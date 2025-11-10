قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ دمياط توافر أدوية التأمين الصحى وتحسين الخدمة الطبية

زينب الزغبي

قام اليوم ، الدكتور أيمن الشهابي "محافظ دمياط" خلال اجتماع المجلس التنفيذى  ، بتوجيه الشكر إلى هيئة التأمين الصحى فرع دمياط لما يبذل من مجهود لتوفير الادويه للمرضي من منتفعى التامين الصحي وما تم تنفيذه من جهود لخدمة المرضى ، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وأكد على متابعته لجهود منظومة الرد على شكاوى المواطنين .

وترأس  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم، جلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد و العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة و لفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وعلى صعيد آخر،، اطلع " محافظ دمياط " على آخر المستجدات بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركز كفر سعد، حيث شهدت الفترة الأخيرة قفزة كبيرة بمعدلات التنفيذ بالمشروعات بقطاعات المرافق و الخدمات ، اطلع على موقف مشروعات الطرق الرئيسية التى تنفذها هيئة الطرق و الكبارى ، حيث تم نهو الأعمال بعدد من الطرق و جارى استكمال العمل بعدد آخر ، و اطلع كذلك على تطورات الموقف التنفيذى بشأن أكبر خطة رد الشىء لأصله تجريها مديرية الطرق بمختلف المناطق على مستوى المحافظة، بقيمة اجمالية ١٥٠ مليون جنيه و تابع أيضًا آخر التطورات بالمشروعات الجارى تنفيذها من خلال مديرية الإسكان وكذا موقف توفير الأدوية بالتأمين الصحى.

دمياط محافظ دمياط تأمين صحى مستشفى

