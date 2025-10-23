"كوبري الحياة" أمام بوابة مدينتي.. إشادة بجهود طلعت مصطفى في حماية أرواح السكان والعاملين

في خطوة تهدف إلى تعزيز إجراءات الأمن والسلامة والحد من حوادث السير على طريق السويس، أعلن جهاز مدينتي عن الافتتاح الرسمي لكوبري المشاة أمام بوابة مدينتي 2.

وأوضح الجهاز أن إنشاء الكوبري يأتي ضمن خطة تطوير الخدمات المتكاملة لراحة سكان مدينتي، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص أتوبيسات داخلية لنقل السكان من وإلى الكوبري، عبر ثلاث محطات رئيسية داخل المدينة.

ودعا جهاز مدينتي جميع السكان والعاملين إلى استخدام كوبري المشاة عند عبور طريق السويس حفاظًا على سلامتهم ومنعًا لتكرار حوادث العبور غير الآمن.

ولاقى افتتاح الكوبري تفاعلًا واسعًا من سكان مدينتي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب العديد منهم عن تقديرهم لجهود مجموعة طلعت مصطفى في تنفيذ المشروع، مؤكدين أن الكوبري يمثل خطوة مهمة لحماية الأرواح وتسهيل حركة المشاة أعلى طريق السويس بين مدخل مدينتي 2 ومدخل مدينة الشروق 2.