قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض
رئيس اتحاد المبدعين: المتحف المصري الكبير بداية عصر حضاري جديد
وزارة الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية أسقطت 164 مسيرة أوكرانية
عصير الرمان أم البنجر.. أيهما أفضل في علاج ضغط الدم ؟
المايسترو إيمان الجنيدي: فخورة بمشاركتي فى افتتاح المتحف المصري الكبير.. هدية مصر للعالم
عالم أزهري يرد على دعاوى وقف الإنجاب بسبب الظروف الاقتصادية
عاجل .. مدفعية الاحتلال تقصف دير البلح وسط قطاع غزة
موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة
«عيطت وضحكت وفرحت».. ليلى علوي من نيويورك توثق لحظات الفخر بالمتحف المصري الكبير
«هويتنا تجمعنا».. فاروق حسني يكشف عن رسالته للأجيال القادمة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير
طرق اكتشاف اللبن المغشوش في المنزل .. اختبارات بسيطة تكشف الغش خلال ثوانٍ
Chat bot.. خدمة آلية للرد على استفسارات المواطنين عن خدمات قطاعات الداخلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طرق اكتشاف اللبن المغشوش في المنزل .. اختبارات بسيطة تكشف الغش خلال ثوانٍ

طرق اكتشاف اللبن المغشوش
طرق اكتشاف اللبن المغشوش
آية التيجي

يُعد غشّ اللبن من أخطر الممارسات الغذائية الشائعة في بعض الأسواق، خاصة مع إضافة الماء أو النشا أو المواد الكيميائية لتحسين المظهر وزيادة الكمية على حساب الجودة والصحة.

أبرز طرق اكتشاف اللبن المغشوش

ورغم صعوبة اكتشاف الغش بالعين المجردة فقط، كشفت تقارير طبية، عن مجموعة من الاختبارات المنزلية السهلة التي تساعد المستهلك على التمييز بين اللبن الطبيعي والمغشوش قبل تناوله.

وفيما يلي أبرز الطرق التي توصي بها مؤسسات غذائية عالمية لاختبار جودة الحليب في المنزل أو عبر التحليل المخبري، وفقا لما جاء في موقع Times of India، وهي :

ـ اختبار المظهر واللزوجة:

يُصب اللبن في كوب زجاجي ويُفحص أمام الضوء.

يشير القوام الخفيف أو المائي إلى إضافة ماء.

اللبن الطبيعي يترك أثرًا كثيفًا وبطيئًا على جدار الكوب.

طرق اكتشاف اللبن المغشوش

ـ اختبار الغليان والتجلّط:

عند تسخين الحليب الطبيعي تظهر طبقة قشدية أو يتخثر قليلاً.

بقاء اللبن سائلاً جدًا بعد الغلي يدلّ على تخفيفه بالماء أو إضافة مواد تمنع التجلط.

طرق اكتشاف اللبن المغشوش

ـ اختبار اليود للكشف عن النشا:

إضافة نقطة من محلول اليود إلى اللبن.

تحول اللون إلى الأزرق أو الأسود يدلّ على وجود النشا أو الدقيق.

طرق اكتشاف اللبن المغشوش

ـ اختبار الرغوة للكشف عن المنظفات:

عند رجّ اللبن بقوة ثم تركه لثوانٍ:

تختفي الرغوة بسرعة في اللبن الطبيعي.

ثبات الرغوة لفترة طويلة يشير إلى وجود صابون أو منظفات.

طرق اكتشاف اللبن المغشوش

ـ اختبارات منزلية للكشف عن اليوريا:

بعض الشرائط التجارية أو مستخلصات البقول تُظهر تغير لون عند وجود اليوريا.

النتائح المنزلية مؤشر فقط ويجب تأكيدها بتحليل مخبري.

ـ كشف المواد الحافظة مثل بيروكسيد الهيدروجين:

شرائط تجارية تعطي تغير لون سريع عند إضافة المواد الحافظة المحظورة.

وجود هذه المواد يعني أن الحليب غير آمن تمامًا للاستهلاك.

طرق اكتشاف اللبن المغشوش

ـ الاختبارات المخبرية المتقدمة:

تشمل:

قياس الكثافة ونقطة التجمد للكشف عن إضافة الماء.

تحليل نسبة الدهون والبروتين واللاكتوز.

تحديد وجود مواد كيميائية خطيرة أو مضادات حيوية.

طرق اكتشاف اللبن المغشوش

ـ علامات عامة تشير إلى أن اللبن غير طبيعي:

طعم معدني أو صابوني.

لون مائل للرمادي.

رائحة غير معتادة.

انفصال الماء عن الحليب بعد تركه فترة قصيرة.

طرق اكتشاف اللبن المغشوش

نصائح لحماية المستهلك من اللبن المغشوش

ـ شراء الحليب من مصادر موثوقة فقط.

ـ تجنب الحليب غير المعبأ أو المجهول المصدر.

ـ قراءة الملصقات الغذائية بعناية.

ـ عند الشك في جودة الحليب يجب عدم استهلاكه وإرسال عينة لمعمل معتمد.

غش اللبن طرق كشف غش الحليب اللبن المغشوش اكتشاف اليوريا في الحليب أضرار غش اللبن جودة الحليب بيروكسيد الهيدروجين في الحليب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطفل المصري حسين عبدالرسول

صدفة غيرت وجه التاريخ | حكاية الطفل المصري قائد العالم لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. من هو حسين عبدالرسول؟

الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر

جمال شقرة يكشف سرًا لأول مرة بشأن المتحف المصري الكبير

من هي شيرين أحمد طارق نجمة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

من هي شيرين أحمد طارق نجمة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟

الذهب

تحرك جديد للذهب بعد افتتاح المتحف المصري مساء اليوم 1-11-2025

ترامب

إنذار أمريكي إلى نيجيريا: تحركوا فورًا أو سنقوم بالتدخل .. لهذا السبب

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب بعد افتتاح المتحف المصري الكبير مساء اليوم السبت 1-11-2025

سعر الذهب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 2-11-2025

شريهان

مكالمة عاطفية على الهواء .. «شريهان»: مش عارفة ألملم مشاعري ده تتويج على أرض بلدي

بالصور

5 طرق مختلفة لعمل البطاطا بمذاقات «حلوة وحادقة» اعرفي الطريقة

البطاطا
البطاطا
البطاطا

طرق اكتشاف اللبن المغشوش في المنزل .. اختبارات بسيطة تكشف الغش خلال ثوانٍ

طرق اكتشاف اللبن المغشوش
طرق اكتشاف اللبن المغشوش
طرق اكتشاف اللبن المغشوش

إطلالة سينمائية لافتة لـ «لينا صوفيا» تبهر مًحبيها .. صور

لينا صوفيا
لينا صوفيا
لينا صوفيا

السكر الأبيض .. خطر صامت يُهدّد القلب والمناعة ويُدمّر صحة الأطفال| نصائح الأطباء

كيف يؤثر السكر على القلب والمناعة؟
كيف يؤثر السكر على القلب والمناعة؟
كيف يؤثر السكر على القلب والمناعة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد