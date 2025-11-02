طرق اكتشاف اللبن المغشوش في المنزل .. اختبارات بسيطة تكشف الغش خلال ثوانٍ

يُعد غشّ اللبن من أخطر الممارسات الغذائية الشائعة في بعض الأسواق، خاصة مع إضافة الماء أو النشا أو المواد الكيميائية لتحسين المظهر وزيادة الكمية على حساب الجودة والصحة.

أبرز طرق اكتشاف اللبن المغشوش

ورغم صعوبة اكتشاف الغش بالعين المجردة فقط، كشفت تقارير طبية، عن مجموعة من الاختبارات المنزلية السهلة التي تساعد المستهلك على التمييز بين اللبن الطبيعي والمغشوش قبل تناوله.

وفيما يلي أبرز الطرق التي توصي بها مؤسسات غذائية عالمية لاختبار جودة الحليب في المنزل أو عبر التحليل المخبري، وفقا لما جاء في موقع Times of India، وهي :

ـ اختبار المظهر واللزوجة:

يُصب اللبن في كوب زجاجي ويُفحص أمام الضوء.

يشير القوام الخفيف أو المائي إلى إضافة ماء.

اللبن الطبيعي يترك أثرًا كثيفًا وبطيئًا على جدار الكوب.

طرق اكتشاف اللبن المغشوش

ـ اختبار الغليان والتجلّط:

عند تسخين الحليب الطبيعي تظهر طبقة قشدية أو يتخثر قليلاً.

بقاء اللبن سائلاً جدًا بعد الغلي يدلّ على تخفيفه بالماء أو إضافة مواد تمنع التجلط.

طرق اكتشاف اللبن المغشوش

ـ اختبار اليود للكشف عن النشا:

إضافة نقطة من محلول اليود إلى اللبن.

تحول اللون إلى الأزرق أو الأسود يدلّ على وجود النشا أو الدقيق.

طرق اكتشاف اللبن المغشوش

ـ اختبار الرغوة للكشف عن المنظفات:

عند رجّ اللبن بقوة ثم تركه لثوانٍ:

تختفي الرغوة بسرعة في اللبن الطبيعي.

ثبات الرغوة لفترة طويلة يشير إلى وجود صابون أو منظفات.

طرق اكتشاف اللبن المغشوش

ـ اختبارات منزلية للكشف عن اليوريا:

بعض الشرائط التجارية أو مستخلصات البقول تُظهر تغير لون عند وجود اليوريا.

النتائح المنزلية مؤشر فقط ويجب تأكيدها بتحليل مخبري.

ـ كشف المواد الحافظة مثل بيروكسيد الهيدروجين:

شرائط تجارية تعطي تغير لون سريع عند إضافة المواد الحافظة المحظورة.

وجود هذه المواد يعني أن الحليب غير آمن تمامًا للاستهلاك.

طرق اكتشاف اللبن المغشوش

ـ الاختبارات المخبرية المتقدمة:

تشمل:

قياس الكثافة ونقطة التجمد للكشف عن إضافة الماء.

تحليل نسبة الدهون والبروتين واللاكتوز.

تحديد وجود مواد كيميائية خطيرة أو مضادات حيوية.

طرق اكتشاف اللبن المغشوش

ـ علامات عامة تشير إلى أن اللبن غير طبيعي:

طعم معدني أو صابوني.

لون مائل للرمادي.

رائحة غير معتادة.

انفصال الماء عن الحليب بعد تركه فترة قصيرة.

طرق اكتشاف اللبن المغشوش

نصائح لحماية المستهلك من اللبن المغشوش

ـ شراء الحليب من مصادر موثوقة فقط.

ـ تجنب الحليب غير المعبأ أو المجهول المصدر.

ـ قراءة الملصقات الغذائية بعناية.

ـ عند الشك في جودة الحليب يجب عدم استهلاكه وإرسال عينة لمعمل معتمد.