سوزي

‎مونلي في قبضة الأمن.. القصة الكاملة لصديق سوزي الأردنية

بحيرة طبريا

نهاية العالم أم مجرد ظاهرة… حقيقة تغير لون مياه بحيرة طبريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

المزيد