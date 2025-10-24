قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعليم العالي: تفعيل المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات
خبير: العالم أجمع ينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير
أذكار الصباح.. رددها في هذا اليوم المبارك تتنزل عليك الخيرات
مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ .. الأسباب والأعراض
خلال جولة ليلية مفاجئة.. مخالفات بالجملة في مستشفى حلوان العام والنصر للتأمين
أسعار الذهب اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 في مصر
وزير الكهرباء يجتمع بالخبراء والاستشاريين لبدء تنفيذ مجمع صناعي لإنتاج الأسمدة العضوية
بريطانيا تستعد لإعلان تسريع برنامج تسليم أوكرانيا أكثر من 100 صاروخ دفاعي إضافي
التيك توكر كروان مشاكل يغادر محبسه بعد وقف حبسه في قضية سب وقذف
ترامب يعترف بدوره الفعال في تفجيرات البيجر بلبنان وسوريا
حملة مكبرة لرفع الإشغالات من الشوارع بمدينة القوصية في أسيوط
وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان
أخبار البلد

الصحة تعلن محاور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

عبدالصمد ماهر

صرح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية  “PHDC’25” ستطرح مجموعة من المحاور المتكاملة التي تعكس رؤية شاملة للتنمية البشرية، وتضع الإنسان في صميم السياسات العامة.


ومن المقرر عقد المؤتمر خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 2025، في قاعة مؤتمرات فندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت الرعاية الكريمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، أن محاور المؤتمر تشمل القضايا الصحية العالمية من خلال تعزيز ترابط الصحة مع التعليم والسكن والاقتصاد، من خلال سياسات عادلة تضمن تحسين جودة الحياة للجميع، والتغطية الصحية الشاملة من خلال تطوير نظم الرعاية الصحية لضمان خدمات ميسورة التكلفة وذات جودة، عبر تحسين التمويل والحوكمة والقوى العاملة الصحية.


وتابع أن محاور المؤتمر تشمل أيضًا اقتصاد الرعاية والتنمية الشاملة من خلال إبراز القيمة الاقتصادية والاجتماعية لأعمال الرعاية، ودعم مشاركة المرأة وتمكينها كركيزة للنمو المستدام، وكذلك الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية عبر تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتوسيع الوصول للخدمات والفرص العادلة، للحد من الفقر وتقليص الفجوات المجتمعية.

 التعليم والتعلم مدى الحياة


وأضاف "عبدالغفار" أن التعليم والتعلم مدى الحياة محور يركز بناء أجيال قادرة على مواكبة التحولات الحالية والمستقبلية، من خلال تعليم مرن، شامل، وداعم للاندماج الاجتماعي، فيما يركز الاستثمار في الشباب على إعداد الشباب بالمهارات والفرص اللازمة للمستقبل، وتمكينهم كشركاء فاعلين في التنمية والتحول الرقمي.


ولفت إلى أن الثقافة والرياضة والهوية الوطنية محور يتضمن توظيف القوة الناعمة لدعم الانتماء والفخر الوطني، وتعزيز التماسك المجتمعي وتمكين الشباب، بالإضافة إلى محور ديناميكيات السكان من خلال تحويل التحديات الديموغرافية المتعلقة بالشيخوخة والتحضر والهجرة إلى فرص للنمو الشامل.


وأشار المتحدث الرسمي، إلى محور الشيخوخة الصحية وطول العمر من خلال توسيع نطاق الرعاية والدعم لكبار السن، وتعزيز مشاركتهم في الحياة المجتمعية والاقتصادية، وكذلك محور الهجرة والبيئة والهشاشة السكانية والتعامل مع تداعيات تغير المناخ والنزوح والهجرة عبر حلول مبتكرة تعزز القدرة على الصمود، أما محور الابتكار الرقمي فيعكس قيادة التحول في الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية عبر التكنولوجيا، مع ضمان الحوكمة والشمول والابتكار الأخلاقي.

PHDC'25 الصحة المؤتمر العالمي للسكان الإنسان الرئيس عبدالفتاح السيسي جودة الحياة

بيراميدز

صدمة جديدة لبيراميدز في قضية سحب درع الدوري من الأهلي

اشتعال النيران فيها على طريق السويس

العربية اتفحمت.. مصرع شاب في حادث على طريق السويس

سموتريتش

أتوقع ألا يؤذوننا.. سموتريتش يتراجع عن تصريحاته المسيئة للسعودية

سعر الذهب

أقل عيار ذهب اليوم 24-10-2025

محمد صلاح

ديفيد جيمس يوضح سبب جلوس محمد صلاح احتياطيًا أمام فرانكفورت

سعر الذهب

أعلى سعر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

هيئة الدواء تحذر بشكل عاجل من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير

منشور رسمي عاجل.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير بالصيدليات

ييس توروب

تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار

أداب خطبة الجمعه

آداب شرعية ينبغي التحلي بها أثناء خطبة الجمعة.. الإفتاء توضح

الوضوء

حكم مسح الرقبة في الوضوء .. الإفتاء توضح

شهادة المرأة على عقد الزواج

هل يجوز شهادة المرأة على عقد الزواج؟ اعرف الرأي الحاسم للفقهاء

طرح البوسترات الفردية لأبطال قصر الباشا.. شاهد

تويوتا تطلق ميني فان هجينة أكثر فخامة وأعلى سعرا بحلول 2026

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

جيب تستدعي سياراتها الهجينة بسبب عطل خطير

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

هاني حسن الاسمر مع تقى الجيزاوي

هاني حسن الأسمر: استحالة أطلب من حد يشغلني.. وعايز أقدم حاجة تعيش مدى الحياة| فيديو

ساركوزي

تهديدات داخل الزنزانة| الرئيس الفرنسي الأسبق يواجه خطر الموت في سجنه.. القصة الكاملة

