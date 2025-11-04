قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا تقول في دعاء بعد صلاة العشاء؟.. دعوة مستجابة لقضاء الحاجة وتفريج الكرب
إجازة المتحف الكبير انتهت.. العطلات الرسمية القادمة في 2025
منتخب مصر يهزم هايتي برباعية في افتتاحية مبارياته بـ مونديال الناشئين
رئيس إريتريا: العلاقات مع مصر إستراتيجية وتهدف إلى التكامل والتعاون الشامل
الصحة: خطة عاجلة لتطوير مستشفى رأس الحكمة وعرضها خلال أسبوع
صفعة "سوشيال" وصلح "في قعدة"| كواليس تصالح مسن السويس.. حكاية شقة في كمبوند وحقيقة تجهيز ابنته
الإسكان الاجتماعي يرسل رسائل لحاجزي «سكن لكل المصريين 7».. ما القصة؟
الرئيس الكولومبي: سأزور غزة يوما ما إذا سنحت لي الفرصة
حقيقة احتجاز هيئة قناة السويس للناقلة DIGNITY
رمضان عبدالمعز: هذا العمل يجعلك أقرب الناس مجلسا من رسول الله يوم القيامة
أول ظهور لـ إمام عاشور في التدريبات الجماعية للأهلي
محمود عصمت: 35 مليار جنيه تكلفة نقل الكهرباء لمشروعات الدلتا الجديدة
بالصور

مشروبات شهيرة تسبّب اصفرار الأسنان.. طرق طبيعية لاستعادة بياضها

مشروبات تسبب اصفرار الأسنان
مشروبات تسبب اصفرار الأسنان
آية التيجي

هناك عدد من المشروبات اليومية الشائعة التي يمكن أن تسبّب اصفرار الأسنان مع مرور الوقت، بسبب احتوائها على مركّبات ملوّنة ومواد حمضية تُضعف المينا. 

مشروبات تسبب اصفرار الأسنان

ورغم انتشار وسائل التبييض التجارية، فقد كشف Medical News Today، وHealthline بأن هناك حلول منزلية طبيعية تساهم في استعادة بياض الأسنان دون ضرر عند استخدامها بشكل صحيح، مع تجنب المشروبات التي تسبب أصفرار الاسنان، ومن بينها:

ـ القهوة والشاي:
تحتوي على “التانينات” التي تلتصق بمينا الأسنان وتسبب تصبّغات واضحة، خاصة عند الاستهلاك اليومي.

ـ المشروبات الغازية الداكنة (الكولا):
غنية بالألوان الصناعية والمواد الحمضية، ما يزيد من مسامية المينا ويسمح بتراكم البقع.

مشروبات تسبب اصفرار الأسنان

ـ النبيذ الأحمر:
واحد من أكثر المشروبات التي تلتصق بالأسنان بسبب مزيج التانينات والأصباغ الداكنة.

ـ العصائر الحمضية:
تزيد من تآكل المينا، ما يجعل طبقة الدنتين الصفراء تظهر بشكل أوضح.

مشروبات تسبب اصفرار الأسنان

طرق طبيعية فعّالة لعلاج اصفرار الأسنان

ـ بيكربونات الصودا (Baking Soda):
تعمل كمادة مقشّرة لطيفة تساعد في إزالة التصبّغات السطحية، ويمكن استخدامها باعتدال ضمن معجون الأسنان.

ـ بيروكسيد الهيدروجين المخفّف:
يساعد في تفتيح البقع الخارجية عند استخدامه بنسب منخفضة، سواء كمضمضة مخفّفة أو مع بيكربونات الصودا.

مشروبات تسبب اصفرار الأسنان

ـ المضمضة :
المضمضة بزيت جوز الهند لمدة 10–20 دقيقة يومياً تُساهم في تقليل البكتيريا وتحسين مظهر الأسنان.

ـ تناول الفواكه والخضروات النيئة:
مثل الفراولة والجزر والكرفس، والتي تعمل كـ“فرشاة طبيعية” تزيل بعض التصبّغات مع المضغ.

ـ الوقاية اليومية:
عند شرب المشروبات الملونة يجب غسل الفم بالماء بعدها، والانتظار 30 دقيقة قبل تنظيف الأسنان إذا كان المشروب حمضياً.

اصفرار الأسنان تبييض الأسنان طبيعياً علاج اصفرار الأسنان صحة الفم

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

رابط رسمي.. نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة عبر البوابة الموحدة

تظهر اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة

فعاليات ثقافية وفنية

هيئة الكتاب تنظم يوما ثقافيا ترفيهيا بمركز الشروق احتفالا بافتتاح المتحف المصري الكبير

معرض كتاب

دار الكتب والوثائق القومية تشارك في معرض كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر

مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية

وسط احتفالية بالخيول.. انطلاق أول مهرجان للفنون والحرف التراثية في قنا

بالصور

طرق آمنة لتنظيف الخضروات والفواكه في المنزل.. بطرق طبيعية

طرق طبيعية وآمنة لتنظيف الخضروات والفواكه

مشروبات شهيرة تسبّب اصفرار الأسنان.. طرق طبيعية لاستعادة بياضها

مشروبات تسبب اصفرار الأسنان

نشرة المرأة والمنوعات | أسرار هاني الناظر لعلاج تساقط الشعر.. فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي

نشرة المرأة والمنوعات

سر تنظيف المكواة من الأوساخ العالقة لتعود جديدة في دقائق بدون مجهود

سر تنظيف المكواة من الأوساخ العالقة لتعود جديدة في دقائق بدون مجهود

فيديو

دولاب المصري القديم

رحلة في دولاب المصري القديم.. ماذا كان يرتدي أجدادنا؟

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

