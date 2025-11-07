قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الولايات المتحدة تضغط لاعتماد خطة ترامب بشأن غزة كمرجع في القانون الدولي
ربنا هينزل العدالة | رسالة نارية من عمرو أديب للاعبي الزمالك في نهائي الكأس
والد محمد رمضان الأحدث .. الحزن يخيم على الوسط الفني بـ 3 وفيات في 3 أيام
ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد ثنائية سالم الدوسري أمام النجمة
ياسمينا العبد تشارك صورة مع شريهان .. وتوجه لها رسالة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي على لقب كأس السوبر بالإمارات
حسد أم قَدَر | ماذا حدث لـ إسماعيل الليثي؟ حكاية حفلة قلبت بغَمّ
علي الدين هلال يرد على دعوات حذف العربية من جمهورية مصر .. فيديو
الأزهر: مرتكبو تفجير مسجد بالعاصمة الإندونيسية تجردوا من كل تعاليم الدين والقيم الإنسانية
وفاة جيمس واتسون .. مكتشف بنية الحمض النووي وأحد أبرز علماء القرن العشرين
أوراق المشروعات وفيزا البنك.. مهندس يروي تفاصيل تعرضه للسرقة بالجيزة
تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في مواجهة لقب السوبر المصري بالإمارات
ديني

نموذج يحتذى به.. شوقي علام: الشريعة الإسلامية حاضرة في القوانين المصرية

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام
أحمد سعيد

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الحديث عن غياب الشريعة الإسلامية في الواقع التشريعي المصري هو وهم لا أساس له من الصحة، موضحًا أن الشريعة حاضرة في جميع القوانين المصرية سواء في مجال العبادات أو المعاملات أو الأحوال الشخصية.

شوقي علام: الشريعة مطبقة بالفعل في المحاكم والمساجد

وقال الدكتور شوقي علام، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، إن هناك من "يُلِحّ على عقول الشباب بين الحين والآخر بأن الشريعة غائبة"، إلا أن النظر المتأمل في الواقع يثبت أن الشريعة مطبقة بالفعل في المحاكم والمساجد، وفي نظم الأحوال الشخصية، وحتى في القوانين المدنية والجنائية التي تنظم حياة الناس اليومية.

وأضاف الدكتور شوقي علام أن القوانين الإجرائية والإدارية التي تُنظِّم عمل مؤسسات الدولة هي بطبيعتها قوانين متطورة تتبع حركة المجتمع وتطوره، مشيرًا إلى أن تطور القوانين لا يعني غياب الشريعة، بل هو جزء من روحها التي تواكب مصالح الناس ومتغيرات العصر.

وأوضح مفتي الجمهورية السابق أن التجربة المصرية في استثمار الخلاف الفقهي تمتد جذورها إلى عصور بعيدة، حيث كان القضاة يُبدعون في الاجتهاد الفقهي لإصدار الأحكام المناسبة للدعاوى المعروضة عليهم، قبل أن تُقنَّن هذه الأحكام في العصر الحديث على يد محمد علي باشا وما تلاه من محاولات تقنين مستمدة من المذاهب الفقهية.

وأشار مفتي الجمهورية السابق إلى أن مصر درست الفقه الإسلامي مقارنة بالقوانين الغربية، خاصة القانون المدني الفرنسي، وظهر ذلك في مؤلفات عدد من كبار علماء المالكية في القرن التاسع عشر، مثل الشيخ مخلوف المنياوي والشيخ السيد عبد التيلي، الذين قدما دراسات مقارنة بين الفقه الإسلامي والنظريات القانونية الحديثة.

وقال مفتي الجمهورية السابق إن مصر نجحت في إدارة الخلاف الفقهي والتشريعي بما يضمن الحفاظ على مقاصد الشريعة ومواكبة تطور الدولة الحديثة، مشددًا على أن كل الفقه الإسلامي في النهاية مستمد من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وأن تعدد المذاهب واختلاف الآراء الفقهية هو رحمة بالأمة واتساع في دائرة الفهم والاجتهاد، وليس سببًا للفرقة أو التشكيك في تطبيق الشريعة.

الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية السابق شوقي علام الشريعة

محمد رمضان يحمل نعش والده
طريقة عمل بسبوسة القشطة
فوائد صحية للبطاطا
ألغاز ممتعة للتعرّف إلى أغرب حقائق الحيوان
