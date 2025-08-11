مبتكرة ولذيذة.. طريقة عمل بيكاتا دجاج

بيكاتا الدجاج من الوصفات الإيطالية السهلة والسريعة، وتتميز بطعم الليمون والزبدة والمشروم. إليك طريقة عملها خطوة بخطوة:

المكونات (تكفي 3–4 أشخاص)

500 جم صدور دجاج شرائح رفيعة (أو تُدق بالمطرقة لتصبح رفيعة)

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو نباتي

1 كوب مشروم طازج مقطع شرائح

2 فص ثوم مفروم

1 كوب مرق دجاج (أو ماء مع مكعب مرقة)

عصير نصف ليمونة (يمكن زيادته حسب الرغبة)

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

بقدونس مفروم للتزيين

الخطوات

تحضير الدجاج

تبّلي شرائح الدجاج بالملح والفلفل.

غلفيها بخفة في الدقيق، وتخلصي من الدقيق الزائد.

التسوية الأولى

سخني الزبدة والزيت في طاسة كبيرة على نار متوسطة.

ضعي شرائح الدجاج حتى تحمر من الجانبين (حوالي 3–4 دقائق لكل جانب).

ارفعي الدجاج واتركيه جانباً.

تحضير الصوص

في نفس الطاسة، أضيفي الثوم ثم المشروم وقلبي حتى يطرى المشروم ويتغير لونه.

أضيفي مرق الدجاج واتركيه يغلي دقيقة.

أضيفي عصير الليمون، وقلبي.

الدمج

أعيدي الدجاج للطاسة، وخفّضي النار واتركيه في الصوص 5 دقائق حتى يتشرب النكهات.

التقديم

قدميها ساخنة مع الباستا أو الأرز الأبيض أو الخضار السوتيه.

رشي البقدونس المفروم على الوجه.