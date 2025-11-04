قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بـ 185 مليون طن | تحسن ملحوظ في أعداد السفن العابرة لقناة السويس
تظهر اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة
وزير الصحة: 380 ألف حالة أورام سنويًا في مصر.. وتوطين الصناعة ضرورة للأمن القومي
تريزيجيه: بطولة الأهلي الدولية فرصة ذهبية لتطوير قطاع الناشئين
موجة الطقس السيئ في البحيرة.. مصرع 3 وإصابة سيدة صعقًا بالبرق | والمحافظة تعلن الاستنفار
صحة غزة: الاحتلال استخدم أساليب شيطانية لقت.ل أطفال القطاع
بأثر رجعي | الأهلي يزف بشرى لجميع العاملين بالنادي
جريمة جديدة.. حماس تحذر من خطورة المشاريع الاستيطانية التهويدية
مندوب مصر بالأمم المتحدة يقيم احتفالية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
خسارة عالمية جديدة.. كم سعر الذهب اليوم وعيار 21 بالمصنعية الآن؟
الزمالك يبدأ أول تدريباته في الإمارات استعدادًا للسوبر المصري
محافظ الدقهلية يستقبل وزير التعليم ويؤكد: نعمل لتهيئة بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب
أخبار البلد

اتحاد العمال: مؤتمر السكان منصة استراتيجية ترتبط بصلب قضايانا

النسخة السابقة من المؤتمر العالمي للسكان
النسخة السابقة من المؤتمر العالمي للسكان
الديب أبوعلي

دعا الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نقاباته العامة، ولجانها النقابية في كافة المحافظات، للمشاركة في الحدث الوطني والعالمي وهو النسخة الثالثة من المؤتمر "العالمي للسكان والصحة والتنمية (PHDC’25)”، والذي يُعقد تحت الرعاية الكريمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر 2025، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الدعوة هذه تأتي انطلاقاً من دوره كصوت للملايين من عمال مصر الأوفياء، وركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة، وفي ضوء التحديات والفرص التي تواجه مستقبل العمل في مصر والعالم.

وشدد الاتحاد على أن هذا المؤتمر ليس مجرد حدث، بل هو منصة استراتيجية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بصلب اهتماماتنا وقضايانا العمالية، مضيفا أن المحاور المطروحة هذا العام تلامس مباشرة مستقبل القوى العاملة المصرية:

  • الصحة: هي أساس قدرة العامل على الإنتاج، وسنناقش أحدث التطورات في الرعاية الصحية والسلامة والصحة المهنية.
  • التعليم والتأهيل: يمثلان حجر الزاوية لإعداد عمالنا لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة.
  • الذكاء الاصطناعي (AI): هذا هو التحدي الأكبر والفرصة الأعظم. يجب أن نكون في قلب النقاش حول كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف، وكيف نضمن “تحولاً عادلاً” يحمي حقوق عمالنا ويرفع من كفاءتهم.
    تمكين الشباب: هم جيل العمال القادم، ومشاركتنا تضمن دمجهم في سوق العمل بشكل لائق ومستدام.

ولفت الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى أن رعاية الرئيس لهذا المؤتمر تؤكد أهميته كملف أمن قومي وركيزة للتنمية المستدامة، متابعا: وعليه يوجه الاتحاد كافة النقابات العامة ولجانها النقابية على مستوى الجمهورية بضرورة الآتي:

  • حث الكوادر النقابية والمهتمين من قواعدكم العمالية على سرعة التسجيل لحضور المؤتمر.
  • المشاركة الفعالة في الجلسات وورش العمل ذات الصلة بقضايا العمل والعمال (خاصة جلسات الذكاء الاصطناعي، والتعليم الفني، والصحة المهنية).
  • اعتبار هذا المؤتمر فرصة لنقل رؤى عمال مصر، والتعرف على التوجهات العالمية، والمساهمة في صياغة مستقبل يليق بعامل مصر.

وشدد الاتحاد في ختام بيانه على أن الوجود القوي والفاعل في هذا المحفل العالمي هو تأكيد أن عمال مصر هم قلب التنمية النابض وشركاء أساسيون في بناء مستقبل أكثر استدامة وإنسانية.

