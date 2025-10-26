قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لعدم وجود صفة .. رفض دعوى مواطن لإلغاء ترشح «القائمة الوطنية من أجل مصر»
يحدث في الزمالك .. ميركاتو يناير والسوبر يحسمان مصير فيريرا وجون إدوارد
إحباط في إسرائيل.. وأمريكا: لا تعاقبوا حماس
مدبولي: النصر للبترول تواصل تطوير مصافيها التاريخية لتعزيز الأمن الطاقوي
أحمد كجوك: 4 أولويات مالية ترسم المسار الجديد للاقتصاد المصري
الصين تشيد بدور مصر في إفريقيا والعالم العربي وتوسع استثماراتها بقيمة 7 مليارات دولار
ميناءا بورسعيد والإسكندرية يتصدران أفريقيا في تصنيف أفضل 100 ميناء عالمي
سفير أوزبكستان بالقاهرة: المتحف المصري الكبير هدية للعلماء ومحبي الثقافة في العالم
اندلاع حريق ضخم نتيجة انفجار أحد التوربينات في موقع نفطي بالبرجسية بالعراق
رئيس الوزراء يفتتح تشغيل وحدة استرجاع الغازات بالنصر للبترول في السويس
الهلال الأحمر: 10 آلاف طن مساعدات إنسانية تدخل إلى غزة عبر قافلة "زاد العزة" الـ 58
روسيا تعلن نجاح اختبار أول صاروخ بمحرك نووي في العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: اعتماد البرنامج العلمي للنسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان

المؤتمر العالمي للسكان
المؤتمر العالمي للسكان
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اعتماد البرنامج العلمي للنسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، والذي من المقرر أن يعقد تحت شعار "تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص" خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 2025 في قاعة مؤتمرات فندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وذلك تحت الرعاية الكريمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المجلس الصحي المصري اعتمد ساعات البرنامج العلمي للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، لافتاً إلى منح الفرق الطبية 24 ساعة معتمدة CPD/CME وفقاً لمعايير CPD بعد حضورهم لجلسات المؤتمر.

وأضاف "عبدالغفار" أنه يمكن لكافة أعضاء الفرق الطبية من العاملين بالمنظومة الصحية الحصول على الساعات المعتمدة من خلال استكمال مراحل التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر www.globalphdc.com، وتسجيل الجلسات الراغبين في حضورها من خلال إنشاء جدول الجلسات الخاص بهم على الموقع الإلكتروني www.eventacc.com، على أن يتم تسجيل الدخول والخروج من الجلسات شخصيًا خلال أيام المؤتمر لضمان احتساب الساعات المعتمدة.

الدعوة للمشاركة 

وتجدد وزارة الصحة والسكان دعوتها إلى المهتمين بقضايا التنمية البشرية والسكان والصحة العالمية للتسجيل والمشاركة في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25) عبر الرابط التالي.

: www.globalphdc.com/ar.

PHDC’ المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية وزارة الصحة تمكين الأفراد العاصمة الإدارية المجلس الصحي المصري تمكين المرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفشه

اللهم أجرنا في مصيبتنا.. الموت يفجع «أفشة» نجم الأهلي

حادث طريق السويس

الحقوني هموت .. تفاصيل صادمة في حادث السويس المروع | صور

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

عمرو أديب

زودلي المرتب .. عمرو أديب يوجه طلبا مباشرا لرئيس الوزراء على الهواء

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب الآن في مصر.. وهذه قيمة عيار 21

الدولار

أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 26-10-2025

يانيك فيريرا

رحيل فيريرا يقترب .. وجوميز على أعتاب قيادة الزمالك |تفاصيل

ترشيحاتنا

ارشيفية

إحالة 4 سائقين متهمين بالتشاجر بالأسلحة البيضاء إلى الطب الشرعي

حريق

انتداب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب في مزرعة دواجن ببنها

أرشيفية

تجديد حبس المتهم بالتعدي على سيدة بأفعال خادشة للحياء بأحد الطرق بالقاهرة

بالصور

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

لوك جذاب .. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

نجوم تزوجوا في السر

زيجات سرية في الوسط الفني.. منة شلبي آخر من انضم للقائمة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد