انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
30 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين فى خلية شبكة العملة
الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني يعلن عن شراكة استراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي
رئيس جهاز العاشر يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب.. صور
إنذار مبكر.. حزب المؤتمر يطرح رؤية لحماية الطلاب بعد تكرار حوادث الاعتداء
عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
ديني

شوقي علام: التعامل مع البنوك الرسمية يخضع لضوابط شرعية واضحة حدّدها العلماء

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام
أحمد سعيد

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم، موضحًا أن الفقه الإسلامي يمتلك أصولًا راسخة تساعد على فهم الأحكام وتنزيلها على واقع الناس، خاصة في القضايا المعاصرة مثل التعاملات البنكية.

شوقي علام: الشريعة تتفاعل مع واقع الناس وتضبط التعاملات البنكية وفق المقاصد الشرعية

وقال الدكتور شوقي علام، في تصريحات تلفزيونية اليوم، الجمعة، إن الرجوع إلى أهل العلم أمر ضروري عند التبس الأمر أو تعددت الآراء، لافتًا إلى أن التعامل مع البنوك الرسمية المعتمدة يخضع لضوابط شرعية واضحة حدّدها العلماء، وأن الفتاوى المتعلقة بها يجب ألا تصدر إلا من المتخصصين.

وأوضح مفتي الديار المصرية السابق أن الشرع الحنيف لا ينفصل عن واقع الحياة الاقتصادية، بل يتفاعل معها ويقدّم حلولًا عملية تضبط المعاملات المالية، وتحقق التوازن بين حقوق الفرد ومصلحة المجتمع بما يتسق مع مقاصد الدين.

ودعا مفتي الجمهورية السابق إلى عدم الأخذ بالفتاوى المرسلة أو الصادرة من غير أهل العلم، مشددًا على ضرورة تحري الدقة والاعتماد على المصادر الموثوقة، خصوصًا فيما يتعلق بالقضايا المالية والبنكية التي تمس حياة الناس اليومية.

هل فوائد البنوك حرام؟

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه حول حكم الأرباح الناتجة عن إيداع أموال الأيتام في البنوك، خاصة وأن هذه الأموال تمثل مصدر الدخل الوحيد لهم.

وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية سابقة، "الربح الناتج عن إيداع الأموال في البنوك حلال لا إشكال فيه، ويجوز للأرملة والأيتام الانتفاع الكامل به في معيشتهم وحاجاتهم المختلفة، ولا حرج عليهم في ذلك شرعًا". 

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن هذا النوع من الأسئلة يعكس وعي الشباب وحرصهم على معرفة أحكام الشرع في تفاصيل حياتهم المالية، خاصة في المعاملات البنكية، مشيدًا بتوجههم للسؤال والاستفسار من أهل الاختصاص، وهو ما يعينهم على إدراك الأحكام الشرعية الصحيحة في سن مبكرة.

حكم أرباح الأموال المودعة في البنوك

وتابع أمين الإفتاء "الأموال المودعة في البنوك وأرباحها مباحة شرعًا طالما كانت في صورة استثمار مشروع وفق نظم البنك، ولا يُعد هذا من الربا المحرم كما يعتقد البعض، لأن البنك يتعامل مع المال في إطار استثماري واضح".

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
عبد الله الرويشد
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
تسلا
