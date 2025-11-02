قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بينهم 4 أطفال .. مصرع 22 شخصًا وإصابة 12 في انفجار بالمكسيك
مصرع 3 من مُهربي المخدرات.. وزير الحرب الأمريكي: نفذنا ضربة عسكرية استهدفت سفينة بالبحر الكاريبي
دي بنت أساسًا.. عمرو وهبة يكشف حقيقة مشاركته في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير|صور
السكر الأبيض .. خطر صامت يُهدّد القلب والمناعة ويُدمّر صحة الأطفال| نصائح الأطباء
وزير الثقافة السعودي: تشرّفت بالمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير
بطائرات مسيرة.. جنوب روسيا تتعرّض لهجوم أوكراني بمنشآت نفطية في ميناء توابسي
«تعالوا اتفرجوا على حضارة مصر» .. يسرا توجّه رسالة للزوّار بعد افتتاح المتحف المصري الكبير
أسعار وطرق استخزاج شهادة ميلاد جديدة
تفاصيل إطلالة فريدة عثمان في افتتاح المتحف المصري الجديد.. أناقة لفتت الأنظار في ليلة تاريخية|شاهد
مصطفى وزيري: المسلة المعلقة بالمتحف المصري الكبير إبهار حقيقي
ليلى علوي عن افتتاح المتحف الكبير: حسيت إني شاهدة على لحظة هتتكتب في التاريخ
حادث طعن مروّع على قطار بإنجلترا.. إصابة 10 أشخاص 9 منهم في حالة حرجة
بالصور

السكر الأبيض .. خطر صامت يُهدّد القلب والمناعة ويُدمّر صحة الأطفال| نصائح الأطباء

آية التيجي

رغم مذاقه المحبب ودخوله في معظم الأطعمة والمشروبات، أصبح السكر الأبيض من أكثر المكونات التي يحذر منها الأطباء وخبراء التغذية حول العالم، نظرًا لتأثيره الضار على أجهزة الجسم، خاصة عند استهلاكه بكميات كبيرة يوميًا.

كيف يؤثر السكر على القلب والمناعة؟

وتوضح الدراسات الحديثة أن السكر المكرر يرفع مستوى الجلوكوز في الدم بسرعة، ما يؤدي إلى إفراز زائد لهرمون الإنسولين، ويسبب إرهاقًا للبنكرياس واضطرابًا في عمليات الأيض. 

كما يرتبط تناول السكريات المضافة بزيادة خطر الإصابة بـ السمنة والسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والكبد الدهني.

وتشير تقارير طبية من Harvard Health وMayo Clinic إلى أن الإفراط في تناول السكر يؤدي إلى:

ـ ارتفاع الدهون الثلاثية

ـ انخفاض الكوليسترول المفيد (HDL)

ـ ضعف جدران الأوعية الدموية

ـ زيادة احتمالات تصلب الشرايين وأمراض القلب

كما يساهم ارتفاع استهلاك السكر في إضعاف جهاز المناعة نتيجة زيادة الالتهابات داخل الجسم وإرهاق خلايا الدفاع المناعي.

السكر وزيادة الالتهابات في الجسم

أظهرت الدراسات أن الإفراط في السكريات يرفع مؤشرات الالتهاب مثل:

CRP

الإنترلوكين-6

وهذه المؤشرات ترتبط مباشرة بزيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والكبد الدهني. ويؤكد الخبراء أن تقليل السكر يُعد من أهم الخطوات لخفض الالتهاب المزمن وتحسين الصحة العامة.

الأطفال.. الأكثر تضررًا من استهلاك السكر

وفقًا لـ Cleveland Clinic وMayo Clinic، يتسبب استهلاك السكر الزائد لدى الأطفال في:

ـ زيادة الوزن

ـ ارتفاع ضغط الدم

ـ اضطرابات الطاقة والمزاج

ـ ضعف التركيز الدراسي

ـ زيادة الالتهابات المزمنة على المدى الطويل

وينصح الأطباء بالاعتماد على الفواكه الطبيعية كمصدر للسكريات، وتجنب تقديم الحلويات والمشروبات المحلاة كوسيلة مكافأة يومية.

بدائل طبيعية للسكر أقل ضررًا

يوصي خبراء التغذية باستخدام بدائل آمنة مثل:

ـ العسل (باعتدال)

ـ سكر ستيفيا

ـ سكر جوز الهند

كما يساعد تناول الفواكه الكاملة على إمداد الجسم بالألياف التي تبطئ امتصاص السكر وتحافظ على استقرار الطاقة.

خطوات فعّالة لتقليل استهلاك السكر اليومي

ـ قراءة الملصقات الغذائية بدقة

ـ تجنب المشروبات الغازية والعصائر الصناعية

ـ تقليل السكر في القهوة والشاي تدريجيًا

ـ تناول البروتين والألياف في كل وجبة للحد من الرغبة في السكر

أسئلة شائعة حول أضرار السكر

هل يسبب السكر الإدمان؟

نعم، تشير الدراسات إلى أن السكر ينشط مراكز المكافأة في الدماغ بطريقة مشابهة للمواد المسببة للإدمان.

هل يمكن الاستغناء تمامًا عنه؟

يمكن تقليل السكر المضاف تدريجيًا، بينما يحصل الجسم على حاجته من الجلوكوز الطبيعي الموجود في الفواكه والخضروات.

ما الكمية المسموح بها يوميًا؟

توصي منظمة الصحة العالمية بألا تتجاوز السكريات المضافة 10% من السعرات اليومية:

6 ملاعق صغيرة للنساء

9 ملاعق للرجال

هل السكر البني أفضل من الأبيض؟

لا يوجد فرق غذائي كبير؛ كلاهما يحتوي على نسبة عالية من السكروز، بينما يختلفان فقط في درجة التكرير.

