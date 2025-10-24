الصحة تعلن محاور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

صرح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية “PHDC’25” ستطرح مجموعة من المحاور المتكاملة التي تعكس رؤية شاملة للتنمية البشرية، وتضع الإنسان في صميم السياسات العامة.



ومن المقرر عقد المؤتمر خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 2025، في قاعة مؤتمرات فندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت الرعاية الكريمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، أن محاور المؤتمر تشمل القضايا الصحية العالمية من خلال تعزيز ترابط الصحة مع التعليم والسكن والاقتصاد، من خلال سياسات عادلة تضمن تحسين جودة الحياة للجميع، والتغطية الصحية الشاملة من خلال تطوير نظم الرعاية الصحية لضمان خدمات ميسورة التكلفة وذات جودة، عبر تحسين التمويل والحوكمة والقوى العاملة الصحية.



وتابع أن محاور المؤتمر تشمل أيضًا اقتصاد الرعاية والتنمية الشاملة من خلال إبراز القيمة الاقتصادية والاجتماعية لأعمال الرعاية، ودعم مشاركة المرأة وتمكينها كركيزة للنمو المستدام، وكذلك الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية عبر تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتوسيع الوصول للخدمات والفرص العادلة، للحد من الفقر وتقليص الفجوات المجتمعية.

التعليم والتعلم مدى الحياة



وأضاف "عبدالغفار" أن التعليم والتعلم مدى الحياة محور يركز بناء أجيال قادرة على مواكبة التحولات الحالية والمستقبلية، من خلال تعليم مرن، شامل، وداعم للاندماج الاجتماعي، فيما يركز الاستثمار في الشباب على إعداد الشباب بالمهارات والفرص اللازمة للمستقبل، وتمكينهم كشركاء فاعلين في التنمية والتحول الرقمي.



ولفت إلى أن الثقافة والرياضة والهوية الوطنية محور يتضمن توظيف القوة الناعمة لدعم الانتماء والفخر الوطني، وتعزيز التماسك المجتمعي وتمكين الشباب، بالإضافة إلى محور ديناميكيات السكان من خلال تحويل التحديات الديموغرافية المتعلقة بالشيخوخة والتحضر والهجرة إلى فرص للنمو الشامل.



وأشار المتحدث الرسمي، إلى محور الشيخوخة الصحية وطول العمر من خلال توسيع نطاق الرعاية والدعم لكبار السن، وتعزيز مشاركتهم في الحياة المجتمعية والاقتصادية، وكذلك محور الهجرة والبيئة والهشاشة السكانية والتعامل مع تداعيات تغير المناخ والنزوح والهجرة عبر حلول مبتكرة تعزز القدرة على الصمود، أما محور الابتكار الرقمي فيعكس قيادة التحول في الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية عبر التكنولوجيا، مع ضمان الحوكمة والشمول والابتكار الأخلاقي.