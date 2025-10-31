قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فريق المقاولون 2011 يهزم طلائع الجيش بثنائية نظيفة في دوري الجمهورية
قبل انتهاء فترة السماح .. كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2025
القبة الذهبية| إيلون ماسك يقترب من صفقة مليارية مع البنتاجون.. تفاصيل
مصطفى وزيري: المتحف المصري الكبير يربط بين الحداثة والعظمة التاريخية
محمد صلاح على بُعد خطوة من إنجاز تاريخي جديد مع ليفربول أمام أستون فيلا
فنادق مصر تحتفل بافتتاح المتحف المصري الكبير
ناقد رياضي يؤكد: يانيك فيريرا خارج الزمالك
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن رحيل يانيك فيريرا.. تفاصيل
إدارة ترامب اتخذت قرارا بشن هجمات ضد أهداف عسكرية في فنزويلا
الاستيلاء على وقف عائلة بالمنيل.. تزوير إعلام وراثة وصدمة | تفاصيل مثيرة
خفايا زواج الـ 4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟
من رمسيس أسهل .. طرق الوصول بالمواصلات إلى المتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

شوقي علام: من الخطأ إلزام الناس برأي واحد في المسائل الاجتهادية

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام
محمد صبري عبد الرحيم

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الخلاف الفقهي في الإسلام نعمة لا نقمة، مشيرًا إلى أنه حتميّ الوقوع لحِكمةٍ أرادها الله تعالى في تشريعه، إذ إن اختلاف الأدلة وتعدد أوجه الدلالة في النصوص يجعل من المستحيل أن تُحسم كل المسائل بقولٍ واحدٍ قطعي.

وأوضح في تصريح له، أن هذا الخلاف يمثل سعة ورحمة بالأمة، وينبغي أن يُستثمر لصالح الإنسان لا أن يتحول إلى عبءٍ أو وسيلةٍ للتنازع والفرقة، مؤكدًا أن الله تعالى لو أراد حسم كل المسائل بنصوص قطعية لما وُجد مجال للاجتهاد، لكنَّه سبحانه فتح باب الاختلاف ليبقى مجال التفكير والإبداع مفتوحًا أمام العلماء في كل زمان ومكان.

وأشار الدكتور شوقي علام إلى أن من أخطر مظاهر سوء التعامل مع الخلاف الفقهي هو إصرار البعض على إلزام الناس برأيٍ واحدٍ في مسائل فرعية أو موسمية، كطريقة أداء الصلاة أو بعض الهيئات التعبدية، بل وصل الأمر ببعضهم إلى تكفير أو تبديع من يخالفه، وهو أمر خطير يخالف منهج العلماء الراسخين الذين قالوا: "قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب".

وأضاف أن العلماء، وعلى رأسهم الإمام السيوطي والإمام الغزالي، شددوا على أن الإنكار لا يجوز إلا في الأمور التي أُجمع على تحريمها، أما المختلف فيه بين العلماء فلا يجوز أن يُعتبر منكرًا، لأن هذا الاختلاف نفسه من مظاهر سعة الشريعة ورحمتها بالناس.

وبيَّن مفتي الديار السابق، أن من صور الاستفادة من هذا الخلاف أن تستفيد السلطة التشريعية منه في سنّ القوانين، بحيث تُقر ما هو ثابت قطعيّ الدلالة كتحريم القتل والسرقة والفساد، وتستفيد من مساحة الاجتهاد الفقهي في القضايا المتغيرة، فتختار من بين الأقوال الفقهية المعتمدة ما يحقق مصلحة المجتمع في زمانه وظروفه.

وأكد أن المشرع المصري أحسن صنعًا حين جعل في الدستور نصًّا على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، لأن دائرة المبادئ تعني القطعيات التي لا يجوز مخالفتها، بينما تبقى مساحة الاجتهاد مفتوحة أمام التطوير والتجديد، وهو ما يعكس حكمة الإسلام في الجمع بين الثبات والمرونة.
 

شوقي علام الخطأ الناس المسائل الاجتهادية الإسلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

عبد الباسط عبد الصمد

وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

حلها بكرة.. أخطاء تتسبب في نفاد رصيد عداد الكهرباء

أسعار البنزين اليوم الجمعة

أسعار البنزين اليوم الجمعة

انهيار منزل

مصرع 3 شقيقات وإصابة 2 في انهيار سقف منزل بقنا

ترشيحاتنا

احمد الاحمر

قائمة أحمد الأحمر تتقدم بأوراق الترشح لانتخابات نادي النصر

فيريرا

الدردير يعلق على أداء يانيك فيريرا مع الزمالك

وزارة الشباب والرياضة

الشباب والرياضة تستعد لإطلاق مشروع "حب وحياة" لدعم أمهات الأطفال من ذوي القدرات والهمم

بالصور

أخبار السيارات| عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم.. وهوندا تسحب 700 ألف سيارة من الأسواق

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

بعد فشلها في السيارات الكهربائية.. جنرال موتورز تسرح آلاف الموظفين

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

تزامناً مع ختام مولده.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي | صور

مسجد الدسوقي
مسجد الدسوقي
مسجد الدسوقي

لتشغيلها.. إشارة مرور تستغرق 10 أشهر و2.4 مليون دولار

إشارة مرور
إشارة مرور
إشارة مرور

فيديو

أزمه رحمه محسن

خفايا زواج الـ 4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصاريكتب: المتحف الكبير..افتتاح القرن الذي سيغيّر وجه السياحة في مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

المزيد