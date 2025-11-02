كسر الترقوة .. إصابة شائعة تسبب ألمًا حادًا في الكتف وتحد من الحركة

تُعد عظمة الترقوة من الأجزاء المهمة في الهيكل العظمي رغم صغر حجمها، إذ تلعب دورًا أساسيًا في حركة الكتف وتوازن الجزء العلوي من الجسم. وعند تعرضها للكسر، يعاني المصاب من ألم حاد وصعوبة فورية في تحريك الذراع.

ما الذي يحدث عند كسر الترقوة؟

وتُعد الإصابة شائعة بين الرياضيين والأطفال وسائقي السيارات بعد الحوادث، كما يمكن أن تحدث نتيجة سقوط بسيط.

وبحسب تقرير لموقع Cleveland Clinic، فإن كسر الترقوة غالبًا ما يحدث بسبب السقوط المباشر على الكتف أو الذراع الممدودة، أو نتيجة اصطدام قوي.

ورغم أن معظم الحالات تُعالج بطرق تحفظية، إلا أن بعض الكسور تتطلب تدخلًا جراحيًا لإعادة تثبيت العظام بشكل صحيح.

وترتبط الترقوة بعظمة القص ولوح الكتف وتشكل محور الحركة في مفصل الكتف. وعند الكسر، قد تنفصل أجزاؤها كليًا أو جزئيًا، مما يؤدي إلى:

ـ ألم شديد وفوري

ـ تورم أعلى الصدر أو عند قاعدة العنق

ـ بروز عظمي تحت الجلد

ـ تغيّر في شكل الكتف ليبدو منخفضًا أو مائلًا.

أعراض كسر الترقوة

وتظهر الأعراض فور الإصابة وتشمل:

ـ ألم يزداد مع تحريك الذراع

تورم أو كدمات في موضع الكسر

ـ صوت طقطقة عند الحركة

ـ خدر بسيط في الذراع نتيجة ضغط العظم على الأعصاب.

كيف يتم تشخيص كسر الترقوة؟

يبدأ التشخيص بفحص سريري يتبعه تصوير بالأشعة السينية لتحديد:

ـ مكان الكسر

ـ نوعه

ـ مدى انفصال الأجزاء

وفي الحالات المعقدة يستخدم الأطباء الأشعة المقطعية قبل وضع خطة العلاج.

العلاج التحفظي.. الخيار الأول لمعظم الحالات

في أغلب حالات كسر الترقوة، يفضل الأطباء العلاج غير الجراحي عبر:

ـ تثبيت الذراع بحمالة أو رباط لمنع الحركة

ـ مسكنات ومضادات التهاب

ـ كمادات الثلج لتقليل التورم

وبعد مرحلة التثبيت، يبدأ المريض العلاج الطبيعي للحفاظ على مرونة الكتف ومنع التيبّس، وهو أمر ضروري لاستعادة الحركة الكاملة.

متى يحتاج الكسر إلى جراحة؟

يتم اللجوء للتدخل الجراحي إذا:

ـ تحركت أجزاء العظم عن مكانها

ـ كان الكسر متعدد القطع

ـ وجد تهديد للأعصاب أو الأوعية

ويقوم الجراح بتثبيت العظام باستخدام صفائح ومسامير دقيقة، لضمان التئامها بشكل سليم.

المضاعفات المحتملة

قد يواجه بعض المرضى:

ـ تأخر التئام العظم

ـ ظهور نتوء عظمي

ـ ضعف حركة الكتف

ـ تيبّس المفصل

وتحدث هذه المضاعفات غالبًا عند إهمال العلاج الطبيعي أو العودة المبكرة للنشاط البدني.

مدة الشفاء

ـ الأطفال: 4–6 أسابيع

ـ البالغون: 8–12 أسبوعًا

ـ كبار السن ومرضى هشاشة العظام: قد تطول الفترة أكثر

علامات تستدعي زيارة الطوارئ فورًا

تشمل الأعراض التي تتطلب تدخلاً عاجلًا:

ـ صعوبة في التنفس

ـ تنميل شديد في الذراع

ـ ألم يزداد رغم العلاج

ـ ضعف في النبض أو تغير لون الذراع.