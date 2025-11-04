قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنفيلد يشتعل .. ليفربول يضرب ريال مدريد بالهدف الأول
زيادة احتمالية وجود كائنات فضائية خارج كوكب الأرض .. هل نلتقي بها؟
وزير الخارجية: مصر قبل افتتاح المتحف الكبير شيء وبعده شيء آخر
بسمة وهبة لـ نقيب الموسيقيين: إحنا آسفين .. صحيناك من النوم
مش عارف بتطلبيني ليه.. مشادة بين بسمة وهبة ونقيب الموسيقيين على الهواء
جولة صدى البلد . المتحف المصري الكبير يشهد إقبالا غير مسبوق في أول أيامه .. صور
شاهد أول ظهور لـ آمال ماهر مع زوجها الجديد
بسبب حيازة جراج.. القبض على طرفي مشاجرة بالقاهرة
إسرائيل والهند توقعان مذكرة تفاهم أمنية وصفقة دفاعية تقترب قيمتها من مليار دولار
الخارجية تتواصل مع السلطات السعودية لاستجلاء ملابسات فيديو المعتمر المصري
بالصور

فوائد عصير البنجر بالفراولة والرمان .. مشروب مثالي لمرضى الضغط وصحة القلب

آية التيجي

يُعد البنجر والرمان من أهم المكونات الطبيعية المفيدة لمرضى ضغط الدم، لما يحتويانه من عناصر داعمة لصحة القلب والأوعية الدموية، وعند خلطهما مع الفراولة في عصير واحد، تصبح النتيجة مشروبًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، يجمع بين الطعم المنعش والفوائد الصحية. 

وقدم الشيف عمر إسماعيل طريقة تحضير عصير البنجر بالفراولة والرمان بسهولة في المنزل على طريقة ، يُعد خيارًا مثاليًا لتعزيز الطاقة والحفاظ على صحة الجسم والبشرة.

مكونات عصير البنجر بالفراولة والرمان:

حبة بنجر مسلوقة ومقشرة

كوب فراولة مجمدة

عصير رمان أو حبوب رمان

عسل للتحلية

عصير ليمون (اختياري)

طريقة تحضير عصير البنجر بالفراولة والرمان:

ـ سلق البنجر إذا كان نيئًا لتخفيف نكهته القوية وتسهيل خلطه.

ـ تقشير المكونات وتقطيعها إلى مكعبات صغيرة.

ـ وضع البنجر والفراولة والرمان تدريجيًا في الخلاط للحصول على قوام متجانس.

ـ إضافة العسل أو السكر حسب الرغبة، ثم إضافة عصير الليمون لزيادة الانتعاش وتوازن الطعم.

ـ يمكن تصفية العصير بمصفاة ناعمة للتخلص من البذور والألياف حسب الذوق.

ـ يُقدّم العصير باردًا، ويفضل تناوله فور تحضيره للاستفادة الكاملة من الفيتامينات.
 

فوائد عصير البنجر بالفراولة والرمان

ـ يجمع بين حلاوة الفراولة والقيمة الغذائية العالية للبنجر وانتعاش الرمان.

ـ يمد الجسم بالفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة القلب.

ـ يحتوي على الحديد، ما يجعله مناسبًا لتعزيز النشاط ومحاربة الإرهاق.

ـ يساعد البنجر والرمان في خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم.

ـ يعزز صحة البشرة بفضل مضادات الأكسدة القوية الموجودة في الفراولة والرمان.

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

نيللي كريم

نيللي كريم تكشف حقيقة ارتباطها بحارس مرمى شهير

الإيجار القديم

تحرك حكومي جديد بشأن زيادة أجرة الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟

جانب من الحريق

أصحاب المحال المتضررين من حريق مول العبور: بيوتنا اتخربت والخسائر تخطت 10 ملايين جنيه

رابط رسمي.. نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة عبر البوابة الموحدة

تظهر اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة

حملة "حرّر نفسك"

البحوث الإسلامية: حملة "حرّر نفسك" دعوة للتحرر من أسر التكنولوجيا

وزير الأوقاف

متحدث الأوقاف: مجلة وقاية هدفها الاستثمار الفكري لترسيخ قيم المواطنة والتعايش

حسن معاملة السياح

أنتم مرآة حضارتكم.. أمين الإفتاء: حسن معاملة السياح واجب اقتداءً بتعاليم النبي

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

واقعة فيصل

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

اغلى مرحاض

مرحاض ذهبي للبيع بـ10 ملايين دولار

زينه

خبر مفاجئ أم مشهد كواليس .. حقيقة زواج زينة وعمرو المهدي

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

