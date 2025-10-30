تأجيل المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية لمدة 48 ساعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تأجيل النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25) لمدة 48 ساعة.

ويأتي هذا القرار نظرًا لتزامن الموعد الأصلي لانعقاد المؤتمر مع المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري، والمقرر إجراؤها يومي 10 و11 نوفمبر 2025.

وعليه، يُعقد حفل الافتتاح الرسمي للمؤتمر تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، يوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر 2025، وذلك بدعوات خاصة فقط.

فيما تُقام الجلسات العلمية وفعاليات المؤتمر خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر 2025.

مكان الانعقاد والبرنامج الرئيسي للمؤتمر دون تغيير

يظل مكان الانعقاد والبرنامج الرئيسي للمؤتمر دون تغيير. وتُعرب اللجنة المنظمة عن تقديرها لتفهّم المشاركين والشركاء وتعاونهم، ونتطلع إلى استقبالكم في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25).

لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو متابعة القنوات الرسمية للمؤتمر لمواكبة آخر التحديثات.

اللجنة المنظمة لمؤتمر PHDC’25