فوائد عصير البنجر بالفراولة والرمان .. مشروب مثالي لمرضى الضغط وصحة القلب

يُعد البنجر والرمان من أهم المكونات الطبيعية المفيدة لمرضى ضغط الدم، لما يحتويانه من عناصر داعمة لصحة القلب والأوعية الدموية، وعند خلطهما مع الفراولة في عصير واحد، تصبح النتيجة مشروبًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، يجمع بين الطعم المنعش والفوائد الصحية.

وقدم الشيف عمر إسماعيل طريقة تحضير عصير البنجر بالفراولة والرمان بسهولة في المنزل على طريقة ، يُعد خيارًا مثاليًا لتعزيز الطاقة والحفاظ على صحة الجسم والبشرة.

طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان

طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان

مكونات عصير البنجر بالفراولة والرمان:

حبة بنجر مسلوقة ومقشرة

كوب فراولة مجمدة

عصير رمان أو حبوب رمان

عسل للتحلية

عصير ليمون (اختياري)

طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان

طريقة تحضير عصير البنجر بالفراولة والرمان:

ـ سلق البنجر إذا كان نيئًا لتخفيف نكهته القوية وتسهيل خلطه.

ـ تقشير المكونات وتقطيعها إلى مكعبات صغيرة.

ـ وضع البنجر والفراولة والرمان تدريجيًا في الخلاط للحصول على قوام متجانس.

ـ إضافة العسل أو السكر حسب الرغبة، ثم إضافة عصير الليمون لزيادة الانتعاش وتوازن الطعم.

ـ يمكن تصفية العصير بمصفاة ناعمة للتخلص من البذور والألياف حسب الذوق.

ـ يُقدّم العصير باردًا، ويفضل تناوله فور تحضيره للاستفادة الكاملة من الفيتامينات.



طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان

فوائد عصير البنجر بالفراولة والرمان

ـ يجمع بين حلاوة الفراولة والقيمة الغذائية العالية للبنجر وانتعاش الرمان.

ـ يمد الجسم بالفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة القلب.

ـ يحتوي على الحديد، ما يجعله مناسبًا لتعزيز النشاط ومحاربة الإرهاق.

ـ يساعد البنجر والرمان في خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم.

ـ يعزز صحة البشرة بفضل مضادات الأكسدة القوية الموجودة في الفراولة والرمان.