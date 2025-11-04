اتحاد العمال: مؤتمر السكان منصة استراتيجية ترتبط بصلب قضايانا

دعا الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نقاباته العامة، ولجانها النقابية في كافة المحافظات، للمشاركة في الحدث الوطني والعالمي وهو النسخة الثالثة من المؤتمر "العالمي للسكان والصحة والتنمية (PHDC’25)”، والذي يُعقد تحت الرعاية الكريمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر 2025، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الدعوة هذه تأتي انطلاقاً من دوره كصوت للملايين من عمال مصر الأوفياء، وركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة، وفي ضوء التحديات والفرص التي تواجه مستقبل العمل في مصر والعالم.

وشدد الاتحاد على أن هذا المؤتمر ليس مجرد حدث، بل هو منصة استراتيجية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بصلب اهتماماتنا وقضايانا العمالية، مضيفا أن المحاور المطروحة هذا العام تلامس مباشرة مستقبل القوى العاملة المصرية:

الصحة: هي أساس قدرة العامل على الإنتاج، وسنناقش أحدث التطورات في الرعاية الصحية والسلامة والصحة المهنية.

التعليم والتأهيل: يمثلان حجر الزاوية لإعداد عمالنا لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة.

الذكاء الاصطناعي (AI): هذا هو التحدي الأكبر والفرصة الأعظم. يجب أن نكون في قلب النقاش حول كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف، وكيف نضمن “تحولاً عادلاً” يحمي حقوق عمالنا ويرفع من كفاءتهم.

تمكين الشباب: هم جيل العمال القادم، ومشاركتنا تضمن دمجهم في سوق العمل بشكل لائق ومستدام.

ولفت الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى أن رعاية الرئيس لهذا المؤتمر تؤكد أهميته كملف أمن قومي وركيزة للتنمية المستدامة، متابعا: وعليه يوجه الاتحاد كافة النقابات العامة ولجانها النقابية على مستوى الجمهورية بضرورة الآتي:

حث الكوادر النقابية والمهتمين من قواعدكم العمالية على سرعة التسجيل لحضور المؤتمر.

المشاركة الفعالة في الجلسات وورش العمل ذات الصلة بقضايا العمل والعمال (خاصة جلسات الذكاء الاصطناعي، والتعليم الفني، والصحة المهنية).

اعتبار هذا المؤتمر فرصة لنقل رؤى عمال مصر، والتعرف على التوجهات العالمية، والمساهمة في صياغة مستقبل يليق بعامل مصر.

وشدد الاتحاد في ختام بيانه على أن الوجود القوي والفاعل في هذا المحفل العالمي هو تأكيد أن عمال مصر هم قلب التنمية النابض وشركاء أساسيون في بناء مستقبل أكثر استدامة وإنسانية.