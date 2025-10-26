الصحة: اعتماد البرنامج العلمي للنسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اعتماد البرنامج العلمي للنسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، والذي من المقرر أن يعقد تحت شعار "تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص" خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 2025 في قاعة مؤتمرات فندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وذلك تحت الرعاية الكريمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المجلس الصحي المصري اعتمد ساعات البرنامج العلمي للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، لافتاً إلى منح الفرق الطبية 24 ساعة معتمدة CPD/CME وفقاً لمعايير CPD بعد حضورهم لجلسات المؤتمر.

وأضاف "عبدالغفار" أنه يمكن لكافة أعضاء الفرق الطبية من العاملين بالمنظومة الصحية الحصول على الساعات المعتمدة من خلال استكمال مراحل التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر www.globalphdc.com، وتسجيل الجلسات الراغبين في حضورها من خلال إنشاء جدول الجلسات الخاص بهم على الموقع الإلكتروني www.eventacc.com، على أن يتم تسجيل الدخول والخروج من الجلسات شخصيًا خلال أيام المؤتمر لضمان احتساب الساعات المعتمدة.

الدعوة للمشاركة

وتجدد وزارة الصحة والسكان دعوتها إلى المهتمين بقضايا التنمية البشرية والسكان والصحة العالمية للتسجيل والمشاركة في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25) عبر الرابط التالي.

: www.globalphdc.com/ar.