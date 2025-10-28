قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اشتعال الحرب من جديد.. إسرائيل تطلب إذن أمريكا للعدوان على لبنان
الذهب نزل 100 جنيه.. مفاجأة سارة للمقبلين على الزواج
1916 جنيهًا كل شهر.. احسب عائد 100 ألف جنيه في شهادات البنك الأهلي المصري
شرح القيمة الحضارية والتاريخية للمتحف المصري الكبير بجميع المدارس الخميس المقبل
قرار عاجل في طعن مرتضى منصور ضد وزير الإسكان بسبب سحب أرض الزمالك
المتهم بإنهاء حياة شينزو آبي يقرّ بجريمته.. و"كنيسة التوحيد" تعود إلى الواجهة في اليابان
المتحف المصري الكبير.. مشروع حضاري عملاق يرى النور (تسلسل زمني)
للحد من الأخطاء الطبية وتحقيق الرعاية الذكية.. تفاصيل إطلاق مصر للروشتة الرقمية
سيارة تطيح بشخص أثناء عبوره الطريق بالمنيب
البترول: شراكات جديدة في 6 مناطق بحرية للبحث عن الغاز
لغز مريخي عمره 25 عاما.. سر الأخاديد المتعرجة على الكوكب الأحمر
إعلام عبري: الاحتلال قد يفرض عقوبات على حماس بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: برنامج علمي متكامل للفرق الطبية ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان

وزير الصحة والسكان
وزير الصحة والسكان
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تنظيم برنامج علمي متكامل موجه للفرق الطبية بمختلف التخصصات بمشاركة المجلس الصحي المصري، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثالثة (غذاء’25).

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر تحت شعار "تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص"، خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 2025 بقاعة مؤتمرات فندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبرعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذا البرنامج يأتي في إطار دور المجلس الصحي المصري كهيئة وطنية معنية بتطوير التعليم المهني والتدريب الطبي المستمر، والارتقاء بكفاءة الممارسين الصحيين، بما يضمن جودة الخدمات الصحية في مصر ويواكب المعايير الدولية في مجالات التعليم والتدريب الطبي.

سلسلة من المحاضرات والجلسات العلمية المتخصصة

و أشار "عبدالغفار" إلى أن البرنامج يضم سلسلة من المحاضرات والجلسات العلمية المتخصصة على مدار ثلاثة أيام، تهدف إلى رفع كفاءة مقدمي الخدمات الصحية وتعزيز مفهوم التعليم الطبي المستمر، فضلًا عن عقد جلسات حوارية وتفاعلية تناقش أبرز القضايا المرتبطة بالسكان والصحة والتنمية البشرية.

وتشمل محاضرات اليوم الأول تخصصات:

الجراحة العامة، النساء والتوليد، العناية المركزة، الأنف والأذن والحنجرة، أمراض الصدر، التخدير والعناية الجراحية، الأمراض العصبية، والمسالك البولية.

أما فعاليات اليوم الثاني فتتضمن محاضرات في تخصصات: جراحات الأورام، الكبد والجهاز الهضمي، طب الطوارئ، الأورام الطبية، العلاج الإشعاعي، أمراض القلب والأوعية الدموية، القسطرة القلبية، علم الأمراض الإكلينيكية، بنوك الدم ونقل الدم، تنظيم الأسرة، الصيدلة الإكلينيكية، وأمراض الكلى.

وتُختتم الفعاليات في اليوم الثالث بجلسات علمية تشمل تخصصات جراحة العظام، الأشعة التشخيصية والتداخلية، طب الأطفال، طب الأسرة، طب العيون، جراحة التجميل، جراحة الفم والوجه والفكين، والتمريض.

ويؤكد هذا البرنامج العلمي الموسع على دور المجلس الصحي المصري المحوري في دعم التعليم الطبي المستمر وتطوير الكوادر الصحية، بما يواكب المعايير العالمية ويرتقي بجودة الخدمات الصحية في مصر.

PHDC وزارة الصحة المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية المجلس الصحي تمكين الأفراد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الضحايا

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحلات الصاغة

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

زلزال

على بعد 867 كيلومترًا | تفاصيل زلزال شمال مرسي مطروح

مقياس ريختر.. أرشيفية

زلزال مرسي مطروح.. معهد الفلك يكشف تفاصيل الهزة الأرضية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر

ترشيحاتنا

الطلاق

حكم تشهير الزوجين ببعضهما بعد الطلاق.. دار الإفتاء توضح

شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوي رحمه الله عليه

في ذكرى ميلاد الراحل سيد طنطاوي.. 14 عاما على كرسي المشيخة.. إمام الوسطية جمع بين العلم والعدل

جانب من اللقاء

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: الإمام أبو حنيفة كان منهجه التيسير والسعة والرفق بالناس في فقه المعاملات

بالصور

10 تغييرات تحدث للجسم عند تناول القهوة صباحًا

10 تغييرات تحدث للجسم عند تناول القهوة صباحًا
10 تغييرات تحدث للجسم عند تناول القهوة صباحًا
10 تغييرات تحدث للجسم عند تناول القهوة صباحًا

إزاي تعرفي إن الأكل استوى من غير ما تفتحي الغطا

إزاي تعرفي إن الأكل استوى من غير ما تفتحي الغطاء
إزاي تعرفي إن الأكل استوى من غير ما تفتحي الغطاء
إزاي تعرفي إن الأكل استوى من غير ما تفتحي الغطاء

انهيار مبانٍ جراء زلزال تركيا.. وإصابة 22 شخصًا بولاية باليكسير.. صور وفيديو

زلزال قوي غرب تركيا
زلزال قوي غرب تركيا
زلزال قوي غرب تركيا

طرق حفظ الطعام لأطول فترة بدون فساد

حفظ الطعام
حفظ الطعام
حفظ الطعام

فيديو

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد